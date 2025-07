JNet Gros Travaux, un produit très efficace pour retrouver la couleur du bois sans frotter

Entre les joints noircis, les dalles fatiguées et les murs verdâtre, ma terrasse avait sérieusement perdu de son charme. Je m’apprêtais à ressortir la brosse et le seau, quand une amie m’a parlé du J.Net Gros Travaux, un nettoyant multi‑surface vendu à environ 6,36 € en bidon de 5 L chez Super U et à 19,50 €* sur Amazon (c’est clairement abusif). Grâce à une formule à base de chlore actif, ce produit made in France promet de nettoyer sans frotter, en quelques minutes. Ni une ni deux, j’ai testé et ma terrasse a retrouvé son charme d’antan ! J’ai aussi joué à l’apprenti chimiste avec un tonneau en bois… Le test est « trop » convaincant, mais l’huile de lin a sauvé mon projet ! Allez je vous raconte tout cela dans cet article.

Un nettoyant redoutable pour pierres et dalles

J’ai démarré l’expérience sur ma terrasse en pierre reconstituée, laissée à l’abandon après un hiver pluvieux, comme je vous l’expliquais dans cet article. Mousse, noirceurs, dépôts rouges : un vrai no man’s land. J’ai donc pulvérisé le produit pur, sans dilution ni brossage (ma paresse assumée parlant), puis attendu 20 minutes. Résultat ? Un simple rinçage au tuyau a suffi pour révéler des dalles neuves.

Même le mur en pierre derrière l’abri a retrouvé son éclat d’origine. Une véritable métamorphose chimique – efficace, rapide et économique. Je vous recommande quand même, de l’utiliser avec précaution, et loin de vos plantations, ou de vos pelouses, le produit à base de chlore n’étant pas le champion environnemental !

Attention au bois fragile

Confiant, je me suis attaqué à un vieux tonneau en bois, que je voulais transformer en mange-debout. Je l’avais récupéré dans ma remise et je m’imaginais déjà trinquant autour avec des amis, version guinguette chic. Quelques pulvérisations plus tard, le bois avait pris une teinte très (trop) claire, le produit est ultra-efficace. Ainsi, j’ai eu un petit moment de panique en voyant l’effet “bois flotté du Labrador” s’installer en moins de 10 minutes. Heureusement, un peu d’huile de lin et un chiffon doux ont permis de récupérer l’aspect naturel du bois.

Mais, le message est clair : utilisez ce produit sur le bois, naturel ou composite avec beaucoup de précautions, il est « trop » efficace, au risque de finir avec un effet « blanchi ». D’ailleurs, le matériau « bois » n’est pas vraiment recommandé sur la notice, mais j’ai voulu tester sur un produit qui ne m’était pas indispensable… Ne tentez pas l’expérience sur votre table de salle à manger en chêne ou sur votre cheminée sans faire de test préalable !

Ce qu’il faut retenir du J.Net Gros Travaux

Caractéristique Détail Prix en supermarché Environ 6,36 € pour 5 L Prix en ligne (Amazon) Environ 22 € Contenance 5 L Temps d’action 15 à 30 minutes, sans brossage Surfaces compatibles Dalles, murs, façades, ciment, PVC… Surfaces à proscrire Bois naturel ou composite Principaux avantages Pas besoin de karcher, odeur douce Origine France

Un produit presque parfait… avec une exception

J'apprécie ce produit, car il nettoie sans le moindre effort : un coup de pulvérisateur, un rinçage, et hop. Pas besoin de frotter ou d'acheter une machine coûteuse. Le tout pour quelques euros seulement. Idéal pour raviver terrasses, allées, murs et mobilier extérieur. Toutefois, ne l'utilisez pas sur le bois, sauf si vous êtes prêt à jongler avec un chiffon et de l'huile de lin après pour restaurer la couleur naturelle.