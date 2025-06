La brosse pour chien, l’arme ultime pour faire fuir les taupes du jardin sans les blesser

J’ai trois chiens : Idann, Lugo et Loki. Autant, vous dire qu’en matière de poils, je suis plutôt bien fourni. Chaque semaine, je les brosse dans le jardin, et sans même y penser, j’ai remarqué un phénomène étrange… Pas de taupinières à l’horizon ! Coïncidence ? Pas vraiment. Depuis que je laisse les poils au sol, les taupes semblent m’éviter comme la peste. Et, ce n’est pas une légende de promeneur du dimanche : les poils de chien seraient bel et bien un répulsif naturel contre ces petites fouisseuses. Une solution gratuite, inoffensive et parfaitement compatible avec l’écologie du jardin. D’ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la cohabitation (parfois utile) avec ces petites bêtes, je vous recommande cet article de NeozOne. Mais, revenons à nos poils et à leurs pouvoirs magiques contre les taupes !

Des poils, une brosse et un jardin (presque) sans galeries

Il paraît que la taupe a un odorat hyper développé, bien plus fin que le nôtre et c’est plutôt logique puisque cette dernière est quasiment aveugle. Résultat ? L’odeur d’un prédateur potentiel la pousse à déguerpir rapidement. Et, c’est là que votre chien entre en scène. Inutile de l’entraîner à devenir chasseur de taupes, il suffit de le brosser. Après chaque séance de toilettage, récupérez soigneusement les poils dans la brosse, et insérez-les dans les trous de taupinières. L’odeur corporelle de votre fidèle compagnon fera le reste. Chez moi, j’ai testé cette technique en revenant de vacances. Trois semaines d’absence, et les taupes avaient élu domicile dans le carré de pelouse. Deux brossages d’Idann plus tard, j’ai disposé des touffes dans leurs galeries. En quelques jours, plus de traces. Pas de violence, pas de produits chimiques, juste du poil et un peu de bon sens.

Secouer les tapis, une méthode tout aussi efficace (et satisfaisante)

Deuxième astuce à la fois simple et utile : profitez du ménage pour disséminer les poils de votre chien partout dans le jardin. Plaids, coussins, tapis… un bon secouage à l’extérieur, et voilà une pluie de poils bien répartie sur votre terrain. Bonus : vous aérez vos tissus et embêtez les taupes en même temps. Pratique, non ? De plus, votre aspirateur respirera un peu mieux, en avalant moins de poils, souvent responsables d’obstruction, surtout en période de mue des chiens.

Ce qu’il faut retenir sur l’utilisation des poils de chien contre les taupes

Si vous avez un chien à la maison, voici comment en faire un allié dans la lutte douce contre les taupes :

Brossez régulièrement votre chien dans le jardin

Glissez les poils dans les trous de taupinières (au fond si possible)

de taupinières (au fond si possible) Secouez les tissus remplis de poils dehors pour une répartition plus large

Les taupes détestent cette odeur animale et préfèrent fuir

Les poils de chat peuvent fonctionner aussi, surtout s’ils sont longs

En dernier recours, les cheveux humains font un petit effet (mais moins fort)

Et, si vous ne disposez pas de chien ? Demandez à un proche ou au toiletteur de vous mettre de côté quelques touffes ! Cela devrait même l’arranger et réduire ses propres déchets !

Une technique gratuite, naturelle, et franchement efficace

Pas besoin d’acheter des produits répulsifs ni de poser des pièges meurtriers. Les poils de votre chien effectuent parfaitement le travail, sans nuire à la biodiversité du jardin. Et, en prime, vous entretenez votre toutou tout en luttant contre un désagrément courant. C’est ce qu’on appelle un deux-en-un bien poilu, mais 100 % écolo !

Alors la prochaine fois que vous brossez Médor ou Idann, pensez à votre pelouse autant qu’à son pelage. Et vous, avez-vous déjà testé les poils de chien pour faire fuir les taupes de votre jardin ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !