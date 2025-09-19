La bûche de bois compressé est-elle réellement plus économique que le bois de chauffage ?

Chaque année, à l’approche de la saison froide, la même question revient : comment se chauffer sans se ruiner ? Parmi les alternatives au bois traditionnel, la bûche de bois compressé a fait son apparition et séduit de plus en plus d’utilisateurs. Je pense sincèrement me laisser tenter cette année ! Vendue à partir de quelques centaines d’euros la tonne (selon les fournisseurs et la région), elle reste plus chère que les bûches classiques à l’achat. Mais, sur le long terme, est-elle plus rentable ? Nous avions déjà abordé le sujet dans cet article, mais un petit rappel est toujours bienvenu, notamment à l’approche de l’hiver. D’autant que le bois de chauffage est, selon l’ADEME, utilisé par près de 8 millions de Français. Alors bûche compressée ou bûche de bois classique ? Décryptage.

Qu’est-ce qu’une bûche de bois compressé ?

Contrairement à la bûche traditionnelle, parfois encore humide malgré son stockage, la bûche compressée est un produit reconstitué. Elle est fabriquée à partir de sciures et copeaux issus de scieries, séchés puis agglomérés à haute pression, sans additifs chimiques. Le résultat : un combustible sec (moins de 9 % d’humidité), dense, et donc bien plus efficace. Ces bûches peuvent être utilisées dans les mêmes appareils que le bois classique : poêles, inserts, chaudières ou cuisinières à bois. Là où la bûche traditionnelle varie en rendement selon l’essence et le séchage, la bûche compressée procure une performance constante. Comme nous vous l’expliquions dans cet article complet, c’est un peu le « granulé haut-de-gamme » pour un poêle à pellets. Autre avantage : son stockage est pratique. Les bûches sont uniformes, compactes et génèrent très peu de cendres. Bref, on gagne en efficacité, en propreté et en praticité.

Comparatif technique : bois compressé vs bois traditionnel

Caractéristiques Bûche traditionnelle Bûche compressée Taux d’humidité 30 à 50 % ≤ 9 % Pouvoir calorifique inférieur 1,9 à 3,4 kWh/kg ≥ 4,6 kWh/kg Taux de cendres > 3 % ≤ 1 % Stockage Volumineux, encombrant Compact, gain de place Homogénéité Variable selon l’essence Constante

Ce tableau montre bien pourquoi une palette de bûches compressées équivaut à 3 à 4 stères de bois traditionnels, comme le précise Proxi-TotalEnergies. Autrement dit, même si le ticket d’entrée semble plus élevé, on brûle beaucoup moins de matière pour obtenir la même chaleur.

La bûche compressée est-elle vraiment plus rentable ?

C’est la question que tout le monde se pose. La réponse est : oui, dans de nombreux cas. Les bûches compressées durent plus longtemps, produisent davantage de chaleur et nécessitent moins d’espace de stockage. En moyenne, il faut de 4 à 8 bûches compressées par jour, selon la surface de la maison, l’isolation et le type d’appareil utilisé. Pour la nuit, une seule bûche longue durée, composée principalement d’écorces, suffit pour maintenir la chaleur pendant 6 à 8 heures. Cela dit, il y a une nuance importante : pour profiter pleinement de leurs performances, il faut un appareil adapté et bien entretenu. Et il ne faut pas oublier les bonnes pratiques : casser les bûches en morceaux pour faciliter l’allumage, stocker dans un endroit sec et ne pas surcharger le foyer.

En résumé, la bûche compressée coûte plus cher à l’achat. Cependant, elle est bien plus économique à l’usage, à condition d’avoir un appareil performant et une bonne isolation. Alors, selon vous, la bûche compressée mérite-t-elle sa place dans votre cheminée cet hiver ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

