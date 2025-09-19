La bûche de bois compressé est-elle réellement plus économique que le bois de chauffage ?

Se chauffer au bois, c’est chaleureux… mais est-ce vraiment économique ? La bûche compressée pourrait bien rebattre les cartes cet hiver.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 19 septembre 2025
2 minutes de lecture
Des buches de bois compressé.
Les buches de bois compressé sont-elles une alternative valable pour le chauffage ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Chaque année, à l’approche de la saison froide, la même question revient : comment se chauffer sans se ruiner ? Parmi les alternatives au bois traditionnel, la bûche de bois compressé a fait son apparition et séduit de plus en plus d’utilisateurs. Je pense sincèrement me laisser tenter cette année ! Vendue à partir de quelques centaines d’euros la tonne (selon les fournisseurs et la région), elle reste plus chère que les bûches classiques à l’achat. Mais, sur le long terme, est-elle plus rentable ? Nous avions déjà abordé le sujet dans cet article, mais un petit rappel est toujours bienvenu, notamment à l’approche de l’hiver. D’autant que le bois de chauffage est, selon l’ADEME, utilisé par près de 8 millions de Français. Alors bûche compressée ou bûche de bois classique ? Décryptage.

Qu’est-ce qu’une bûche de bois compressé ?

Contrairement à la bûche traditionnelle, parfois encore humide malgré son stockage, la bûche compressée est un produit reconstitué. Elle est fabriquée à partir de sciures et copeaux issus de scieries, séchés puis agglomérés à haute pression, sans additifs chimiques. Le résultat : un combustible sec (moins de 9 % d’humidité), dense, et donc bien plus efficace. Ces bûches peuvent être utilisées dans les mêmes appareils que le bois classique : poêles, inserts, chaudières ou cuisinières à bois. Là où la bûche traditionnelle varie en rendement selon l’essence et le séchage, la bûche compressée procure une performance constante. Comme nous vous l’expliquions dans cet article complet, c’est un peu le « granulé haut-de-gamme » pour un poêle à pellets. Autre avantage : son stockage est pratique. Les bûches sont uniformes, compactes et génèrent très peu de cendres. Bref, on gagne en efficacité, en propreté et en praticité.

Une palette de buches de bois compressé.
Une palette de bois de buches compressé équivaudrait à 3 ou 4 stères de bois normal. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Comparatif technique : bois compressé vs bois traditionnel

Caractéristiques Bûche traditionnelle Bûche compressée
Taux d’humidité 30 à 50 % ≤ 9 %
Pouvoir calorifique inférieur 1,9 à 3,4 kWh/kg ≥ 4,6 kWh/kg
Taux de cendres > 3 % ≤ 1 %
Stockage Volumineux, encombrant Compact, gain de place
Homogénéité Variable selon l’essence Constante

Ce tableau montre bien pourquoi une palette de bûches compressées équivaut à 3 à 4 stères de bois traditionnels, comme le précise Proxi-TotalEnergies. Autrement dit, même si le ticket d’entrée semble plus élevé, on brûle beaucoup moins de matière pour obtenir la même chaleur.

La bûche compressée est-elle vraiment plus rentable ?

C’est la question que tout le monde se pose. La réponse est : oui, dans de nombreux cas. Les bûches compressées durent plus longtemps, produisent davantage de chaleur et nécessitent moins d’espace de stockage. En moyenne, il faut de 4 à 8 bûches compressées par jour, selon la surface de la maison, l’isolation et le type d’appareil utilisé. Pour la nuit, une seule bûche longue durée, composée principalement d’écorces, suffit pour maintenir la chaleur pendant 6 à 8 heures. Cela dit, il y a une nuance importante : pour profiter pleinement de leurs performances, il faut un appareil adapté et bien entretenu. Et il ne faut pas oublier les bonnes pratiques : casser les bûches en morceaux pour faciliter l’allumage, stocker dans un endroit sec et ne pas surcharger le foyer.

Infographie : bûche compressée ou bois traditionnel, quelle solution est la plus économique et efficace pour se chauffer cet hiver ?
Infographie : bûche compressée ou bois traditionnel, quelle solution est la plus économique et efficace pour se chauffer cet hiver ? Crédit infographie : neozone.org

En résumé, la bûche compressée coûte plus cher à l’achat. Cependant, elle est bien plus économique à l’usage, à condition d’avoir un appareil performant et une bonne isolation. Alors, selon vous, la bûche compressée mérite-t-elle sa place dans votre cheminée cet hiver ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Meilleure Vente n° 1
Flamino Bûche calorifique densifiée Lot de 4 bûches
Flamino Bûche calorifique densifiée Lot de 4 bûches
  • Bûche calorifique densifiée Flamino lot de 4 bûches
5,90 EUR Amazon Prime
Acheter sur Amazon

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

Via
Proxi-totalenergies.frEkwateur.fr
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 19 septembre 2025
2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page