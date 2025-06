La couleur foncée d’un liner de piscine fait gagner jusqu’à 5°, explique ce pisciniste

Quand les beaux jours reviennent, il y a une obsession qui revient en boucle chez les propriétaires de piscine : comment profiter de l’eau sans devoir attendre le mois d’août ? Évidemment, il existe des solutions classiques : pompe à chaleur, bâche solaire, bon emplacement… Mais, un jour, mon pisciniste (Merci Sébastien si tu me lis) m’a glissé un petit conseil inattendu qui fait vraiment la différence : choisir un revêtement de piscine foncé.

Résultat ? Un gain de 3 à 5 °C dans mon cas, rien qu’avec la couleur du fond. À 0 € de consommation électrique ! Alors que ma piscine stagnait à 25/26°, j’approche les 30° depuis la pose d’un PVC de couleur foncé. Et, c’est tout sauf une légende urbaine. Une solution à mettre en place dès la construction de la piscine, comme moi, lorsque le liner présent est à remplacer ! Explications avec les conseils d’un expert. C’est parti !

Oui, la couleur de votre liner peut faire grimper la température

On ne s’en doute pas, mais le choix du revêtement intérieur de la piscine peut sérieusement influencer la température de l’eau. En effet, un liner foncé (gris, bleu nuit, anthracite…) capte davantage les rayons du soleil qu’un liner blanc ou sable. Et, cette absorption naturelle de chaleur permet un réchauffement plus rapide, surtout si votre bassin est bien exposé. Des témoignages confirment la tendance : certains utilisateurs sur Reddit notent jusqu’à 5 à 9 °C d’écart entre deux piscines identiques, uniquement à cause de la couleur du fond.

Bien sûr, cela dépend aussi du climat, de la surface de l’eau et de l’ensoleillement, mais c’est un levier simple et durable. En bonus ? Un effet esthétique très apprécié, avec une eau plus sombre, plus « naturelle », qui rappelle parfois les lacs de montagne ou les piscines à débordement de rêve.

Combinez avec d’autres astuces pour un effet maxi

Changer de liner, c’est bien. Mais, si vous voulez vraiment tirer le meilleur de votre installation, pensez à cumul d’astuces ! Voici ce que m’a recommandé mon pisciniste pour accélérer le réchauffement de l’eau dès le printemps :

Installer une couverture isotherme : même un modèle simple réduit l’évaporation et conserve la chaleur.

Choisir un bon emplacement : plein sud, à l’abri du vent et des zones ombragées (maison, arbres…).

Miser sur un volet roulant à lamelles solaires : gain thermique naturel, sans électricité.

Opter pour une pompe à chaleur All Seasons : fonctionne même par temps frais , dès le mois de mars.

, dès le mois de mars. Utiliser un échangeur thermique couplé à votre chaudière pour un démarrage express au printemps.

Surveiller la température et le traitement avec un analyseur connecté comme Iopool, par exemple.

Un petit bémol à connaître avant de foncer tête baissée

Évidemment, un liner foncé a ses petits inconvénients. En chauffant plus vite, l’eau peut aussi favoriser le développement des algues si le traitement est mal ajusté. En clair : plus de chaleur, plus de vigilance sur les niveaux de stabilisant et de chlore. Heureusement, des systèmes comme Iopool, que j’ai déjà testé dans cet article, permettent de surveiller la qualité de l’eau en temps réel avec des alertes sur smartphone.

Bref, rien d’insurmontable, mais mieux vaut être prévenu. Alors, liner foncé ou pas pour gagner 2 ou 3 °C dans votre piscine ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !