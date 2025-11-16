La manière dont vous fermez vos robinets impacte votre consommation d’énergie, explique ce plombier

Je pensais naïvement que fermer un robinet relevait du bon sens. Jusqu’à ce que Loïc, mon plombier depuis vingt ans, me fasse une démonstration édifiante dans ma cuisine. Selon lui, personne ne ferme correctement ses robinets, et cette petite erreur coûterait jusqu’à 10 % de consommation d’eau chaude supplémentaire sur la facture annuelle, relate 20minutes.fr. Rien que ça ! Le pire, c’est qu’il a raison. En laissant le levier du mitigeur en position centrale, vous enclenchez automatiquement l’eau chaude, même pour un simple rinçage de mains ou un verre d’eau. Et là, le chauffe-eau s’allume pour rien, pompant gaz ou électricité à chaque passage. Quand on sait qu’un chauffe-eau consomme de 3 000 à 5 000 kWh par an, selon Geoplanet, cela vaut peut-être le coup d’y regarder à deux fois. Décryptage de cette erreur à laquelle il est simple de remédier.

Quand Loïc le plombier explique le « vrai » sens de fermeture

Lors de sa dernière visite, celle où j’ai encore oublié de purger mon radiateur avant l’hiver, Loïc m’a lancé un regard amusé : « tu sais Nathalie, ton robinet, tu le fermes à l’envers ! » Et là, révélation : fermer un robinet en position « chaude », c’est comme laisser une bouilloire branchée en permanence. Le système déclenche automatiquement le chauffe-eau dès que vous le rouvrez, même si vous ne voulez que de l’eau froide. Résultat : énergie gaspillée, facture qui gonfle, et chaudière qui travaille pour rien. Nous vous en avions déjà parlé sur NeozOne avec le même sentiment de la part d’Alexandre Lafey, autre plombier, qui confirme cette erreur généralisée. Il conseille de remettre systématiquement le levier du mitigeur sur « froid » avant de couper l’eau. Simple, rapide et efficace.

Les bons réflexes à adopter selon les pros de la plomberie

Voici ce que m’a résumé Loïc, avec sa patience habituelle et un café à la main 😊 :

Fermez toujours votre mitigeur côté froid après utilisation.

après utilisation. Privilégiez l’eau froide pour les gestes rapides (rinçage, lavage de mains).

Installez un mitigeur à retour automatique, qui se replace seul sur la position froide.

Vérifiez l’entretien de votre chauffe-eau, un appareil bien réglé consomme moins.

Ne laissez pas couler inutilement l’eau, même quelques secondes comptent.

Et, il ajoute avec humour « Ton chauffe-eau, c’est comme un voisin grincheux : si tu le déranges trop souvent, il te le fera payer. » Résultat : en quelques semaines, j’ai remarqué que mon compteur tournait un peu moins vite… et ma facture aussi !

Un petit geste pour votre facture, un grand pas pour la planète

Apprendre à bien fermer ses robinets, c’est une forme de discipline écologique et économique. D’après Loïc, ce réflexe permettrait d’économiser plusieurs dizaines d’euros par an, tout en réduisant les émissions liées à la production d’eau chaude. Et, soyons honnêtes : ça ne demande aucun effort particulier.

Une simple rotation du poignet vers la droite, un petit réflexe à transmettre aux enfants et le tour est joué. Alors, entre nous, allez-vous vérifier dans quel sens vous fermez vos robinets ce soir, ou continuer à faire chauffer votre eau… pour rien ?