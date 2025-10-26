La question du jour : dans quel sens faut-il ranger les couverts dans le lave-vaisselle ?

Ah, le fameux dilemme du lave-vaisselle ! Selon l’Édition du soir, le débat autour du sens des couverts fait rage depuis des décennies, un peu comme celui des chocolatines et des pains au chocolat. La question essentielle se trouve autour des couverts à laver ! Manches vers le haut ou vers le bas ? Les avis divergent, parfois au sein d’un même foyer. Les plus prudents craignent les blessures, les autres veulent avant tout un lavage impeccable. Mon copain les rince, et les range le manche en haut, moi j’étais plutôt manche en bas et pointe de couteau vers le haut ! Dangereux ? Non, il suffit de faire attention en les rangeant ! Néanmoins, chez moi, la paix est revenue depuis peu : le compartiment à couverts de mon nouveau lave-vaisselle se trouve en haut, sous forme d’un tiroir plat. Plus besoin de tergiverser, les couverts y sont classés bien sagement, même si, je l’avoue, c’est beaucoup moins rapide à ranger ! Alors ces couverts, plutôt la tête à l’envers ou pas ? Décryptage.

Manche vers le bas : l’école du lavage parfait

Avant ce tiroir révolutionnaire, j’étais plutôt du clan « manche vers le bas ». Un choix qui demandait de la prudence, gare au coup de fourchette sur les doigts ou au doigt tranché, mais qui, selon moi, garantissait un lavage plus efficace. D’ailleurs, les experts de Food & Wine semblent me donner raison : pour un nettoyage optimal, cuillères et fourchettes doivent être placées tête en haut, donc manche vers le bas. L’eau circule mieux, les saletés s’évacuent plus facilement, et les couverts ressortent éclatants. D’ailleurs les fabricants comme Bosch ou Beko abondent dans ce sens : alterner les types de couverts et les orienter correctement évite que l’eau ne stagne. Quant aux couteaux, attention, c’est l’exception qui confirme la règle ! Leur lame doit pointer vers le bas, pour éviter les accidents au moment du déchargement.

Manche vers le haut : l’école de la prudence

Certains défendent bec et ongles la version inverse : manche vers le haut. Leur argument ? L’hygiène. En prenant les couverts par la poignée, on évite de toucher la partie qui ira ensuite dans la bouche. Une logique implacable, mais sincèrement les risques ne sont pas plus élevés que lorsqu’ils sont rangés dans leur tiroir ! En effet, les bactéries ont peu de chance de survivre au cycle brûlant d’un lave-vaisselle moderne. Le véritable enjeu, selon eux, c’est surtout de bien se laver les mains avant de ranger sa vaisselle. Autrement dit : ce n’est pas le sens du manche qui compte, n’en déplaise aux aficionados du manche en haut !

Ce qu’il faut retenir pour ne plus se casser la tête

Type de couvert Orientation recommandée Raison principale Cuillères Manche vers le bas Lavage optimal Fourchettes Manche vers le bas Circulation de l’eau facilitée Couteaux Manche vers le haut (lame vers le bas) Sécurité avant tout Enfants à la maison Manche vers le haut Prévention des blessures

Et, pour ceux qui veulent la paix des ménages…

La solution miracle existe : les lave-vaisselles à tiroir à couverts, comme le mien. Finies les discussions familiales à base de « tu les mets à l’envers ! ». Le rangement à plat impose sa logique zen : tout le monde y trouve son compte, même si je trouve que c’est un peu moins intuitif que le bon vieux panier à couverts. Alors, êtes-vous plutôt manche vers le haut, vers le bas, ou tiroir zen comme moi ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !