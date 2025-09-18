L’achat groupé de granulés de bois (pellets), des avantages mais aussi des inconvénients

Les pellets coûtent cher, surtout en automne… mais il existe une astuce pour réduire la note : l’achat groupé. Bonne idée ?

3 minutes de lecture
Une poignée de pellets devant un poêle.
Avez-vous déjà envisagé l'achat groupé pour vos pellets pour votre saison de chauffage ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Près de 8 millions de Français se chauffent au bois cette année selon l’ADEME, et cela inclut aussi bien les bûches classiques que les pellets. Avec l’automne qui approche, beaucoup songent à refaire leur stock. Seulement voilà : l’idéal est de commander ses granulés de bois au printemps ou en été, période où les prix sont plus doux et les promotions plus fréquentes. À l’automne, il est souvent trop tard pour espérer profiter de gros rabais, sauf peut-être si vous vous tournez vers l’achat groupé qui pourrait encore être disponible dans votre région. C’est une pratique qui gagne du terrain, mais est-elle vraiment intéressante ? Je vous propose d’en faire le tour, avantages et inconvénients compris. C’est parti.

Les avantages de l’achat groupé de pellets

L’avantage principal, et il est de taille, c’est le prix. En regroupant les commandes avec vos voisins, vos collègues ou votre famille, vous constituez un volume suffisant pour négocier avec les fournisseurs. Selon France Bleu, la remise peut aller de 2 à 5 % selon les localités. Cela peut sembler peu, mais sur une palette de granulés, cela représente facilement 25 € d’économies. Multipliez par cinq palettes, et vous voilà avec plus d’une centaine d’euros de gain. Pas de quoi partir au bout du monde, certes, mais suffisant pour financer quelques soirées cocooning devant le poêle ou un bon restau en amoureux. Autre avantage : la mutualisation du transport. En livrant plusieurs palettes en un seul point, le fournisseur réduit ses coûts logistiques, et vous en profitez directement. La Planète vous remercie aussi, car vous évitez les allers-retours aux mêmes endroits ! Enfin, l’achat groupé crée du lien : se retrouver à négocier ses pellets avec ses voisins, c’est l’occasion de lier connaissance et plus si affinités.

Une palette de pellets de bois.
L’achat groupé de pellets permet de réaliser des économies sur votre combustible pour la saison de chauffe. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Les inconvénients de l’achat groupé de pellets

Évidemment, tout n’est pas rose. L’achat groupé impose une contrainte : une seule adresse de livraison. Pas question de faire livrer une palette chez vous, une autre chez le voisin et une troisième au cousin : tout le monde doit se déplacer sur un point unique. Pas très pratique si vous ne possédez pas de camionnette ou si votre voisinage n’est pas du genre partageur. Autre inconvénient : le timing. Les fournisseurs exigent souvent un nombre minimum de participants pour valider la commande. Si ce seuil n’est pas atteint, vous risquez de devoir patienter ou d’être remboursé. Et, comme la saison de chauffe n’attend pas, il vaut mieux anticiper. Enfin, les économies, bien qu’intéressantes, ne sont pas gigantesques. On parle de 2 à 5 %, ce qui reste modeste face aux fluctuations parfois importantes du prix du pellet.

Les qualités d’un bon pellet certifié

Avant de sauter sur une offre groupée, encore faut-il s’assurer de la qualité du combustible. Les certifications font foi :

  • DIN+ : taux d’humidité ≤ 10 %, taux de cendres ≤ 0,7 %, pouvoir calorifique de 4,9 à 5,4 kWh/kg.
  • NF : norme française, distingue trois usages (haute performance, standard et industriel).
  • EN+ : certification européenne en trois classes (EN+/A1, EN+/A2, EN/B), encore plus exigeante sur certains critères.

En résumé, un bon pellet doit être sec, dense, peu poussiéreux et à fort rendement énergétique.

Infographie : avantages et inconvénients de l’achat groupé de granulés (pellets) de bois.
Infographie : avantages et inconvénients de l’achat groupé de granulés (pellets) de bois. Crédit infographie : neozone.org

L’achat groupé de pellets : pour qui est-ce un bon plan ?

Clairement, l’achat groupé s’adresse à ceux qui consomment beaucoup et qui ont la logistique adaptée. Si vous avez besoin de plusieurs palettes chaque hiver, et que vous pouvez vous organiser avec vos voisins pour réceptionner un camion complet, c’est une option intéressante. Les foyers qui n’ont besoin que d’une ou deux palettes par saison y trouveront moins d’intérêt, car les contraintes logistiques dépassent souvent le gain financier. Comme l’explique SimplyFeu, l’économie repose surtout sur le transport groupé, pas sur le prix de la marchandise en elle-même. Alors, après avoir lu cet article, seriez-vous prêts à vous lancer dans un achat groupé de pellets ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
