L’achat groupé de granulés de bois (pellets), des avantages mais aussi des inconvénients

Près de 8 millions de Français se chauffent au bois cette année selon l’ADEME, et cela inclut aussi bien les bûches classiques que les pellets. Avec l’automne qui approche, beaucoup songent à refaire leur stock. Seulement voilà : l’idéal est de commander ses granulés de bois au printemps ou en été, période où les prix sont plus doux et les promotions plus fréquentes. À l’automne, il est souvent trop tard pour espérer profiter de gros rabais, sauf peut-être si vous vous tournez vers l’achat groupé qui pourrait encore être disponible dans votre région. C’est une pratique qui gagne du terrain, mais est-elle vraiment intéressante ? Je vous propose d’en faire le tour, avantages et inconvénients compris. C’est parti.

Les avantages de l’achat groupé de pellets

L’avantage principal, et il est de taille, c’est le prix. En regroupant les commandes avec vos voisins, vos collègues ou votre famille, vous constituez un volume suffisant pour négocier avec les fournisseurs. Selon France Bleu, la remise peut aller de 2 à 5 % selon les localités. Cela peut sembler peu, mais sur une palette de granulés, cela représente facilement 25 € d’économies. Multipliez par cinq palettes, et vous voilà avec plus d’une centaine d’euros de gain. Pas de quoi partir au bout du monde, certes, mais suffisant pour financer quelques soirées cocooning devant le poêle ou un bon restau en amoureux. Autre avantage : la mutualisation du transport. En livrant plusieurs palettes en un seul point, le fournisseur réduit ses coûts logistiques, et vous en profitez directement. La Planète vous remercie aussi, car vous évitez les allers-retours aux mêmes endroits ! Enfin, l’achat groupé crée du lien : se retrouver à négocier ses pellets avec ses voisins, c’est l’occasion de lier connaissance et plus si affinités.

Les inconvénients de l’achat groupé de pellets

Évidemment, tout n’est pas rose. L’achat groupé impose une contrainte : une seule adresse de livraison. Pas question de faire livrer une palette chez vous, une autre chez le voisin et une troisième au cousin : tout le monde doit se déplacer sur un point unique. Pas très pratique si vous ne possédez pas de camionnette ou si votre voisinage n’est pas du genre partageur. Autre inconvénient : le timing. Les fournisseurs exigent souvent un nombre minimum de participants pour valider la commande. Si ce seuil n’est pas atteint, vous risquez de devoir patienter ou d’être remboursé. Et, comme la saison de chauffe n’attend pas, il vaut mieux anticiper. Enfin, les économies, bien qu’intéressantes, ne sont pas gigantesques. On parle de 2 à 5 %, ce qui reste modeste face aux fluctuations parfois importantes du prix du pellet.

Les qualités d’un bon pellet certifié

Avant de sauter sur une offre groupée, encore faut-il s’assurer de la qualité du combustible. Les certifications font foi :

DIN+ : taux d’humidité ≤ 10 %, taux de cendres ≤ 0,7 %, pouvoir calorifique de 4,9 à 5,4 kWh/kg.

NF : norme française, distingue trois usages (haute performance, standard et industriel).

EN+ : certification européenne en trois classes (EN+/A1, EN+/A2, EN/B), encore plus exigeante sur certains critères.

En résumé, un bon pellet doit être sec, dense, peu poussiéreux et à fort rendement énergétique.

L’achat groupé de pellets : pour qui est-ce un bon plan ?

Clairement, l'achat groupé s'adresse à ceux qui consomment beaucoup et qui ont la logistique adaptée. Si vous avez besoin de plusieurs palettes chaque hiver, et que vous pouvez vous organiser avec vos voisins pour réceptionner un camion complet, c'est une option intéressante. Les foyers qui n'ont besoin que d'une ou deux palettes par saison y trouveront moins d'intérêt, car les contraintes logistiques dépassent souvent le gain financier. Comme l'explique SimplyFeu, l'économie repose surtout sur le transport groupé, pas sur le prix de la marchandise en elle-même. Alors, après avoir lu cet article, seriez-vous prêts à vous lancer dans un achat groupé de pellets ?