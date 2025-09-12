L’ADEME partage plusieures astuces pour économiser l’eau à la maison et dans le jardin

Les vacances sont terminées, toute la petite troupe rentre à la maison… et la consommation d’eau s’apprête à repartir à la hausse. Fini les douches (presque) illimitées du camping, où les ados squattaient les cabines pendant 20 minutes. Et, place au grand retour du chauffe-eau domestique, qui tourne à plein régime dès les premières fraîcheurs. À 148 litres d’eau consommés par jour et par personne en moyenne en France selon l’ADEME, il est peut-être temps de reprendre les bonnes habitudes. Je me suis donc penchée la question de l’économie d’eau à la rentrée. Bien entendu, ce n’est pas seulement à cette période qu’il faut économiser l’eau, elle est une source qui se raréfie. Il faut à tout prix la préserver. Voici ce que j’ai appris, cela pourrait vous aider à préparer l’hiver sous les meilleurs auspices !

Salle de bain : une pièce pleine de fuites d’eau et d’économies potentielles

Commençons par l’évidence : la salle de bain est la reine de la consommation. Une chasse d’eau qui fuit ? Jusqu’à 15 litres par heure qui s’évaporent dans les tuyaux. La première chose à faire, donc, c’est de vérifier qu’aucune fuite ne vous échappe. Petit test facile : relevez les chiffres de votre compteur avant de dormir. S’ils ont changé au réveil… mauvaise nouvelle ! Nous vous en parlions justement dans cet article sur NeozOne à propos des économies d’énergie : chaque geste compte ! Ensuite, installez des mousseurs sur vos robinets et pommeaux de douche. Ces petits embouts peuvent réduire le débit de 30 à 50 % sans impacter le confort. Et surtout, privilégiez les douches aux bains : une douche rapide consomme de 35 à 60 litres d’eau, contre au moins 150 litres pour un bain.

Cuisine et buanderie : oui, vos appareils électroménagers peuvent faire mieux

En matière d’électroménager aussi, on peut agir. D’abord, évitez de lancer un lave-vaisselle ou un lave-linge à moitié plein. Remplissez-les au maximum de leur capacité et utilisez les programmes “éco”. Oubliez le prélavage, souvent inutile. Et, si vous devez changer d’appareil, un conseil : regardez l’étiquette énergie, qui indique la consommation d’électricité, mais également d’eau.

Jardin : l’eau de pluie à la rescousse

Côté jardin, la meilleure astuce reste la récupération d’eau de pluie. Que ce soit pour les fleurs ou le potager, c’est une ressource gratuite à portée de toit. On peut même y associer un système goutte-à-goutte, avec programmateur solaire pour les plus motivés. Voici quelques idées pour économiser sans perdre votre jardin :

Arrosez tôt le matin pour éviter l’évaporation, même à la fin de la saison estivale.

Ajoutez du paillage ou des copeaux pour garder l’humidité.

Choisissez des plantes locales, plus résistantes à la sécheresse.

Installez un système de goutte-à-goutte (certains modèles sont très abordables sur Amazon).

Surveillez la météo et évitez d’arroser la veille d’une pluie annoncée.

Réduire l’eau : une nécessité environnementale et pas qu’une affaire de budget

Si réduire votre consommation d’eau peut vous faire économiser sur vos factures, c’est aussi un acte citoyen. Car même si l’eau recouvre 72 % de la surface de la planète, l’eau douce représente seulement 2,8 % de cette masse. Et, cette ressource devient de plus en plus précieuse. Entre le changement climatique, l’urbanisation et des pratiques agricoles parfois peu économes, nos nappes phréatiques sont sous pression. Les solutions comme le dessalement ou la multiplication des barrages ne sont pas durables. D’où l’importance de nos petits gestes à la maison. Alors, prêt à reprendre de bonnes habitudes et traquer les litres gaspillés dans toute la maison ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !