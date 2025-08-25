L’astuce des boules en coton pour remplacer les filtres des piscines et des spa

Des boules de coton sur le bord du spa.
Des boules de coton peuvent servir de système de filtration pour votre spa à la place des filtres papier. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Au début de l’été, j’ai craqué, en achetant un spa ! J’en rêvais depuis que j’avais utilisé celui de ma mère, et je mets tous mes espoirs en lui pour soulager une tendinite récalcitrante ! J’ai rapidement découvert que le filtre papier durait à peine une journée et qu’il me faudrait un stock de filtre impensable ! Car changer sans cesse le filtre papier de son spa, c’est un peu comme jeter des billets de 5 € directement dans la poubelle. Entre usure rapide et coût à répétition, le budget finit par gonfler plus vite que prévu. Et, si je vous disais qu’il existe une solution réutilisable, économique et écologique ? Ainsi, j’avais une boîte de boules en coton, prévue pour un ancien aspirateur de piscine, je me suis dit qu’elles pourraient peut-être me servir ! Lavables en machine, capables de durer plusieurs années, j’ai décidé de les tester, et je peux vous dire que c’est un vrai changement ! Décryptage.

Pourquoi abandonner le filtre papier ?

Un filtre papier classique de spa, c’est efficace, mais vraiment très éphémère. On en parle de l’erreur E90 tous les jours, pour filtre encrassé ? Eh oui, ce petit filtre papier, après quelques jours seulement, sature, se colmate et doit être remplacé. Résultat : on se retrouve à acheter des lots de filtres presque chaque mois, ce qui finit par coûter cher. Ou alors, on s’acharne à les nettoyer quotidiennement avec une brosse à dents, ce qui est une mission quasi impossible pour les impatients comme moi. Sans parler de l’aspect écologique : ces filtres finissent à la poubelle et génèrent une quantité de déchets impressionnante. C’est justement là que les boules filtrantes en coton entrent en scène : elles assurent la même fonction que le papier, mais avec une longévité incomparable. Fini la corvée d’achats répétés et les poubelles qui débordent ! Mon eau est limpide et les boules, elles, sont bien sales !

Des boules de coton dans le filtre.
J’ai remplacé les filtres papier de mon spa par des boules de coton. Crédit photo : N. Kleczinski pour NeozOne

Comment ça marche concrètement ?

Le principe est d’une simplicité enfantine : on remplit le compartiment du filtre avec six ou sept boules pour mon cas personnel. L’eau passe à travers, les fibres retiennent les impuretés et le spa reste clair et cristallin. Une fois encrassées ? Direction la machine à laver, cycle doux à 30 °C, dans un filet pour sous-vêtements… et hop, c’est reparti pour un tour.

Infographie : comparaison entre filtres papier et boules filtrantes en coton pour spa, avantages économiques, écologiques et pratiques à long terme.
Infographie : comparaison entre filtres papier et boules filtrantes en coton pour spa, avantages économiques, écologiques et pratiques à long terme. Crédit infographie : neozone.org

Ce qui est bluffant, c’est leur durabilité : un lot de 100 boules peut durer plusieurs années, là où un filtre papier survit à peine quelques jours. Je me permets même de changer les 7 boules tous les deux jours ! Pour l’entretien, c’est aussi simple que de lancer une lessive. Mon mari n’y croyait pas réellement, mais il n’a pas d’autre choix que de me dire que j’avais raison : VICTOIRE !

Boules filtrantes vs filtres papier : qui gagne ?

Critère Filtres papier classiques Boules filtrantes coton
Durée de vie Quelques jours Plusieurs années
Réutilisables Non Oui (lavage machine)
Prix à long terme Élevé Très économique
Écologie Beaucoup de déchets Zéro ou presque
Entretien Remplacement constant Lavage simple à 30 °C

Autant dire que le match est plié : les boules filtrantes remportent la victoire par KO technique. Plus durables, plus écologiques et surtout bien plus économiques, elles cumulent tous les avantages.

Une astuce validée au quotidien

Je vous l’ai dit : j’ai moi-même testé ce système sur un spa gonflable, et le résultat est sans appel : eau limpide, filtres toujours opérationnels, et surtout, moins de produits chimiques utilisés. À long terme, j’ai constaté des économies visibles et un entretien bien plus simple. Depuis, je n’envisage plus de revenir aux filtres jetables. Et vous, seriez-vous prêts à dire adieu aux filtres papier pour adopter des boules filtrantes lavables, économiques et bien plus écologiques ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

