L’astuce étonnante d’un vendeur Gamm Vert pour acheter du paillage moins cher

La semaine dernière, j’ai décidé de mettre en pratique le paillage recommandé par l’ADEME, dans mon potager, pour limiter l’arrosage, et les mauvaises herbes ! Je me suis donc rendu chez Gamm Vert pour trouver de quoi bichonner mes pieds de tomates. En demandant quelques conseils à l’un des vendeurs, celui-ci m’a confié une super astuce, qui pourrait déplaire à son patron : la litière de chanvre pour basse-cour, vendue en sac de 240 L, est non seulement moins chère que le paillis de chanvre classique, mais aussi moins poussiéreuse ! J’ai immédiatement validé le conseil du vendeur qui m’a expliqué que cette différence était due à une TVA différente selon les rayons. Peu m’importe la raison, j’ai réalisé quelques économies ! Retour d’expérience !

Deux produits, un seul usage… et une bonne dose de bon sens

Ne vous laissez pas tromper par les étiquettes : le chanvre reste du chanvre, que ce soit pour garder au chaud les fesses d’une poule ou les pieds d’une courgette. Le produit est 100 % naturel, cultivé en France, sans biocide ni phyto, et idéal au potager. Il réduit l’évaporation, limite les arrosages, empêche les mauvaises herbes de pousser, et protège les sols des variations de température. Autant dire qu’en juin, avec les premiers coups de chaud, c’est un petit miracle en sac. Et, si en plus, on peut le réutiliser en compost en fin de saison, le cercle est vertueux.

Quand l’étiquette « animaux » fait chuter la note.

Ce qui change, c’est le positionnement du produit en rayon, et donc sa fiscalité : la litière pour animaux bénéficie d’un taux de TVA réduit, là où le paillis de jardin reste soumis à une taxe plus classique. Résultat : à volume équivalent, la version « animaux » revient 10 à 20 % moins cher. J’ai testé sur un besoin de 960 L de paillis pour couvrir une grande zone potagère : 22 € d’écart… de quoi se payer quelques plants de tomates ou un petit arrosage goutte-à-goutte pour vos pieds de tomate.

Ce qu’il faut retenir : comparaison des deux options

Certes, la différence est minime, mais elle est bien réelle ! Pour un seul sac, cela ne vaut peut-être pas le changement. Cependant, pour de grosses quantités, pensez à cette astuce avant de vous limiter au rayon jardinage !

Alors, faut-il oser la litière au jardin ?

Oui, trois fois oui, si votre objectif est de couvrir efficacement un grand espace à moindre coût. Le chanvre reste une matière première ultra-polyvalente, respectueuse des sols, agréable à manipuler (avec des gants, tout de même !) et sans odeur. Le petit plus inattendu ? La litière est souvent moins compacte, donc plus facile à répartir autour des plants.

Et vous, connaissiez-vous cette astuce de la litière animale pour pailler vos courgettes et tomates tout en économisant quelques euros ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !