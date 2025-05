L’astuce géniale de mon grand-père jardinier pour multiplier un pied de tomate à l’infini

Saviez-vous qu’il est possible de planter des tomates même à la fin de l’été, et d’en récolter jusqu’à deux kilos par pied ? Cette astuce, transmise par mon arrière-grand-père Christian, jardinier passionné est astucieux, repose sur une technique peu connue, mais ultra-efficace : le bouturage des gourmands. Les gourmands ? Ce sont ces petites pousses qui apparaissent à l’aisselle des feuilles et que l’on s’empresse habituellement de supprimer. Mais, bien utilisées, ces rejets se transforment en véritables clones de vos pieds de tomates, prêts à produire à leur tour. Mieux encore : c’est simple, économique, et validé par de nombreux jardiniers et même par des sources sérieuses. Quelle est cette astuce ? Réponse dans cet article.

Une méthode presque magique

Tout commence par le choix de beaux gourmands : vigoureux, d’au moins 10 cm, issus de variétés précoces comme la Monfavet. On les prélève, on retire les feuilles du bas, et on leur propose un cocon douillet : un pot ou godet, rempli d’un mélange de terre et terreau humide, bien drainé. En une quinzaine de jours, les racines apparaissent. Les plus téméraires peuvent tenter le trempage dans du jus de compost ou de fumier, mais attention : ça fonctionne… ou pas. Le secret de Christian ? Un bon vieux fumier de cheval bien décomposé. Il plantait carrément les boutures dedans, et ses tomates étaient dodues comme des melons !

Les étapes clés pour bouturer comme un pro

Voici un petit récap façon mémento de jardinier du dimanche :

Choisir un gourmand bien formé, de 10 à 15 cm.

Couper les feuilles du bas, garder seulement celles du haut.

Mélanger terreau et sable dans une barquette ou boîte à œufs.

Faire des petits trous avec un crayon.

Planter les gourmands délicatement.

Tasser, humidifier, couvrir avec un couvercle type mini-serre.

Attendre 10 à 15 jours : les racines apparaissent !

Replanter en pleine terre, pailler, arroser… et observer.

Astuce bonus : pour booster la croissance, taillez le pied pour ne garder qu’une tige principale avec 1 ou 2 bouquets. Cela accélère la maturation et concentre l’énergie sur les fruits.

Et, après ? Taillez, nourrissez, bichonnez !

Vous l’aurez compris, le bouturage des gourmands ne se limite pas à planter des tiges au petit bonheur la chance. Une fois vos pieds installés, un bon paillage, des apports réguliers en compost ou purin d’ortie, et une taille bien pensée feront toute la différence. Et même si vous replantez ces boutures à la fin de l’été, la récolte est encore possible jusqu’aux premiers froids, surtout si vous optez pour une variété rapide et que vous conduisez vos plants avec rigueur.

Les gourmands plantés maintenant n’auront peut-être pas le temps de devenir des géants, mais vous obtiendrez de beaux fruits savoureux avant l’automne. Finalement, ce serait presque dommage de ne pas tenter, non ? Et vous, vous laisserez-vous tenter par le bouturage de tomates pour récolter jusqu’à 2 kg par pied en fin d’été ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !