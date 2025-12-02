L’astuce géniale et gratuite de mon pisciniste pour protéger le skimmer contre le gel

L’hiver arrive doucement, et avec lui cette question que tous les propriétaires de piscine finissent par se poser : comment protéger son skimmer sans dépenser un euro de plus ? Cette année, je me suis de nouveau plongée dans les conseils de mon pisciniste. En effet, la France compte désormais près d’une piscine privée pour 20 habitants soit 3,2 millions de piscines privées en 2024 selon les chiffres du gouvernement, une progression spectaculaire par rapport aux 685 000 bassins recensés en 1999 (analyse du Figaro Immobilier). Autant dire que nous sommes nombreux à chercher des solutions simples et efficaces. Pour entretenir correctement un bassin, la Fédération des Professionnels de la Piscine propose d’ailleurs un guide pratique très utile, que vous pouvez retrouver sur leur site. Et, comme souvent, nous vous en parlions déjà dans un article consacré au gel et à ses dangers : pourquoi il ne faut jamais casser la glace formée à la surface. Alors quelle est cette astuce ? Réponse dans cet article.

Pourquoi le skimmer est-il si fragile en hiver ?

Le skimmer fait partie des éléments les plus exposés au froid. Quand l’eau gèle, elle augmente de volume et exerce une pression suffisamment forte pour fissurer le plastique ou déformer sa structure. Je l’ai déjà constaté dans mon entourage, et croyez-moi, l’addition peut faire mal, surtout quand il faut remplacer une partie de la ligne d’eau. C’est particulièrement vrai en hivernage actif, quand la piscine reste en eau et que le système de filtration tourne au ralenti : le gel peut alors se former très rapidement. Casser la glace en surface est d’ailleurs une erreur à ne jamais commettre, sous peine d’endommager le liner ou les équipements périphériques. Je l’ai testé pour vous, et je vous le déconseille réellement !

L’astuce de mon pisciniste : une bouteille en plastique dans le skimmer

C’est simple, gratuit, écologique et terriblement efficace. Lors d’une visite, mon pisciniste m’a expliqué que placer une bouteille en plastique lestée avec quelques cailloux au fond du skimmer permettait d’absorber la pression de la glace. En cas de gel, c’est la bouteille qui se comprime, et non les parois du skimmer. Nous avions déjà partagé ce conseil dans cet article : l’astuce de la bouteille en plastique de mon pisciniste. Avec les températures glaciales qui approchent, une piqûre de rappel peut être nécessaire et utile, pour éviter une catastrophe au printemps.

Les avantages de la bouteille d’hivernage maison

Gratuit : une simple bouteille recyclée suffit.

Écologique : aucun accessoire supplémentaire à acheter.

Efficace : la bouteille absorbe la pression du gel.

Facile à installer : trente secondes et c’est en place.

Compatible hivernage actif : ne gêne pas la filtration.

Cette technique est très simple pour protéger un skimmer

Contrairement à d’autres méthodes plus coûteuses ou techniques, cette astuce fonctionne sur un principe mécanique vérifié : absorber la dilatation au lieu de la subir. Et quand on voit la quantité de dégâts liés au gel chaque hiver, suivre cette méthode paraît presque évident. Pour ma piscine, j’ai placé la bouteille en quelques minutes, et je suis tranquille pour l’hiver. Depuis, que ce soit lors d’un hiver doux ou d’une semaine glaciale, mon skimmer n’a jamais montré le moindre signe de faiblesse. Et vous, êtes-vous prêts à essayer cette technique gratuite pour éviter de remplacer votre skimmer au printemps ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !