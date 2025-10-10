L’astuce insolite de ce jardinier pour faire repousser le gazon avec du papier toilette

Le weekend du 17 octobre, sera probablement celui de ma dernière tonte avant le printemps ! Et, comme chaque année, je vais découvrir des trous dans ma pelouse, victime de sécheresse, et du passage de mes trois poilus ! Avant de sortir le scarificateur ou d’investir dans des rouleaux de gazon hors de prix, une méthode étonnante fait le buzz sur TikTok. Elle ne nécessite qu’un simple rouleau de papier toilette, quelques graines de gazon et un peu d’eau. Résultat : une repousse visible en à peine trois jours, à condition d’un sol bien préparé et d’un arrosage régulier. Le concept, venu des jardiniers amateurs, consiste à utiliser la cellulose du papier comme support de germination. Une idée ingénieuse, validée par des milliers d’internautes, que nous avions déjà relayée sur NeozOne dans cet article. Et, le mieux, c’est qu’elle ne coûte pas plus de cinq euros à réaliser, tout en restant totalement biodégradable. Découverte.

Pourquoi l’herbe ne pousse plus à certains endroits du jardin ?

Ces zones sans herbe qui apparaissent après l’hiver ne sont pas qu’un souci esthétique. Elles trahissent souvent un sol fatigué ou compacté, parfois victime du piétinement ou de la sécheresse. La mousse, la tonte trop rase ou les engrais mal dosés fragilisent encore davantage les racines. Résultat : les graines que l’on sème ne trouvent plus les conditions idéales pour germer. Dans mon propre jardin, après le passage de Kira, ma chienne, certaines zones ressemblent plus à un terrain de camping qu’à une pelouse. J’ai longtemps testé les semis classiques, mais entre les oiseaux, la pluie et les semences qui s’envolent, les résultats restaient frustrants. Alors l’astuce du papier toilette, tombe à pic pour regarnir ma pelouse !

Comment fonctionne la méthode du papier toilette ?

Le principe repose sur une idée toute simple : retenir l’humidité là où les graines risquent de se dessécher. En mélangeant du papier toilette déchiqueté avec de l’eau et des graines de gazon, on obtient une pâte végétale qui agit comme une mini-serre. Elle maintient l’humidité, protège les graines des oiseaux et améliore leur contact avec la terre. Le papier toilette, fabriqué à partir de cellulose, se décompose naturellement, enrichissant légèrement le sol au passage. Et pour ceux qui souhaitent faire encore plus écolo, il est possible d’utiliser du papier non blanchi ou recyclé.

Les étapes à suivre pour réussir son regarnissage maison

Préparez le sol en griffant légèrement la zone dégarnie et en retirant les débris.

Déchirez un rouleau de papier toilette en petits morceaux et mélangez-le avec de l’eau jusqu’à obtenir une pâte homogène.

Ajoutez les graines de gazon et mélangez soigneusement.

Étalez le tout sur les zones abîmées en couche fine et uniforme.

en couche fine et uniforme. Arrosez délicatement pour bien humidifier sans détremper.

Si besoin, recouvrez d’un peu de terreau pour protéger le mélange du vent.

Pourquoi cette méthode séduit autant les jardiniers ?

Parce qu’elle coche toutes les cases : simple, rapide, économique et écologique. Elle ne demande ni outils sophistiqués ni grands moyens, juste un peu de patience et d’observation. En trois jours, les premières pousses apparaissent, et en deux semaines, la pelouse retrouve déjà son éclat. Bien sûr, tout dépend de la météo et de la qualité des semences, mais cette technique donne souvent un résultat plus homogène que les semis classiques.

Elle plaît aussi parce qu’elle s’inscrit dans une logique de jardinage raisonné, où l’on réutilise les ressources du quotidien plutôt que d’acheter des produits tout prêts. Alors, et si vous testiez vous aussi cette méthode insolite pour retrouver un gazon vert et dense avant l’été ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !