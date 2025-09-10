Le Batch cooking, de nombreux avantages, mais également quelques inconvénients

Il y a quelques années, lorsque je travaillais encore à l’extérieur, dans un bureau de 9 h à 18 h, chaque dimanche, je m’adonnais au batch cooking que l’on peut traduire par « cuisson par lot ». Cette technique consiste à préparer tous les repas de la semaine, puis à la conserver au réfrigérateur ou au congélateur et à réchauffer chaque jour, le plat préparé le dimanche. Avec l’engouement pour les assistants culinaires, comme le Thermomix, le Magimix, ou encore les airfryers, cette méthode culinaire revient en force ! Alors, oui, c’est pratique pour gagner du temps lors des repas quotidiens, mais cette pratique ne possède pas que des avantages. Outre le temps qu’il faut y consacrer chaque semaine, elle possède d’autres inconvénients que je vous conseille d’apprécier avant de vous lancer. Lesquels ? Réponse dans cet article.

Inconvénient n° 1 : une préparation longue et fatigante

Lorsque je préparais mes repas à l’avance, je me retrouvais cantonnée dans la cuisine chaque dimanche durant deux ou trois heures non-stop… En effet, le batch cooking demande beaucoup de temps en amont. Il faut d’abord planifier les repas pour toute la semaine et parfois l’imagination manque. De plus, il faut aussi réaliser les courses alimentaires de manière précise avec la totalité des ingrédients que vous aurez prévus sur votre « batch cooking list » ! En réalité, si vous n’aimez pas cuisiner longtemps ou si vous avez un emploi du temps chargé, passer 3 à 4 heures à tout préparer d’un coup peut vite devenir décourageant et fatigant.

Inconvénient n° 2 : peu de place pour l’improvisation !

Le batch cooking, c’est top pour l’organisation, mais, adieu l’improvisation qui est souvent synonyme de gaspillage alimentaire. En effet, pour l’éviter, vous devez absolument manger ce qui a été prévu, sans possibilité de changer d’avis selon vos envies du moment. Et, si vous avez soudainement envie d’un plat différent ou si vous sortez dîner à l’improviste, vous risquez de gaspiller des repas déjà préparés. Les mêmes menus reviennent fréquemment, et pour ma part, les trucs du genre, le lundi, c’est spaghettis, m’ont vite fait changer d’avis !

Inconvénient n° 3 : des saveurs pas toujours au top !

On ne va pas se leurrer, du riz cantonnais maison, ou des tagliatelles carbonara congelées n’ont pas la même saveur que lorsque c’est cuisiné « à la minute » ! Et, tous les aliments ne supportent pas bien la conservation au réfrigérateur ou au congélateur. En effet, certains plats réchauffés deviennent fades ou changent de texture (pâtes trop molles, légumes ramollis, riz collant…). Certains aliments, comme les pommes de terre ou les légumes verts cuits, ne se conservent pas bien plusieurs jours. Résultat : moins de plaisir en mangeant et parfois, une sensation de manger du « réchauffé » en permanence. Si vous êtes du genre épicurien, le batch cooking peut réellement ne pas vous convenir

Inconvénient n° 4 : une organisation en cuisine parfois compliquée

Le batch cooking nécessite des achats supplémentaires (contenants, appareils culinaires de temps en temps) et cela peut représenter un coût élevé. En effet, il faut pouvoir stocker toutes les préparations dans des boîtes adéquates ! De plus, cela prend une place inimaginable dans le réfrigérateur et/ou congélateur, ce qui peut vite devenir un problème dans une petite cuisine. Enfin, il faut tout de même savoir gérer les temps de cuisson, et le matériel, surtout si plusieurs plats nécessitent le four ou les plaques en même temps. Si vous manquez d’espace ou d’équipement, cuisiner plusieurs repas d’un coup peut rapidement devenir chaotique !

Inconvénient n° 5 : une technique pas si économique que cela

Je me suis rapidement rendu compte que sous couvert d’économies, le batch cooking revenait presque plus cher que la cuisine classique. Pourquoi ? Eh bien le batch cooking peut aussi entraîner certains coûts supplémentaires :

L’achat de nombreux contenants hermétiques (en verre de préférence pour éviter le plastique).

Une facture d’électricité/gaz plus élevée à cause de l’utilisation intensive du four, des plaques et du frigo pour tout conserver.

Parfois, l’obligation d’acheter plus de produits frais en une seule fois, ce qui peut coûter plus cher que de faire des petites courses régulières.

Enfin, je terminerai par la « pénibilité » du batch cooking ! Je dois bien l’avouer, c’était pratique, mais je n’en pouvais plus de manger des repas prévus plusieurs jours à l’avance. Ni, de jouer à Tetris dans mon frigo, et de proposer toujours les mêmes plats, les mêmes saveurs.

Quelques avantages malgré tout ?

Personnellement, après avoir essayé pendant quelques mois, je n’y reviendrai probablement jamais ! En effet, le batch cooking convient surtout aux personnes bien organisées, qui aiment planifier leurs repas et ne craignent pas de passer plusieurs heures en cuisine d’un coup. C’est un gain de temps indéniable et cela peut être utile lorsque l’on est, par exemple, en déplacement professionnel, pour préparer les repas familiaux. Et vous, êtes-vous plutôt team batch cooking ou team improvisation en cuisine ? Vous l’aurez compris, je suis désormais en totale impro, je cuisine avec les restes, et invente des recettes, qui n’ont pas toujours le succès escompté, mais c’est aussi le jeu ! Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé le batch cooking ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

