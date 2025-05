Les 10 variétés de tomates tardives à semer en mai pour des récoltes jusqu’en automne

Si tout va bien chez vous, et que vous suivez les méthodes ancestrales, normalement vos tomates sont en terre, puisque les Saints de Glace sont passés ! Et, si comme moi, vous êtes du genre à prolonger les apéros en terrasse jusqu’à la tombée de la nuit (et même parfois sous un petit plaid), alors vous allez adorer cette sélection de tomates tardives. Car oui, certaines variétés de tomates se récoltent tardivement, et permettent de savourer salades, tartes et gaspachos jusqu’en octobre, voire décembre ! Il suffit de choisir les bons plants à semer dès ce mois-ci. Et, pour ne pas vous planter (sans jeu de mots), voici ma sélection perso, testée, goûtée… et approuvée par mes papilles. Et si vous voulez savoir comment réussir la culture de vos tomates, un petit détour par le site de l’INRAE vous donnera quelques éléments de réponses. En attendant, voici une liste, non exhaustive, des 10 variétés de tomates tardives. C’est parti.

La tomate « Amana Orange » : la douceur XXL venue de l’Iowa

On commence fort avec une tomate aussi belle que généreuse. L’« Amana Orange » est une tomate beefsteak américaine, aux fruits bien ronds, bien dodus (300 à 1000 g !) et d’un orange lumineux. Sa chair est dense, presque sans graines, et sa saveur douce, légèrement acidulée la rend irrésistible en carpaccio. C’est un peu la tomate « soleil couchant » du potager : douce, rassurante, et toujours là quand on pense que tout est fini.

La tomate « Purple Calabash » : rustique et pleine de caractère

Elle en impose avec ses airs de tomate ancienne sculptée à la main. La « Purple Calabash », c’est un peu la Reine du potager : peau et chair pourpre, bordures très côtelées, et un parfum sucré-acidulé à tomber. Avec ses 100 à 180 g, elle est parfaite en salade tiède ou sur une pâte feuilletée façon tarte rustique. Et en plus, elle fait toujours son petit effet sur les photos Instagram.

La tomate « Agora F1 » : la championne des sauces

Créée par Vilmorin, l’« Agora F1 » est la tomate idéale des jardiniers pressés. Très résistante aux maladies, productive, et avec des fruits ronds, rouges et charnus de plus de 300 g, c’est la reine du coulis et des sauces tomates maison. C’est simple : elle est toujours partante pour passer à la casserole. Personnellement, je l’adore en salade avec sa mozzarella et son pesto fraichement réalisé !

La tomate « Big Zebra » : la plus artistique

Fan de tomates originales ? La « Big Zebra » va vous plaire. Cousine XXL de la fameuse Green Zebra, elle arbore des zébrures jaune-vert ou rouge-vert selon le degré de maturité. Sa chair marbrée, son goût légèrement acidulé, et son look de tomate artistique en font une variété aussi bonne que belle. On en ferait presque une aquarelle.

La tomate « Russe » : la musclée du potager

Avec son nom de catcheuse et sa carrure de déménageuse, la « Russe » ne fait pas dans la demi-mesure. Ses fruits, de type beefsteak, peuvent dépasser 1,5 kg. Rouge, quasiment noire parfois, elle a une chair ferme, sucrée et juteuse à souhait. Et, comme elle tient bien à la cuisson, elle est parfaite pour les tomates farcies de fin d’été. En résumé : elle a tout pour plaire.

La tomate « Doucette de Fougères » : un parfum de Bretagne

Originaire de Bretagne, la « Doucette de Fougères » est une tomate ancienne ronde et légèrement aplatie, de 150 à 300 g. Sa chair sucrée en fait une excellente candidate pour les salades tardives ou les clafoutis à la tomate. Une tomate qui porte bien son nom : douce, fiable, un brin nostalgique.

La tomate « Ananas » : la star sucrée et juteuse

Difficile de faire un classement sans citer la tomate « Ananas », cette tomate jaune orangé au cœur juteux et sucré. Elle peut peser jusqu’à 500 g, voire plus, et possède une saveur incomparable, sucrée et acidulée. Parfaite en carpaccio avec un filet de balsamique, c’est un peu la tomate VIP du potager, présente de début août à octobre.

La tomate « Madagascar » : la tomate de Noël (vraiment !)

Petite, vive, et surtout ultra résistante au temps, la « Madagascar » est la seule tomate cocktail que je conserve jusqu’en décembre (si, si). Ses fruits, en grappes, sont sucrés, légèrement acidulés, et tiennent presque jusqu’au réveillon. Avec elle, vous aurez des tomates maison à Noël, et ça, c’est quand même la classe.

La tomate « Green Zebra » : la petite rebelle des salades

La « Green Zebra », reconnaissable à ses zébrures vertes sur fond jaune, propose une chair dense et acidulée. C’est la plus pétillante de toutes. Plus petite que la Big Zebra, elle a un petit côté piquant en bouche. Elle est parfaite en salade mélangée pour étonner les convives (ou les beaux-parents récalcitrants).

La tomate « Noire de Crimée » : la valeur sûre

Et, enfin, la classique, l’incontournable, l’adorée des chefs : la « Noire de Crimée ». D’un rouge foncé tirant sur le brun, elle est riche en goût, légèrement sucrée, parfaite en tranches épaisses avec un filet d’huile d’olive. Elle mûrit lentement, mais quand elle arrive… on s’en souvient.

Ce qu’il faut retenir pour choisir sa tomate tardive

Variété Poids moyen Couleur Goût Utilisation idéale Ananas 400–500 g Jaune orangé Sucré, acidulé Carpaccio, salade Purple Calabash 100–180 g Pourpre, côtelée Sucré, intense Salades, tartes Agora F1 300+ g Rouge vif Équilibré Jus, coulis, sauces Russe 300–1500 g Rouge foncé à noir Sucré, juteux Tomates farcies, cuisson Doucette de Fougères 150–300 g Rouge Doux, sucré Salades Big Zebra 300–500 g Zébrée (jaune/vert) Acidulé À croquer ou en tartes Amana Orange 300–1000 g Orange Doux, légèrement acide Carpaccio, salades Madagascar 30–50 g Rose à jaune Sucré, acidulé À croquer, à conserver Green Zebra 80–150 g Vert zébré jaune Acidulé, piquant Salades colorées Noire de Crimée 150–300 g Rouge-brun Sucré, fondant Tranches, carpaccio

Une fin d’été remplie de goûts (et de couleurs)

Vous l’avez compris, les tomates tardives, ce ne sont pas juste des retardataires du potager : ce sont des variétés robustes, savoureuses, surprenantes, parfaites pour prolonger la belle saison. À condition de les semer maintenant et de leur offrir un coin de jardin bien exposé. Vous avez un balcon ? Certaines poussent très bien en pot. Et, n’oubliez pas : l’eau, la lumière… et un peu de patience feront le reste. Et vous, quelle variété de tomate tardive allez-vous semer pour prolonger vos récoltes jusqu’en automne (voire Noël) ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .