Les 4 astuces (légales) pour payer moins cher le péage sur l’autoroute en France ?

Depuis plusieurs années, les prix des péages autoroutiers ne cessent d’augmenter, au grand désespoir des automobilistes. Près de 9 000 km du réseau sont concédés à des sociétés privées… et leurs tarifs sont loin d’être symboliques. Pourtant, il existe des solutions pour payer moins cher : petites manœuvres astucieuses, itinéraires alternatifs, ou encore abonnement télépéage. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article, tout est parfaitement légal, à condition d’avoir un peu de patience et parfois le sens de l’humour au volant.

Sur l’autoroute, fractionner son trajet : une astuce méconnue mais efficace

Le fractionnement consiste à sortir temporairement de l’autoroute pour réintégrer la même voie quelques mètres plus loin. Sur le papier, cela ressemble à un sketch, mais dans les faits, l’économie est bien réelle. Pour un Paris-Lille par exemple, passer par une sortie intermédiaire peut faire passer le tarif du péage de 18,90 € à 14,20 €. Soit 20 % d’économies ! Évidemment, ce petit détour consomme un peu plus de carburant et rallonge légèrement le temps de trajet. Mais, quand on voit le prix du café à l’aire d’autoroute (4 € le gobelet tiédasse), l’économie réalisée vaut parfois le coup. D’ailleurs, un ingénieur avait déjà détaillé ce principe malin dans cet article complet sur NeozOne.

Éviter les péages avec les applications GPS

Seconde astuce : dire à Google Maps ou Waze que vous refusez de payer pour l’autoroute. Cochez « éviter les péages » dans les options, et votre trajet sera recalculé via des nationales ou départementales. Résultat ? Le porte-monnaie respire un peu mieux, mais la patience est mise à rude épreuve. Car entre les feux rouges, les ronds-points et les radars automatiques, vous risquez d’arriver à destination avec l’envie de jeter votre GPS par la fenêtre. Pourtant, sur certains courts trajets, cette option peut se révéler très rentable. J’ai pour exemple, un trajet Paris-Strasbourg par la Nationale 4 qui suit presque tout le chemin de l’Autoroute A4, mais elle est gratuite. En plus, nous avions fait une pause dans la magnifique ville de Baccarat (54) et ses merveilleux cristaux !

Covoiturer : partager les frais, partager la route

Dernière astuce, et non des moindres : le covoiturage. Si vous avez une place libre, embarquez un passager et divisez ainsi le coût du trajet. Un Paris-Lyon partagé avec deux compagnons de route permet d’économiser près de 40 € sur le total péage + carburant. Et en prime, vous pouvez tomber sur un DJ improvisé qui transformera votre voiture en boîte de nuit roulante ou sur un passionné d’histoire qui vous contera les légendes des régions traversées, c’est du vécu !

Le télépéage, une carte d’abonnement qui peut rapporter gros

Si vous roulez souvent, un abonnement télépéage peut vous faire économiser jusqu’à 30 % sur vos trajets réguliers. Certaines offres, par exemple, ciblent particulièrement les automobilistes faisant au moins dix allers-retours par mois. L’avantage ? Plus besoin de chercher la monnaie sous le siège à chaque barrière, et la réduction s’applique automatiquement. L’inconvénient ? Vous devez effectivement rouler beaucoup pour rentabiliser l’abonnement.

Si vous n’utilisez l’autoroute qu’une fois par an, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Et, pour ceux que cela intéresse, il existe même des promotions comme l’offre Ulys Classic, qui peut faire une vraie différence sur la facture autoroutière. Alors, entre fractionnement malin, GPS rusé, télépéage pratique ou covoiturage convivial, quelle astuce choisirez-vous pour vos prochains voyages ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !