Les 4 astuces (légales) pour payer moins cher le péage sur l’autoroute en France ?

Chaque kilomètre coûte de plus en plus cher aux automobilistes, mais quelques techniques simples permettent de réduire la facture sans enfreindre la loi.

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture
Une barrière de péage.
Une barrière de péage avec des bouchons peut être évitée avec l'utilisation d'un badge de télépéage. Photo d'illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock (modifiée IA)

Depuis plusieurs années, les prix des péages autoroutiers ne cessent d’augmenter, au grand désespoir des automobilistes. Près de 9 000 km du réseau sont concédés à des sociétés privées… et leurs tarifs sont loin d’être symboliques. Pourtant, il existe des solutions pour payer moins cher : petites manœuvres astucieuses, itinéraires alternatifs, ou encore abonnement télépéage. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article, tout est parfaitement légal, à condition d’avoir un peu de patience et parfois le sens de l’humour au volant.

Sur l’autoroute, fractionner son trajet : une astuce méconnue mais efficace

Le fractionnement consiste à sortir temporairement de l’autoroute pour réintégrer la même voie quelques mètres plus loin. Sur le papier, cela ressemble à un sketch, mais dans les faits, l’économie est bien réelle. Pour un Paris-Lille par exemple, passer par une sortie intermédiaire peut faire passer le tarif du péage de 18,90 € à 14,20 €. Soit 20 % d’économies ! Évidemment, ce petit détour consomme un peu plus de carburant et rallonge légèrement le temps de trajet. Mais, quand on voit le prix du café à l’aire d’autoroute (4 € le gobelet tiédasse), l’économie réalisée vaut parfois le coup. D’ailleurs, un ingénieur avait déjà détaillé ce principe malin dans cet article complet sur NeozOne.

Un gps utilisant Google Maps et une application tierce indiquant les zones de contrôles.
En cochant « éviter les péages » dans le réglage de votre GPS, vous réaliserez des économies substantielles. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Éviter les péages avec les applications GPS

Seconde astuce : dire à Google Maps ou Waze que vous refusez de payer pour l’autoroute. Cochez « éviter les péages » dans les options, et votre trajet sera recalculé via des nationales ou départementales. Résultat ? Le porte-monnaie respire un peu mieux, mais la patience est mise à rude épreuve. Car entre les feux rouges, les ronds-points et les radars automatiques, vous risquez d’arriver à destination avec l’envie de jeter votre GPS par la fenêtre. Pourtant, sur certains courts trajets, cette option peut se révéler très rentable. J’ai pour exemple, un trajet Paris-Strasbourg par la Nationale 4 qui suit presque tout le chemin de l’Autoroute A4, mais elle est gratuite. En plus, nous avions fait une pause dans la magnifique ville de Baccarat (54) et ses merveilleux cristaux !

Covoiturer : partager les frais, partager la route

Dernière astuce, et non des moindres : le covoiturage. Si vous avez une place libre, embarquez un passager et divisez ainsi le coût du trajet. Un Paris-Lyon partagé avec deux compagnons de route permet d’économiser près de 40 € sur le total péage + carburant. Et en prime, vous pouvez tomber sur un DJ improvisé qui transformera votre voiture en boîte de nuit roulante ou sur un passionné d’histoire qui vous contera les légendes des régions traversées, c’est du vécu !

Infographie : 4 astuces simples et efficaces pour réduire le coût des péages autoroutiers et économiser sur vos trajets en voiture.
Infographie : 4 astuces simples et efficaces pour réduire le coût des péages autoroutiers et économiser sur vos trajets en voiture. Crédit infographie : neozone.org

Le télépéage, une carte d’abonnement qui peut rapporter gros

Si vous roulez souvent, un abonnement télépéage peut vous faire économiser jusqu’à 30 % sur vos trajets réguliers. Certaines offres, par exemple, ciblent particulièrement les automobilistes faisant au moins dix allers-retours par mois. L’avantage ? Plus besoin de chercher la monnaie sous le siège à chaque barrière, et la réduction s’applique automatiquement. L’inconvénient ? Vous devez effectivement rouler beaucoup pour rentabiliser l’abonnement.

Le passage T30 sur une autoroute.
Une voie réservée au télépéage sur une sortie d’autoroute. Crédit photo : Merieme Bonazzi pour Neozone

Si vous n’utilisez l’autoroute qu’une fois par an, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Et, pour ceux que cela intéresse, il existe même des promotions comme l’offre Ulys Classic, qui peut faire une vraie différence sur la facture autoroutière.  Alors, entre fractionnement malin, GPS rusé, télépéage pratique ou covoiturage convivial, quelle astuce choisirez-vous pour vos prochains voyages ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
Abonnement à la Newsletter.
Rejoignez nos 900 000 abonnés via notre Newsletter , Google Actualité et WhatsApp
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 22 août 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page