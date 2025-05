Les 5 objets indispensables pour cuisiner à l’extérieur sans se ruiner cet été

Ah, l’été… Ses longues soirées en terrasse, ses repas improvisés et son lot de miettes dans l’herbe. Si comme moi, vous rêvez de cuisiner dehors sans transformer votre jardin en émission de déco, alors vous êtes au bon endroit. Inutile d’investir dans une cuisine d’extérieur sur-mesure à 5 000 € pourtant très tendance, pour simplement faire griller quelques légumes ou garder vos boissons au frais. Voici une sélection de 5 objets pratiques, efficaces et abordables pour cuisiner dehors tout l’été… avec style et simplicité. Découverte.

Le barbecue de table : la convivialité sans les flammes

Compact, léger, et souvent sans fumée, le barbecue de table s’invite sur toutes les terrasses, balcons ou coins d’herbe. À charbon, gaz ou électrique, il permet de griller viandes, légumes ou brochettes pour 2 à 6 personnes, sans enfumer les voisins. Certains modèles chauffent en quatre minutes et se nettoient facilement. Et, pour les urbains, les versions électriques passent même en intérieur.

Prix moyen : 60 à 130 €

Astuce : privilégiez les modèles avec bac récupérateur de graisse.

Moulinex Accessimo Barbecue électrique de table, Barbecue d’extérieur, 2100 W, Nettoyage facile, Bac à eau, Réduction de la fumée et des odeurs, Fabriqué en France BG134812 PUISSANCE : 2100 W PromoMeilleure Vente n° 1

La plancha électrique : pour des légumes qui chantent

Elle a le chic de la cuisson saine et rapide. La plancha électrique chauffe en quelques minutes et permet de saisir viandes, poissons, œufs ou légumes sans ajout de matières grasses. En inox, fonte ou céramique, elle s’utilise sur une table extérieure avec une simple prise de courant. Et, surtout, pas besoin d’attendre 20 minutes pour démarrer ! Un petit coup d’éponge plus tard, et c’est reparti. Personnellement, pour décoller les graisses, je jette une poignée de glaçons sur la plancha encore chaude : magique !

Prix moyen : 40 à 100 €

Astuce : plus la surface est grande, plus on peut varier les cuissons.

La plaque à induction portative : l’alliée des cuistots organisés

Si vous avez un coin abrité avec une prise, cette petite plaque induction portative peut tout changer. Elle permet de cuisiner comme à l’intérieur, mais au grand air. Parfaite pour les poêlées, le riz, les sauces ou même le café du matin. Facile à transporter, elle se glisse dans un placard après usage. Et comme elle chauffe très vite, elle est aussi parfaite pour les pressés.

Prix moyen : 30 à 70 €

Astuce : pensez à vérifier la compatibilité de vos casseroles.

Le mini frigo solaire ou autonome : des boissons fraîches partout

Pas de plaisir d’été sans limonade fraîche ou pastèque au frais. Le mini frigo solaire est idéal en camping ou dans un coin de jardin sans prise. Certains fonctionnent à batterie, d’autres avec un panneau solaire amovible. Comptez une capacité de 20 à 40 litres pour stocker quelques boissons, plats préparés ou fruits. Il remplace très bien la glacière… sans les glaçons à recharger.

Prix moyen : 90 à 200 €

Astuce : les modèles à double compartiment permettent de congeler et de réfrigérer en même temps.

Syrisora ​​Mini Réfrigérateur, Réfrigérateur de Camping, Réfrigérateur Solaire, Panneau Solaire Monocristallin 50 W DC18 V, Réfrigérateur à énergie Solaire avec Câble de Fonctionnalité polyvalente : équipé d'un boîtier de batterie et d'un câble de connexion, pour le camping, la pêche, le talonnage et plus encore. Meilleure Vente n° 1

La vaisselle compostable : pour manger dehors sans vaisselle

Pas envie de laver la vaisselle ? On vous comprend. Mais, pas question non plus de remplir les poubelles de plastique. Bonne nouvelle : il existe aujourd’hui une vaisselle compostable, jolie, résistante et 100 % biodégradable. Assiettes en palmier, couverts en amidon de maïs, gobelets en canne à sucre… on trouve même des kits tout prêts pour 6 à 12 personnes. Parfaits pour un pique-nique ou un repas champêtre zéro déchet.

Prix moyen : 10 à 15 € pour un lot complet

Astuce : stockez-les à l’abri de l’humidité, elles n’aiment pas la rosée du matin.

Cuisiner dehors sans se ruiner, c’est possible et nul besoin de casser votre tirelire pour profiter des plaisirs simples de la cuisine en plein air. Ces cinq objets sont abordables, pratiques et adaptés à tous les espaces, même les petits jardins. Et, entre nous, rien ne vaut une poêlée de courgettes à la plancha ou un poisson grillé en écoutant les grillons. Et vous, lequel de ces objets vous manque encore pour cuisiner dehors tout l’été sans vous ruiner ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Quels accessoires manquent-ils à cette liste, selon vous ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .