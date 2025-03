Les cendres au jardin et en lessive, des avantages mais aussi des inconvénients

Depuis que je dispose d’un poêle à bois, comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, j’ai pour habitude de répandre les cendres dans mon jardin. Parfois, quand l’envie me prend, je fabrique aussi un peu de lessive de cendres, que j’utilise uniquement pour les draps et les serviettes de toilettes. La réutilisation des cendres, c’est une de ces idées qui semble tout droit sortie du manuel du parfait écolo. C’est simple, économique, et cela donne l’impression de faire quelque chose de bien pour la planète. Mais, très vite, j’ai compris que ce n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît, notamment en écoutant ma belle-mère qui me disait souvent : jamais de cendres à mes hortensias ni pour mes rhododendrons ! Et, elle avait raison, les cendres de bois ne sont pas « bonnes à tout faire » au jardin, et il faut savoir les réutiliser avec parcimonie. Voici les inconvénients insoupçonnés des cendres de bois réutilisées.

On utilise UNIQUEMENT des cendres de bois NATUREL !

Honnêtement, je pensais que toutes les cendres se valaient et qu’elles étaient toutes bénéfiques pour le jardin. Grave erreur ! Ce n’est qu’après quelques recherches, que j’ai appris qu’il faut absolument éviter les cendres provenant de bois traité ou récupéré. Pourquoi ? Parce qu’elles sont souvent remplies de produits chimiques, de métaux lourds, et d’autres substances franchement pas idéales, surtout si vous comptez les utiliser dans votre potager. Je vous le dis tout net : brûler une palette ou de vieux meubles, c’est prendre le risque de polluer votre air, votre sol, et peut-être même vos légumes. Réutiliser les cendres oui, mais uniquement celles de votre poêle à bois ou à pellets et non celles de votre barbecue, par exemple !

La lessive à base de cendres : pas si magique que ça

Ah, la fameuse lessive à la cendre… Il m’arrive d’en fabriquer parfois, mais c’est un peu chronophage, je dois bien le reconnaitre ! Et, concrètement, ce n’est pas réellement le rêve, d’ailleurs mon mari ne supporte pas l’odeur, néanmoins, c’est probablement un détail pour vous, enfin lui, ses vêtements lavés à la cendre : hors de question. Niveau efficacité, disons-le franchement, c’est un peu léger. Les petites taches, ça va. Mais, face à des taches de sauce ou de gras, on frôle la catastrophe.

Et, puis, il y a ces fichus résidus : même après un bon rinçage, il reste de temps en temps des traces grises sur les vêtements. Sans parler du dosage… C’est tout un art ! Entre les variations d’une « fournée » de cendre à l’autre et l’absence de repères clairs, on se retrouve vite à jongler pour obtenir un résultat à peu près correct. De plus, si vous êtes branchés sur fosse septique, il ne faut JAMAIS l’utiliser ! J’ai testé donc, mais je n’approuve pas, on ne peut pas toujours tout aimer, même si c’est bon pour la planète !

Les inconvénients de la cendre réutilisée au jardin !

Quand j’ai voulu utiliser les cendres dans mon jardin, je pensais faire un geste pour enrichir le sol. Mais, là encore, il y a des limites à ne pas franchir et des plantes qui ne supporteront pas les cendres. Ma belle-mère avait raison, les cendres sont à proscrire pour les plantes acidophiles (les camélias, les azalées, les hortensias, les rhododendrons, etc.). De plus, une trop grande quantité peut déséquilibrer l’activité biologique du sol. Pire encore, elle peut former une croûte en surface, empêchant l’air de circuler correctement. Finalement, je dirais que réutiliser les cendres n’est pas une mauvaise idée en soi. Cependant, c’est une pratique qui demande du temps, de la rigueur et beaucoup de précautions. Et, vous, avez-vous déjà tenté l’expérience avec les cendres ? Que ce soit pour la lessive, le jardin ou autre, avez-vous rencontré des difficultés ou des surprises ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .