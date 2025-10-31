Les conseils de Jean-Marc Jancovici pour réduire efficacement sa facture de chauffage

J’ignore pour vous, mais en Seine-et-Marne, en cette fin octobre, il fait un froid de canard ! J’ai ressorti les plaids, les gilets chauffants et le chauffe-pied électrique ! Oui je suis frileuse, très frileuse et c’est difficile à vivre au quotidien, surtout lorsque l’on est mariée avec quelqu’un qui a « toujours trop chaud » ! Alors, je pousse le chauffage la journée, et je pleure lorsque je regarde ma consommation en temps réel sur mon application ! Saviez-vous qu’en France, le chauffage représenterait près de 65 % de la consommation énergétique d’un logement, selon ce baromètre publié par l’ADEME ? Et, avec la baisse des températures, la facture grimpe plus vite que le thermomètre. Heureusement, certains experts nous rappellent qu’il est possible de réduire cette consommation sans sacrifier notre confort. Parmi eux, Jean-Marc Jancovici, ingénieur et conférencier reconnu pour son franc-parler et son humour piquant, est devenu une voix incontournable sur le climat et l’énergie. Alors quels sont ses conseils d’expert ? Je vous invite à les découvrir !

Jean-Marc Jancovici, le « monsieur énergie » qui aime parler concret

Sur les ondes de RTL, dans sa chronique du samedi matin, il vulgarise les enjeux énergétiques avec clarté : baisser le chauffage d’un degré permettrait d’économiser jusqu’à 8 % d’énergie, selon ses propres estimations relayées par BFMTV. Et, si, cet hiver, on écoutait vraiment ses conseils ? D’autant que l’ADEME rappelle que quelques gestes simples peuvent déjà alléger notre facture ! Né en 1962, Jean-Marc Jancovici est ingénieur, enseignant et cofondateur du cabinet Carbone 4, spécialisé dans le bilan carbone des entreprises. Sur RTL, il intervient régulièrement pour répondre aux questions d’auditeurs intrigués par les hausses de prix ou les nouveaux gestes à adopter. Et, son constat est limpide : le logement représente un quart de l’énergie consommée en France, dont les deux tiers liés au chauffage.

Alors, avant de se ruer sur la dernière pompe à chaleur connectée, Jean-Marc Jancovici nous invite à faire preuve de sobriété : un degré en moins, un pull en plus, et 7 % d’économie assurés. Un calcul que l’ADEME confirme : de nombreux Français reconnaissent chauffer « un peu trop », parfois sans s’en apercevoir. Pour être honnête, je suis consciente que je chauffe trop, mais en travaillant à la maison, j’ai l’impression de ne pas pouvoir faire autrement, à moins de travailler avec ma doudoune sur le dos. Ce n’est pas très commode !

Les bons gestes pour ne plus surchauffer son salon

Les conseils de Jancovici rejoignent ceux des experts de la maîtrise énergétique : inutile de vivre en t-shirt à 23 °C quand on peut très bien lire un bon roman sous un plaid à 19 °C. Et, selon cet article de NeozOne, le geste le plus contre-intuitif consiste justement à couper complètement le chauffage en cas d’absence ou la nuit : cela oblige votre logement à consommer davantage pour tout réchauffer lorsque vous rentrez ou que vous vous levez le matin. Mieux vaut légèrement réduire la température que tout éteindre. Le bon sens reste la règle :

Fermer les volets la nuit ;

Ne pas obstruer les radiateurs ;

Et surtout, vérifier que la chaleur circule librement (ce que mes chiens Idann et Loki, installés pile devant le radiateur, oublient souvent !).

Comparatif des économies selon les gestes

Geste appliqué Économie estimée Effort requis Impact sur le confort Baisser le thermostat d’1 °C 7 à 8 % Faible Léger (un pull suffit) Fermer les volets dès la tombée du jour 2 à 3 % Aucun Améliore l’isolation Purger ses radiateurs chaque automne 5 % 15 min/an Meilleure diffusion de chaleur Installer un thermostat programmable 10 % Moyen Confort amélioré Réduire la chauffe des pièces inoccupées 6 à 8 % Faible Aucun impact réel

Isoler son corps, pas seulement sa maison

Autre idée reçue démontée : pour avoir chaud, il ne faut pas nécessairement pousser le thermostat à fond, mais s’isoler soi-même ! Dans cet article de NeozOne, un spécialiste rappelle qu’enfiler une couche supplémentaire (chaussons, plaid, gilet…) permet parfois de réduire de 30 % la consommation de chauffage. C’est le fameux « pull Jancovici », symbole de sobriété heureuse : on se couvre un peu plus pour consommer un peu moins. Et, entre nous, à Réau, quand la bise s’invite à la tombée du jour, je ne dis jamais non à une soirée cocooning bien au chaud sous ma couverture, radiateurs de la chambre réglés pour leur part à 17 °C. Eh oui je suis frileuse mais je préfère une bonne couette qu’une pièce surchauffée me provoquant des maux de tête atroces au réveil !

Purger, programmer, planifier : trois réflexes à adopter

Avant l’hiver, un simple entretien des radiateurs peut faire des merveilles : purger l’air, vérifier la pression, dépoussiérer les grilles… Des gestes basiques qui évitent de gaspiller inutilement de l’énergie. Nous vous en parlions dans cet article, et l’effet est bluffant : l’eau circule mieux, la chaleur est homogène et la chaudière respire ! Autre astuce : un thermostat connecté peut réduire la facture sans effort. Il adapte la chauffe selon vos horaires et apprend même vos habitudes. Et, si l’on veut aller plus loin, des outils comme Connaissance des Énergies proposent de calculer vos économies potentielles en fonction du type de chauffage.

Dix gestes simples pour chauffer moins et mieux

Avant de tout miser sur une pompe à chaleur dernier cri, il existe une foule de petits réflexes à adopter au quotidien. Ces gestes n’ont rien de révolutionnaire, mais appliqués ensemble, ils peuvent faire fondre votre facture plus vite qu’un glaçon sur un poêle à bois. Et, le meilleur dans tout ça ? Aucun d’entre eux ne demande d’investissement colossal ni de diplôme d’ingénieur. Juste un peu de bon sens et de régularité.

Baisser la température d’un degré dans toutes les pièces.

Fermer les volets et les rideaux dès la nuit tombée.

Purger les radiateurs avant l’hiver.

Porter des vêtements chauds à la maison.

Utiliser un thermostat programmable.

Dégager les radiateurs de tout obstacle.

Ne pas chauffer les pièces inutilisées .

. Entretenir la chaudière chaque année.

Ventiler 5 minutes par jour pour éviter l’humidité.

Et, surtout, appliquer la règle d’or de Jancovici : consommer moins, mais mieux.

Adopter ces gestes, c’est un peu comme semer de petites graines d’économies qui, mises bout à bout, finissent par réchauffer aussi bien le portefeuille que la planète.

Une sobriété qui n’est pas synonyme de privation

Au fond, le message de Jean-Marc Jancovici est aussi simple qu’évident : la sobriété, ce n’est pas la régression. C’est retrouver un équilibre entre confort et responsabilité. Nous avons tous connu cette tentation hivernale de pousser le thermostat “juste un peu” pour ne pas avoir froid aux pieds ; mais ces petits degrés superflus s’additionnent vite sur la facture. D’après ses chroniques sur RTL, le chauffage reste le premier poste énergétique de nos foyers. Or, un logement bien entretenu, des gestes intelligents et une pointe de conscience écologique peuvent réduire la consommation sans perdre en confort. Et, si la vraie chaleur venait de notre comportement plutôt que du radiateur ? Comme le dirait Jancovici avec humour, « la planète, elle, n’a pas besoin de chauffage ! » Et vous, prêts à tester le « pull Jancovici » cet hiver pour économiser votre énergie et votre budget ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !