Les conseils de mon paysagiste pour récupérer un gazon ou une pelouse jaunie en été ?

Votre pelouse a viré au jaune paille ? Vous n’êtes pas seul. Je connais aussi cette mésaventure et cette « jaunisse » est dû à plusieurs phénomènes : sécheresse, tonte trop rase et urine de chien, qui adorent quand la pelouse est bien fraîche et odorante. Ajoutez à cela un engrais mal utilisé ou un sol compacté, et vous obtenez un cocktail explosif pour votre pauvre gazon. Les techniques de mon paysagiste Alexandre ? Le mulching dès que cela est possible et un arrosage le soir en cas de canicule, pendant 10 minutes au plus ! Eh oui, si vous pensiez que la solution était d’arroser généreusement, sachez que trop d’eau est parfois aussi mauvais que pas assez ! Alors ? Comment faire pour réparer une pelouse jaunie ? J’ai demandé à Alex, un ami paysagiste, et voici ce qu’il vous conseille. C’est parti.

Une pelouse morte ? Pas forcément, regardez sous les brins !

Avant de sortir la semeuse et le sac de gazon tout neuf, faites un test simple : tirez doucement sur un brin sec. S’il vient facilement, c’est fichu. S’il résiste, tout n’est pas perdu : les collets, ces petits bourgeons à la base de l’herbe, sont peut-être encore en vie. Avec un peu de patience et quelques bons gestes, votre pelouse peut reprendre vie en 10 à 15 jours. Et pour ça, il suffit de suivre les conseils que nous vous détaillons ici. Car non, une pelouse grillée n’est pas une fatalité, sauf si vous continuez à tondre à 3 cm en pleine canicule.

Les bons gestes à adopter pour réparer une pelouse brûlée

No Panic ! Vous n’aurez pas besoin de suivre une formation à la « Nicolas le jardinier » pour rendre sa couleur vert à votre gazon. Voici les gestes à réaliser :

Geste Pourquoi c’est utile ? Relevez la tondeuse Une herbe plus haute garde mieux l’humidité et protège les racines Laissez l’herbe coupée (mulching) Elle forme un paillis naturel qui nourrit le sol Arrosez tôt le matin ou tard le soir Moins d’évaporation, plus d’efficacité Utilisez un arrosage à faible débit (arroseur automatique) L’eau pénètre lentement sans ruisseler ni saturer le sol Aérez la terre Le gazon respire mieux, surtout après un été chaud Évitez les engrais en période sèche Trop d’azote = risque de brûlure supplémentaire Laissez pousser le trèfle (en plus, vous chercherez des 4 feuilles) Il fixe l’azote et offre une belle résistance à la chaleur

Comment réparer une pelouse jaunie ? Par la patience, l’eau… et quelques astuces

La réponse à notre question est simple : on répare une pelouse jaunie avec une combinaison de gestes doux et progressifs, pas avec des traitements miracles ou une panique générale à la première tache brune. Commencez par arrêter la tonte agressive, laissez l’herbe se reposer, et surtout ne surchargez pas en engrais. Si vous avez un chien, arrosez les zones concernées immédiatement.

Et, si vraiment votre pelouse est trop atteinte, il faudra attendre l'automne pour réensemencer, en choisissant des variétés plus résistantes. Et vous, quelles sont vos astuces pour redonner de la couleur à une pelouse qui tire la langue en été ?