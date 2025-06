Les filets anti oiseaux et insectes au jardin potager sont-ils vraiment efficaces ?

Chaque été, c’est la même histoire : les fraises sont picorées, les salades criblées de trous et le potager est plus un refuge pour petits animaux, qu’un garde-manger pour humain ! Si, comme moi, vous refusez d’utiliser des insecticides considérés comme dangereux, il existe une solution un peu plus contraignante, mais très efficace : le filet anti-insectes, aussi appelé voile anti-insecte. Ce précieux allié du jardinier bio coûte quelques dizaines d’euros selon la surface à couvrir (environ 1 à 3 €/m²), et peut être utilisé pendant plusieurs saisons. À condition, bien sûr, de bien le choisir, de l’installer au bon moment et de ne pas transformer votre potager en bunker anti-abeilles. Voyons ensemble comment le poser, quand l’utiliser… et pourquoi tous les filets ne se valent pas !

Un filet pour mille usages

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, un filet anti-insectes ne sert pas uniquement à se débarrasser des pucerons ou des papillons blancs. Il protège aussi efficacement contre les oiseaux chapardeurs de framboises, les intempéries soudaines (grêle, soleil brûlant, vent) ou encore les escargots un peu trop curieux. Sur ses groseilliers, par exemple, mon grand-père tendait ces filets qui lui permettaient d’éviter l’attaque des merles. Sur les jeunes choux, il joue les boucliers anti-piérides. Et, sur les salades, il permet de les déguster sans « trous ». Mais, attention : poser un filet ne veut pas dire bâcher tout son jardin. Si vous empêchez les insectes d’entrer, vous empêchez aussi les pollinisateurs de travailler. Résultat : pas de pollinisation = pas de fruits. Par conséquent, la bonne question, ce n’est pas : faut-il en mettre un, mais lequel, quand et comment ?

Ce qu’il faut retenir pour bien choisir son filet

Critère Ce qu’il faut privilégier Taille des mailles 1 à 2 mm pour un bon compromis insectes/pollinisateurs Pose Après floraison, jamais avant si vous attendez des fruits Matériau Polyéthylène haute densité, traité anti-UV pour durer plusieurs années Fixation Avec des arceaux + bord enterré ou lesté pour éviter les intrusions

Quelques erreurs à éviter

Mon grand-père installait ses filets après la floraison, pour éviter de bloquer les abeilles à l’intérieur de ce dernier. Une installation trop précoce et vous n’aurez aucun fruit ! Rappelez-vous de toujours installer le filet après floraison uniquement, sauf pour les légumes-racine comme les carottes ou les navets, où il peut être mis dès la plantation. Autre conseil : évitez le contact direct avec les feuilles. Non seulement cela limite l’efficacité contre les insectes piqueur-suceurs, mais cela peut aussi favoriser l’apparition de maladies. Un arceau simple ou des branches recourbées suffisent à créer une belle cloche protectrice.

Quelle est la meilleure période pour installer un filet anti-insecte ?

D’après mon grand-père Christian, « on ne pose pas un filet pour faire joli, on le pose au bon moment ! » Et, comme souvent, il avait raison. Pour les carottes, navets ou choux, il me disait de couvrir dès la plantation, « avant que les mouches aient l’idée de venir pondre ». Pour les arbres fruitiers, il attendait toujours la fin de la floraison, « afin de laisser bosser les abeilles tranquillement ».

Quant aux fraises ou groseilles, il tendait son filet pile quand les fruits rosissaient… avant que les oiseaux ne les prennent pour leur goûter. Et vous, avez-vous déjà utilisé un filet anti-insectes sans ruiner la pollinisation de vos cultures ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

