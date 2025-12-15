Les fonctionnalités méconnues mais tellement utiles du port USB de votre télévision

Selon l’ARCOM, plus de 94 % des foyers français possèdent au moins un téléviseur, preuve que ce bon vieux écran reste le roi du salon même à l’ère des smartphones omniprésents. Pourtant, malgré cette invasion de téléviseurs, j’en compte déjà 5 à la maison et deux vidéoprojecteurs, un élément passe totalement inaperçu : le port USB. Ce petit rectangle discret que l’on aperçoit à l’arrière de la télé, que l’on confond presque avec un simple détail esthétique, renferme pourtant une palette de fonctions que beaucoup ne soupçonnent même pas. Je l’avoue, moi la première : longtemps, je l’ai réduit à un simple support pour mes clés USB poussiéreuses, et encore, seulement quand je ne retrouvais pas mon câble HDMI. Non, ce n’est pas une astuce pour un réglage qui réduit la consommation comme expliqué dans cet article, mais il est quand même sacrément utile. Alors, prêt à redonner à votre port USB la place qu’il mérite ? Voici les secrets bien gardés de votre port USB !

Le port USB de sa télé, ce n’est pas pour faire joli

Soyons honnêtes : beaucoup de personnes pensent que ce petit port discret sert uniquement à brancher une clé USB pour regarder des photos granuleuses prises à la plage en 2007. Pourtant, il ne demande qu’à révéler son vrai potentiel. Votre port USB fonctionne exactement pareil : il attend qu’on lui donne enfin une mission digne de ses capacités. Et, croyez-moi, des possibilités, il en a. Certaines télés modernes intègrent même des innovations impressionnantes comme celles que Marc présentait dans un article consacré à une TV sans fil qui se colle au mur grâce à des ventouses (oui oui, des ventouses !). Mais avant de parler du futur, explorons déjà tout ce que votre chère télé sait faire aujourd’hui grâce à son port USB, bien caché derrière elle !

Astuce 1 : lire photos, vidéos et musiques facilement

C’est l’usage le plus connu mais également le plus sous-estimé. Avec une simple clé USB, votre télé devient un cadre photo géant, un lecteur vidéo ou même une mini salle de spectacle improvisée. Beaucoup de télés lisent les formats les plus classiques, et il suffit de naviguer dans le menu « USB » pour tout afficher. C’est idéal pour animer une soirée ou revivre un voyage sans devoir connecter son téléphone, son cloud, ou une obscure application. Le bonus : pas de câble HDMI à chercher au fond d’un tiroir, ni de PC à poser brinquebalant sur le meuble TV, oui c’est du vécu !

Astuce 2 : enregistrer ses programmes préférés

Vous avez prévu un dîner et ne voulez pas louper votre émission favorite ? Un match ? Un débat politique (on n’en manque pas en ce moment) ? Eh bien votre port USB peut vous sauver la vie. En branchant un disque dur, votre télé peut enregistrer presque tout ce qu’elle diffuse. Il suffit souvent d’activer la fonction « Enregistrement » ou « Contrôle du direct ». Là encore, on sous-estime trop ce que propose une télé moderne. J’ai déjà sauvé un documentaire entier grâce à un enregistrement USB qui se lançait automatiquement pendant que j’étais coincée dans une réunion un peu plus longue que prévu !

Astuce 3 : étendre le stockage de votre Smart TV

Saviez-vous que votre télé peut manquer de place, exactement comme votre smartphone rempli de photos de vos chiens, vos chats, et vos enfants ? Heureusement, un petit support USB peut étendre la mémoire interne de votre Smart TV. Ainsi, vous pouvez alors installer plus d’applications, télécharger des contenus et éviter le fameux message « Espace insuffisant ». Une clé rapide suffit, mais un petit SSD externe est souvent encore plus confortable. Passons à l’astuce nᵒ 4, et elle va vous surprendre !

Le saviez-vous ? On oublie souvent que certaines Smart TV utilisent le port USB pour se mettre à jour. Sans lui, impossible d’installer certains correctifs essentiels.

Astuce 4 : brancher clavier, souris et même une manette

Vous en avez assez de taper un mot de passe interminable avec les flèches de la télécommande ? Branchez un clavier USB. Vous voulez naviguer plus rapidement sur YouTube ? Branchez une souris. Vous souhaitez jouer sur votre télé sans acheter de console ? Branchez une manette USB. Et, vous voilà prêt pour une partie improvisée pendant que votre pizza chauffe dans le four. Votre télé devient alors un mini-ordinateur familial. J’avoue que j’ai déjà répondu à quelques mails depuis la télévision, même si mon mari me regarde de travers, du genre, l’ordinateur ne suffit pas, il faut qu’elle squatte aussi MA télé !

Astuce 5 : afficher l’écran de son smartphone

Grâce à certains adaptateurs USB-C vers HDMI, votre téléphone peut afficher son écran directement sur la télé. Pratique pour montrer des photos, suivre une recette ou faire une présentation. Certains smartphones transforment même la télé en véritable ordinateur avec un mode bureau complet. Pour les soirées entre amis ou les besoins d’affichage rapide, c’est bluffant de simplicité.

Astuce 6 : recharger un appareil sans chercher un chargeur

Et, la dernière fonctionnalité la plus étonnante, c’est du pragmatisme pur ! On l’a tous vécu : le smartphone qui tombe à 2 % pile au mauvais moment. Le port USB de votre télé peut dépanner et recharger doucement vos petits appareils. Parfait quand vous êtes déjà confortablement installé sous un plaid, que le poêle à granulés ronronne, et que vous n’avez aucune envie de vous lever pour chercher un chargeur.

Ce que permet réellement le port USB de votre télévision

Lire vos fichiers personnels en un clin d’œil

en un clin d’œil Enregistrer des programmes sans boîtier supplémentaire

Étendre la mémoire d’une Smart TV

Utiliser clavier, souris et manettes

Projeter l’écran d’un smartphone

Recharger certains appareils

Mettre à jour la télévision si nécessaire

Des ports USB… aux écrans à lécher : bienvenue dans la télé du futur

Si tout cela vous paraît déjà incroyable, attendez de voir ce que les inventeurs réservent pour demain. Par exemple, je vous parlais récemment, dans cet article, d'un écran que l'on peut… lécher. Oui oui, lécher, pour simuler des saveurs. Quand j'ai découvert cette innovation, j'ai d'abord cru à une blague, puis j'ai imaginé ce que ça donnerait devant une émission de cuisine : le pied ! Avec une imagination aussi débordante dans le secteur, il serait dommage de sous-estimer encore longtemps le port USB de votre télé. Il vous rend déjà service, discrètement, en silence, sans demander d'abonnement ni de mise à jour forcée. Et vous, saviez-vous vraiment tout ce que votre port USB pouvait faire ou allez-vous maintenant le regarder autrement ?