Les inconvénients des Spas d’intérieur que les vendeurs n’indiquent jamais

Imaginez : un dimanche pluvieux, un chocolat chaud posé sur la tablette, et vous, tranquillement immergé dans votre spa d’intérieur, loin du monde extérieur… Le rêve, non ? Le spa d’intérieur a tout pour séduire : utilisable par tous les temps, à l’abri des regards indiscrets, et protégé des feuilles mortes ou des moustiques trop curieux. Côté prix, les premiers modèles débutent autour de 3 000 €, mais attention aux frais cachés ! Avant de vous lancer tête baissée, il est utile de bien peser le pour… et surtout les contre, que les vendeurs oublient souvent de mentionner. Petite précision, cet article est axé sur les spas « en dur » et non sur ceux, gonflables, très à la mode, qui feront l’objet d’un autre article. Allez ! Je vous embarque pour vous expliquer ce qu’il faut savoir pour ne pas vous faire avoir ! C’est parti.

Un spa d’intérieur : pour quoi faire ? Pour qui ?

Le spa d’intérieur est surtout pensé pour ceux qui veulent profiter des bienfaits du bain à remous toute l’année, sans se soucier du climat. Fini les coups de vent qui rafraîchissent plus vite que prévu vos épaules ! Il s’adresse aux amateurs de relaxation, aux sportifs qui veulent soigner leurs courbatures à domicile, ou encore aux adeptes du cocooning intensif. Et, avouons-le : avoir un spa dans son salon ou sa salle de bains, c’est immédiatement un petit supplément de prestige dans la maison. Cependant, derrière la promesse de plénitude, se cachent quelques réalités pratiques pas toujours glorieuses… Allez, on entre dans le vif du sujet.

Inconvénient n° 1 : l’acheminement du spa, un casse-tête grandeur nature

Premier obstacle, et pas des moindres : faire entrer le spa chez vous. Et là, on ne parle pas seulement de pousser un peu le canapé… Certains modèles sont tellement imposants qu’ils nécessitent des fenêtres démontées, voire une intervention par grue pour les maisons les moins accessibles. Avant même de parler bain bouillonnant, il faut donc vérifier si votre logement est spa-compatible. Et, ce n’est pas un détail, mais plutôt un point crucial : imaginez avoir signé le devis de votre spa, et qu’il ne puisse entrer chez vous, ce serait dommage, non ?

Inconvénient n° 2 : un combat quotidien contre l’humidité

Un spa d’intérieur, c’est joli, c’est relaxant… mais cela transforme vite votre maison en mini-Amazonie. La vapeur d’eau dégagée est bien plus importante que celle d’une douche classique. Résultat ? Si votre pièce n’est pas parfaitement ventilée, bonjour moisissures, condensation sur les murs et odeurs d’humidité persistantes. La solution indispensable : prévoir une ventilation mécanique contrôlée (VMC) performante et un déshumidificateur digne d’une salle de sport. Sinon, votre rêve de bien-être pourrait vite se transformer en cauchemar de rénovations et entraîner de futurs travaux de rénovation bien plus couteux !

Inconvénient n° 3 : le poids titanesque à ne surtout pas négliger

Un spa, même petit, pèse lourd. Très lourd. Par exemple, un spa 3 places rempli d’eau et d’humains détendus dépasse allègrement 1,3 tonne sur quelques mètres carrés. Installer un spa à l’étage ? Mauvaise idée sans avis d’expert. Les planchers classiques ne sont souvent pas conçus pour supporter de telles charges, ce qui pourrait entraîner des déformations, voire pire un effondrement. Bref, mieux vaut consulter un architecte ou un ingénieur structure avant de rêver d’un spa dans votre suite parentale.

Inconvénient n° 4 : une taille souvent réduite par manque d’espace

Dernier hic : la place disponible. À moins d’avoir un loft new-yorkais sous la main, il faudra probablement vous contenter d’un modèle plus compact. Les spas XXL sont réservés aux grandes pièces dédiées, avec hauteur sous plafond suffisante pour évacuer la vapeur. Si votre salle de bain est déjà étriquée avec une simple baignoire, imaginez la scène avec un spa de 2 m sur 2 m.

Des inconvénients… mais également de vrais avantages !

Heureusement, tout n’est pas noir. Installer un spa d’intérieur, c’est aussi :

Pouvoir se détendre toute l’année, peu importe le temps

Réduire l’entretien de l’eau (pas de feuilles, pas d’insectes volants…)

Préserver votre intimité, loin des regards indiscrets

Bénéficier d’une température d’eau plus stable

Ajouter une vraie valeur ajoutée à votre habitation en cas de revente

Alors oui, quelques précautions sont nécessaires, mais bien pensé et bien installé, le spa d’intérieur peut devenir un petit coin de paradis personnel sans même sortir de chez soi ! Et vous, seriez-vous prêt à franchir le pas et à installer un spa d’intérieur chez vous malgré ses petits défis techniques ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .