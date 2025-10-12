Les inconvénients du compost que l’on oublie (trop) souvent de mentionner

Ah, le compost… Une super idée sur le papier, mais parfois une vraie galère dans le bac ! Voici les 5 soucis les plus fréquents et leurs solutions toutes simples

Une personne dépose des déchets alimentaires au compost.
Le compostage, c'est moins de déchets et un futur fertilisant pour vos plantes. Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Le compost, c’est un peu comme une recette de grand-mère : cela paraît simple en apparence, mais cela demande un brin de rigueur et quelques bons réflexes. Installer un composteur dans son jardin ou même dans son appartement, c’est un excellent moyen de recycler ses déchets organiques tout en obtenant un engrais naturel et gratuit. D’ailleurs, cette pratique s’inscrit pleinement dans la démarche écologique encouragée par des institutions comme l’Ademe, qui promeut activement le compostage domestique. Mais, attention, même si le compostage reste une méthode naturelle, il peut vite tourner au vinaigre (ou plutôt à la pourriture) si certains pièges ne sont pas évités. Et, croyez-moi, les mauvaises surprises ne manquent pas ! Nous avions déjà évoqué ces inconvénients dans cet article complet sur NeozOne, mais voici aujourd’hui le top 5 des problèmes les plus fréquents au compost… et surtout leurs solutions simples !

Les mauvaises odeurs : quand le compost commence à sentir l’enfer

On rêve tous d’un compost discret et inodore. Pourtant, certaines odeurs peuvent vite transformer votre coin compost en véritable usine à gaz (au sens propre). Si une senteur d’œuf pourri ou de soufre envahit votre jardin, c’est souvent un manque d’aération. Quelques gestes simples suffisent :

  • Retourner le compost régulièrement pour l’aérer,
  • Limiter les apports en déchets humides et favoriser un bon mélange carbone/azote,
  • Couper les déchets en petits morceaux pour accélérer leur décomposition,
  • Protéger le tas des excès de pluie.

Petit bonus : le lombricompostage avec des vers appelés lombrics, comme celui proposé par Ceercle, par exemple, est une solution sans odeur, idéale pour l’intérieur comme pour l’extérieur.

Un bac de déchets organiques pour le compost.
La réduction des déchets alimentaires en compost. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Déchets qui ne se décomposent pas : quand le compost fait de la résistance

Parfois, malgré votre bonne volonté, certains déchets semblent immortels. Le coupable ? Des intrus dans le compost : viandes, poissons, produits laitiers, ou encore agrumes. Ces déchets sont soit non compostables, soit trop longs à se dégrader. Voici quelques astuces :

  • Supprimer tous les déchets non adaptés,
  • Broyer les coquilles d’œufs et les peaux de bananes,
  • Respecter l’équilibre azote/carbone,
  • Investir dans un petit thermomètre pour suivre la température du compost.

Compost trop sec : un problème fréquent en été

Si votre compost ressemble plus à un désert qu’à une forêt tropicale, il est sûrement trop sec. Cela bloque la décomposition des matières organiques. Voici comment réagir :

  • Vérifiez la texture : elle doit légèrement être humide au toucher,
  • Arrosez légèrement avec de l’eau de pluie,
  • Ajoutez des déchets frais (épluchures, restes de légumes),
  • Placez le composteur à l’ombre, sous un arbre par exemple.
Une personne dépose ses déchets organique sur son compost.
Un compost en extérieur pour les déchets organiques. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Compost trop humide : l’autre extrême à éviter

À l’inverse, un compost détrempé et boueux devient vite un nid à mauvaises odeurs et à nuisibles. L’excès d’eau empêche l’air de circuler et bloque la fermentation. Pour rééquilibrer la situation :

  • Arrêtez les apports en déchets verts pendant quelques jours,
  • Ajoutez des matières sèches comme du carton ou des copeaux de bois,
  • Retournez régulièrement le tas pour améliorer l’aération.
Une personne vide son assiette dans le bac à compost.
Réduisez vos déchets alimentaires organiques en compost pour faire votre propre engrais. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les insectes ravageurs : amis ou ennemis ?

Si les vers de terre sont des alliés précieux pour le compost, certains insectes peuvent vite devenir envahissants. Voici comment les gérer :

  • Fourmis : signe d’un compost trop sec et acide. Humidifiez légèrement et ajoutez des coquilles d’œufs broyées.
  • Limaces et escargots : à retirer à la main pour éviter qu’ils ne se régalent de vos déchets.
  • Mouches du terreau : elles raffolent des composts trop humides. Ajoutez de la matière sèche pour les décourager.
Un insecte du compost.
Le compostage se compose de tout un écosystème d’insectes qui participent à la décomposition des déchets. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les atouts du compost… à condition de suivre quelques règles simples !

Certes, le compost peut présenter quelques défis. Cependant, si vous appliquez les bonnes pratiques que nous venons de voir, les avantages sont largement au rendez-vous. Un compost bien équilibré, correctement aéré et ajusté en humidité offre un engrais naturel d’une grande richesse, idéal pour nourrir le potager, les massifs fleuris ou même les plantes en pot. Fini les sacs d’engrais chimiques hors de prix : ici, tout est gratuit et fait maison ! De plus, vous réduisez considérablement la quantité de déchets ménagers, ce qui fait du bien à la planète… et à votre poubelle.

Un compost vous permet d'obtenir un très bon engrais.
Faire du compost est un excellent moyen de se faire son propre substrat. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Sans oublier que ce processus améliore la qualité de ton sol, favorise la biodiversité et participe à un cycle vertueux. Ainsi, en compostant chez toi, en suivant ces conseils simples et efficaces, vous maîtrisez toute la chaîne, et c’est là que réside tout l’intérêt ! Alors, prêt à transformer vos déchets en or noir tout en évitant ces cinq pièges courants du compostage ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

