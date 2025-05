Les inconvénients d’un spa d’extérieur que les vendeurs devraient toujours mentionner

Je l’avoue, j’en rêve depuis des mois. Un spa d’extérieur, là, juste sur la terrasse, avec vue sur le palmier, des bulles plein le dos, et un bon livre pour une détente totale. J’ai failli craquer lors d’une promotion, mais au dernier moment, la réalité m’a rattrapé et je me suis questionnée. Vais-je vraiment m’en servir aussi souvent que je l’imagine ? Combien va-t-il me coûter ? Et, surtout, à part les photos zen dans les catalogues, quels sont les inconvénients que le vendeur a sans doute omis de me signaler ? Si vous aussi, vous vous posez les mêmes questions, voici quelques éléments de réponses. Décryptage.

Un spa d’extérieur, qu’est-ce que c’est réellement ?

Avant de parler des désagréments, remettons les choses au clair : un spa d’extérieur, ou bain à remous, est un bassin d’eau chaude équipé de jets massants. Il peut être rigide ou gonflable, installé à l’année ou juste pour la belle saison. Beaucoup le choisissent pour ses vertus relaxantes ou ses bienfaits musculaires. Mais, au quotidien, ça ne se résume pas à un simple bain détente en rentrant du boulot. Il y a des réalités logistiques, techniques… et financières.

Inconvénient n° 1 : un coût d’achat et d’entretien sous-estimé

On vous parle de détente, mais rarement de facture. Même un modèle gonflable à 500 € n’est pas une simple piscine d’enfant avec des bulles. Ainsi, il faut ajouter l’achat de produits d’entretien (anticalcaire, désinfectants, pH + et pH -…), l’électricité pour chauffer l’eau (surtout en hiver), et parfois même des frais d’installation si vous optez pour un modèle rigide. Résultat : l’addition grimpe vite.

Inconvénient n° 2 : un entretien aussi régulier que contraignant

Oubliez l’idée de laisser votre spa tourner gentiment tout seul. Pour une eau propre, il faut vérifier le pH toutes les semaines, nettoyer le filtre chaque mois, et le vider entièrement tous les 3 à 4 mois. Le filtre, justement, parlons-en : il adore se boucher avec les résidus de crème solaire ou les feuilles mortes de l’automne. Et, sans une bonne couverture, votre spa devient vite un abreuvoir pour insectes et pollen en tous genres. Relaxant ? Pas toujours.

Inconvénient n° 3 : une consommation d’énergie non négligeable

Un spa, ça chauffe. Et, pour maintenir l’eau à 36 ou 38 °C, surtout quand il gèle dehors, votre compteur électrique tourne à plein régime. Même avec une bonne isolation ou une housse thermique, on estime que la consommation d’un spa extérieur peut aller de 2 à 4 kWh par jour. Pas dramatique ponctuellement, mais sur un an… ça commence à se voir sur la facture d’électricité !

Inconvénient n° 4 : une utilisation parfois trop occasionnelle

Le plus grand piège du spa extérieur ? C’est qu’on ne l’utilise pas autant qu’on l’imaginait. Entre les jours de pluie, les soirées trop fraîches, le vent qui s’invite sans prévenir ou les voisins un peu trop curieux, il arrive que le bain à remous reste à l’abandon. Et, là, même s’il n’est pas utilisé, il faut quand même l’entretenir, le chauffer, le nettoyer, surveiller l’eau…

Ce qu’il faut retenir avant d’installer un spa extérieur :

Le coût total est souvent sous-estimé (achat, installation, produits, électricité)

Un entretien régulier et contraignant est indispensable pour une eau propre

est indispensable pour une eau propre La consommation électrique peut rapidement grimper, surtout en hiver

L’utilisation dépend fortement de la météo… et de l’envie

Sans couverture adaptée, votre spa attire feuilles, pollen et insectes

Même inutilisé, il demande surveillance et maintenance toute l’année

Des inconvénients… mais également des avantages !

Heureusement, tout n’est pas à jeter. Un spa bien entretenu propose un vrai moment de détente, idéal après une longue journée ou pour soulager les douleurs musculaires. Il peut aussi devenir un petit coin de convivialité. Et, en été, c’est clairement une manière chic de prolonger les soirées à l’extérieur. Certains modèles incluent même des fonctions de chromothérapie ou d’aromathérapie pour une immersion complète. Et, vous, malgré ces quelques bulles de désillusion, seriez-vous prêt à installer un spa extérieur dans votre jardin ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Êtes-vous d’accord avec ces arguments ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

Intex Pure Spa Blue Navy 6 Places 170 diffuseurs à bulles PromoMeilleure Vente n° 1