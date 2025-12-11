Les poêles à bois bouilleurs peuvent alimenter jusqu’à 12 radiateurs en eau chaude

Les poêles à bois se présentent actuellement comme une des solutions de chauffage les moins polluantes. D’après un document réalisé grâce au financement du CODIFAB, en France, il est possible d’éviter des rejets de 11,9 MtCO₂ par an en remplaçant les systèmes de chauffage qui fonctionnent aux énergies fossiles par ces dispositifs. Ce qui équivaut à environ 3 % de l’ensemble des émissions de GES du pays. Pour les ménages qui souhaitent se tourner vers ces systèmes de chauffage pour réaliser des économies et réduire l’impact environnemental de leur logement, il est important de bien choisir les modèles à installer. Dans le cas d’une habitation de superficie plus ou moins importante, l’idéal est d’opter pour un poêle à bois bouilleur. Ce dispositif est capable de chauffer efficacement de nombreuses pièces.

Produire de l’eau chaude

Comme son nom l’indique, le poêle à bois bouilleur ou hydro n’est pas conçu pour chauffer directement la pièce dans laquelle il est installé. Il est destiné à produire de l’eau chaude qui va alimenter le réseau de chauffage central d’une habitation. Il est équipé d’une cuve dans laquelle une certaine quantité d’eau est chauffée à l’aide de serpentins. Un échangeur se charge ensuite de transférer la chaleur produite à l’eau du réseau. Cette dernière va être stockée dans un ballon tampon et distribuée aux différents appareils de chauffage, en fonction des besoins des occupants d’une maison. Pour information, outre le chauffage, le poêle à bois hydro peut être utilisé pour produire de l’ECS (eau chaude sanitaire).

Alimenter jusqu’à 12 radiateurs

S’il est possible d’utiliser un poêle à bois bouilleur avec un plancher chauffant, ce dispositif constitue aussi une excellente solution pour les logements déjà équipés de radiateurs. Selon le modèle, il peut alimenter 12, voire une vingtaine, de ces systèmes de chauffage. Les différents radiateurs peuvent être gérés par un groupe mélangé pour garantir un confort thermique optimal. Ce groupe est généralement constitué d’une pompe pilotée par un thermostat et d’une vanne capable de réguler la température, en fonction de celle intérieure et extérieure. À noter que l’autonomie d’un poêle bouilleur est estimée entre 10 et 12 heures. Par ailleurs, il consomme quotidiennement environ 20 kg de bois par jour et une durée de chauffe de cinq heures par jour est suffisante pour une maison bien isolée.

Le choix d’un poêle à bois hydro

Lors du choix d’un poêle à bois bouilleur, deux critères doivent être pris en considération. La première est la puissance. Elle peut aller de 8 kW à 25 kW et doit être adaptée au volume à chauffer. Un poêle de 8 kW est généralement destiné au chauffage d’un volume de 140 m³. Le second critère est la capacité du ballon tampon. Elle doit être évaluée selon le volume à chauffer, ainsi que la puissance du dispositif. Pour un poêle hydro de 10 kW, il est recommandé d’installer une cuve de 500 à 600 L. D’autre part, pour un système de chauffage de 15 kW, le mieux est d’opter pour un ballon de 600 à 1 000 L.

À noter que l’installation de ce type de dispositif peut être coûteuse. D’après des estimations de Quelle Energie, il faut prévoir entre 3 000 et 20 000 €. Toutefois, la mise en place d’un poêle à bois bouilleur peut ouvrir droit à des aides, à condition qu’elle soit réalisée par un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Connaissiez-vous ce type de poêle qui peut alimenter vos radiateurs ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .