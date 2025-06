Les Surlunettes de soleil, un dispositif qui ne présente que des avantages

Tous les étés, c’est la même histoire : lunettes de vue sur le nez, soleil en embuscade, et moi qui plisse des yeux comme si je surveillais mes arrières. Entre les verres photochromiques (trop longs à réagir) et les lunettes de soleil à ma vue (trop chères à refaire tous les deux ans), j’ai cherché une solution pratique. Et, c’est là que j’ai découvert les surlunettes de soleil. Mais, avant de les acheter, je me suis quelque peu renseignée sur le sujet ! Le principe ? Des lunettes de soleil spécialement conçues pour se porter par-dessus vos lunettes de vue, sans vous écraser les tempes ni vous donner l’air d’un skieur. Résultat : une vision corrigée ET protégée, sans avoir à jongler entre deux paires ou à vider votre portefeuille chez l’opticien. Découverte.

Un bouclier anti-UV qui fait aussi bouclier anti-jugement

Côté look, on est bien loin des modèles « mamie à la plage » d’il y a quelques années. Aujourd’hui, les surlunettes sont plutôt stylées, disponibles en version aviateur, carrée, sportive ou même polarisée. Elles sont légères, couvrantes, et filtrent à 100 % les UV. Certains modèles protègent même sur les côtés, pour éviter les reflets traîtres et les yeux qui pleurent au moindre rayon. Et, pour ceux qui redoutent le jugement dans la rue ? Détrompez-vous. En 2025, porter des surlunettes ne constitue plus une faute de mauvais goût, au contraire, c’est un choix malin. C’est même recommandé si vous passez beaucoup de temps dehors, en voiture, ou au jardin. Et, contrairement aux verres teintés fixes, vous pouvez les retirer en deux secondes quand vous rentrez en intérieur. Pratique, non ?

Les avantages et les limites des surlunettes

Avant de craquer pour une paire de surlunettes, il vaut mieux peser le pour et le contre. Comme toute solution pratique, elles ont leurs atouts… et quelques petits défauts à prendre en compte.

Les points forts :

• Protection UV totale sans changer de lunettes

• Compatibles avec la plupart des montures de vue

• Existe en version polarisée, anti-reflets et anti-éblouissement

• Légères, abordables (15 à 40 €), faciles à transporter

• Idéales pour la conduite, la rando ou les balades en ville

Les points faibles :

• Peuvent donner un léger effet « double monture »

• Peu adaptées aux très grosses lunettes (vérifiez les dimensions)

• Parfois un look un peu plus sport que chic (mais on s’en remet)

Résultat ? Les surlunettes restent une solution astucieuse, surtout si vous ne souhaitez pas investir dans des verres solaires correcteurs. À condition de bien choisir le modèle, c’est un compromis efficace entre confort visuel et budget maîtrisé.

Un petit investissement pour un grand soulagement visuel

Je pense sincèrement que je vais opter pour cette solution, dès la livraison de mes prochaines lunettes de vue. J’en ai repéré quelques modèles polarisés plutôt sympas, et franchement, à ce prix-là, aux alentours de 25 €, cela vaut le coup d’essayer. En plus, ça m’évitera de cligner des yeux dès qu’il fera beau ! Et vous, avez-vous déjà testé les surlunettes pour lunettes de vue ou envisagez-vous d’adopter ce bouclier solaire malin cet été ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Face Shadow Surlunettes de Soleil Polarisées Sur-Lunettes de Soleil Femme pour Conduite, Cyclisme, Sport et Loisirs Protection UV400 【Surlunettes de Soleil 】Ces surlunettes de soleil sont faites pour les femmes et les hommes qui ont des lunettes de vue ou des lunettes de lecture. Les montures larges conviennent à la majorité... PromoMeilleure Vente n° 1