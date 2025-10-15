Les volets et les stores protègent-ils réellement votre maison du froid ?

En hiver, fermer ses volets, c’est un peu comme enfiler un pull à sa maison. Mais est-ce vraiment efficace ?

Est-il utile de fermer ses volets pour se protéger du froid ?
Est-il utile de fermer ses volets pour se protéger du froid ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

J’avoue, j’ai longtemps fait partie de ceux qui ne fermaient jamais leurs volets. Pas par rébellion, juste par… flemme. Quand le froid tombait sur Réau et que la nuit s’installait, je me contentais de tirer les doubles-rideaux en me disant que ça suffirait bien. Jusqu’au jour où j’ai commencé à m’intéresser sérieusement à mes factures de chauffage (et à ce que l’ADEME en disait). D’après ses études, 15 % des pertes de chaleur dans un logement proviennent des fenêtres. Et, là, mes jolis rideaux n’avaient plus l’air aussi efficaces… C’est en lisant cet article et en entendant ma mère me dire « les volets ce n’est pas que pour faire joli, hein, ça protège du froid », que j’ai compris l’intérêt de cette barrière supplémentaire. Nous vous en parlions déjà dans cet article sur les volets et la chaleur : fermer ses volets la nuit permet de réduire jusqu’à 60 % les déperditions de chaleur au niveau des vitrages. Un chiffre qui fait réfléchir quand on se bat chaque hiver contre un poêle à granulés un peu capricieux. Décryptage et tranche de vie !

Des stores aux volets connectés : ma maison aussi a son planning d’hiver

Après mes anciens volets en bois, trop lourds et trop loin à fermer quand il pleuvait, j’ai tenté l’option des stores manuels. Même résultat : j’oubliais la moitié du temps. Alors, j’ai investi dans une solution intermédiaire : la motorisation. Un progrès certain, mais encore trop dépendant de ma mémoire de poisson rouge : bah oui, il faut quand même appuyer sur le bouton, non ? Puis j’ai découvert les interrupteurs connectés. Et là, ma vie a changé, ou plutôt mon confort thermique. Chaque volet a désormais sa petite routine : celui de la chambre se ferme à 21 h 17, s’ouvre à 5 h 07 (oui, j’ai un faible pour les 7, ne me jugez pas) ; celui de la salle à manger attend 22 h 07 ; et le salon, lui, suit le lever et le coucher du soleil. Résultat ? Moins de courants d’air, une maison plus chaude au réveil, et la douce satisfaction d’avoir vaincu ma propre paresse hivernale.

Une baie vitrée équipée de volets roulants.
Sur de grandes baies vitrées, un volet roulant est une barrière supplémentaire contre le froid. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Les stores, un complément malin contre le froid

Fermer ses volets, c’est bien. Fermer aussi ses stores, c’est encore mieux. On l’oublie souvent, mais les stores intérieurs jouent, eux aussi, un rôle isolant en piégeant une fine couche d’air entre le tissu et la vitre. Selon notre article sur les stores et le froid, ils peuvent contribuer à réduire jusqu’à 10 % les pertes de chaleur, notamment pour les grandes baies vitrées. Et si, comme moi, vous aimez le confort sans contrainte, les stores motorisés connectés procurent le même avantage que les volets : ils se gèrent tout seuls pendant que vous profitez de votre café chaud. J’ai remarqué une vraie différence depuis que tout est automatisé. La température reste stable, la sensation de froid près des fenêtres a disparu, et même mes chiens, eux, semblent apprécier ce cocon thermique (eux qui adorent se coller contre les baies vitrées).

Fermer ses volets, un petit geste pour de grandes économies

Au-delà du confort, fermer ses volets permet de réduire sa facture de chauffage de 5 à 10 %. Ce n’est pas révolutionnaire, mais c’est déjà un bon début, surtout quand on additionne ce geste à d’autres comme le calfeutrage ou la baisse du thermostat d’un degré. Et puis, c’est aussi une façon d’adoucir les soirées d’hiver : cocooning garanti, bruit réduit, et impression agréable d’être bien à l’abri du froid. Alors oui, fermer ses volets protège réellement du froid, à condition de le faire systématiquement.

Infographie : comment fermer ses volets aide réellement à protéger votre maison du froid, à réduire les courants d’air et à améliorer votre confort thermique.
Infographie : comment fermer ses volets aide réellement à protéger votre maison du froid, à réduire les courants d’air et à améliorer votre confort thermique. Crédit infographie : neozone.org

Et si, comme moi, la technologie peut vous y aider, ce n’est pas un luxe… c’est juste du bon sens moderne. Et vous, vos volets sont-ils prêts à affronter l’hiver et à faire baisser votre facture de chauffage ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

