Les volets protègent votre maison du froid et je vais vous le prouver en 30 secondes

Les 5 faits à retenir Fermer les volets peut réduire jusqu’à 33 % les pertes de chaleur.

L’ADEME recommande officiellement ce geste lors des périodes froides.

Les matériaux influencent largement l’isolation.

La pose et le coffre peuvent tout changer.

Automatiser ses volets améliore confort et efficacité.

Selon une étude menée par le laboratoire University of Salford Energy House Labs pour la BBSA, fermer stores ou volets pourrait réduire jusqu’à 33 % les pertes de chaleur d’une fenêtre double vitrage. Une donnée qui fait réfléchir, surtout quand on découvre que l’ADEME, dans ses recommandations pour réduire sa consommation d’énergie, conseille, elle aussi, de fermer les volets dès que la nuit tombe. Chez nous, à Réau, ce geste est devenu une petite stratégie familiale : fenêtres PVC double vitrage, stores d’origine manuels que mon mari Frédéric a motorisés lui-même pour environ 200 €, interrupteurs connectés ajoutés ensuite pour 90 € et ouverture automatisée selon le lever et le coucher du soleil. Et, le weekend, les stores s’ouvrent à 10 h pour cause de grasse matinée ! Eh oui, inutile de chauffer si l’on reste sous la couette ! Alors les volets, simple décoration de façade ou réelle utilité, je fais le point avec vous.

Fermer ses volets, un réflexe qui garde la chaleur

Et ce n’est pas moi qui le dis, mais le ministère de la Transition écologique qui rappelle dans son guide « Un hiver tout confort » que fermer les volets le soir permet de conserver la chaleur accumulée dans la journée. Un geste simple mais redoutablement efficace, surtout lorsque les températures chutent comme ces derniers jours en Seine-et-Marne ou ailleurs ! Et, si vous voulez comprendre pourquoi ce geste compte vraiment, nous vous en parlions déjà dans cet article qui vous a fortement intéressés. Concrètement, en fermant les volets, on crée une sorte de barrière d’air supplémentaire qui limite les pertes thermiques. On ne le voit pas, on ne l’entend pas, en revanche on le ressent très vite en confort.

Les volets, un isolant vieux comme le monde mais toujours efficace

D’apparence simple, le volet a pourtant connu une jolie évolution. Au Moyen Âge, il servait essentiellement à préserver l’intimité. Aujourd’hui, c’est un véritable allié thermique, capable de réduire les échanges de chaleur avec l’extérieur, été comme hiver. Bois, PVC, aluminium avec mousse intégrée : chaque matériau a ses avantages. Le bois reste imbattable sur l’isolation naturelle. Le PVC procure un excellent rapport qualité-prix. L’aluminium, autrefois froid, est devenu performant grâce aux innovations modernes. Quand on ajoute une bonne pose et un coffre bien isolé, on obtient un vrai rempart contre le froid. Chez moi, lors des nuits glaciales de novembre, je vois la différence. Sans volets fermés, la fraîcheur s’invite et, avec, l’ambiance reste douce et stable et ma chaudière à gaz s’essouffle un peu moins aussi.

Quel type de volet isole vraiment le mieux ?

Volets roulants, battants, coulissants ou pliants, chacun a ses forces. Les roulants sont pratiques et sécurisants. Les battants, surtout avec un pré-cadre, freinent efficacement les entrées d’air. Le choix du matériau compte tout autant que la pose. Une fenêtre mal entourée peut ruiner tous les efforts et un coffre mal isolé devient un véritable point de fuite. Bref, le volet ne travaille jamais seul : il complète l’ensemble de l’isolation de la maison.

Le saviez-vous ? Un volet fermé peut réduire de manière sensible les déperditions thermiques, surtout en cas de vent froid.

Points clés pour bien choisir

Le matériau du volet

La qualité du coffre

La pose et l’étanchéité

Le coefficient thermique

L’adaptation à la fenêtre

Un vrai allié pour réduire sa consommation d’énergie

On l'oublie souvent mais les volets participent réellement aux économies d'énergie. Chaque soir, en les fermant, vous limitez les pertes de chaleur et augmentez votre confort intérieur. C'est simple, gratuit et immédiatement efficace. Et si vous souhaitez aller plus loin et choisir le modèle le plus adapté à votre maison, pour plus de détails retrouvez notre article complet ici : quels sont les meilleurs volets pour isoler du froid et de la chaleur ?