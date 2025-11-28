Les volets protègent votre maison du froid et je vais vous le prouver en 30 secondes

Et si vos volets n’étaient pas qu’une habitude matinale mais l’une des solutions les plus efficaces pour garder votre maison au chaud tout l’hiver ?

Photo de Alexandre Bonazzi Alexandre Bonazzi Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 28 novembre 2025
0 3 minutes de lecture
Fermer ses volets l'hiver permet de limiter les déperditions de chaleur, les infiltrations d'air et ainsi de réaliser des économies. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne
Fermer ses volets l'hiver permet de limiter les déperditions de chaleur, les infiltrations d'air et ainsi de réaliser des économies. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne
Les 5 faits à retenir
  • Fermer les volets peut réduire jusqu’à 33 % les pertes de chaleur.
  • L’ADEME recommande officiellement ce geste lors des périodes froides.
  • Les matériaux influencent largement l’isolation.
  • La pose et le coffre peuvent tout changer.
  • Automatiser ses volets améliore confort et efficacité.

Selon une étude menée par le laboratoire University of Salford Energy House Labs pour la BBSA, fermer stores ou volets pourrait réduire jusqu’à 33 % les pertes de chaleur d’une fenêtre double vitrage. Une donnée qui fait réfléchir, surtout quand on découvre que l’ADEME, dans ses recommandations pour réduire sa consommation d’énergie, conseille, elle aussi, de fermer les volets dès que la nuit tombe. Chez nous, à Réau, ce geste est devenu une petite stratégie familiale : fenêtres PVC double vitrage, stores d’origine manuels que mon mari Frédéric a motorisés lui-même pour environ 200 €, interrupteurs connectés ajoutés ensuite pour 90 € et ouverture automatisée selon le lever et le coucher du soleil. Et, le weekend, les stores s’ouvrent à 10 h pour cause de grasse matinée ! Eh oui, inutile de chauffer si l’on reste sous la couette ! Alors les volets, simple décoration de façade ou réelle utilité, je fais le point avec vous.

Fermer ses volets, un réflexe qui garde la chaleur

Et ce n’est pas moi qui le dis, mais le ministère de la Transition écologique qui rappelle dans son guide « Un hiver tout confort » que fermer les volets le soir permet de conserver la chaleur accumulée dans la journée. Un geste simple mais redoutablement efficace, surtout lorsque les températures chutent comme ces derniers jours en Seine-et-Marne ou ailleurs ! Et, si vous voulez comprendre pourquoi ce geste compte vraiment, nous vous en parlions déjà dans cet article qui vous a fortement intéressés. Concrètement, en fermant les volets, on crée une sorte de barrière d’air supplémentaire qui limite les pertes thermiques. On ne le voit pas, on ne l’entend pas, en revanche on le ressent très vite en confort.

Prise d'informations à la caméra thermique.
Vous doutiez encore de l’efficacité d’avoir ses volets fermés ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Les volets, un isolant vieux comme le monde mais toujours efficace

D’apparence simple, le volet a pourtant connu une jolie évolution. Au Moyen Âge, il servait essentiellement à préserver l’intimité. Aujourd’hui, c’est un véritable allié thermique, capable de réduire les échanges de chaleur avec l’extérieur, été comme hiver. Bois, PVC, aluminium avec mousse intégrée : chaque matériau a ses avantages. Le bois reste imbattable sur l’isolation naturelle. Le PVC procure un excellent rapport qualité-prix. L’aluminium, autrefois froid, est devenu performant grâce aux innovations modernes. Quand on ajoute une bonne pose et un coffre bien isolé, on obtient un vrai rempart contre le froid. Chez moi, lors des nuits glaciales de novembre, je vois la différence. Sans volets fermés, la fraîcheur s’invite et, avec, l’ambiance reste douce et stable et ma chaudière à gaz s’essouffle un peu moins aussi.

Quel type de volet isole vraiment le mieux ?

Volets roulants, battants, coulissants ou pliants, chacun a ses forces. Les roulants sont pratiques et sécurisants. Les battants, surtout avec un pré-cadre, freinent efficacement les entrées d’air. Le choix du matériau compte tout autant que la pose. Une fenêtre mal entourée peut ruiner tous les efforts et un coffre mal isolé devient un véritable point de fuite. Bref, le volet ne travaille jamais seul : il complète l’ensemble de l’isolation de la maison.

Le saviez-vous ?

Un volet fermé peut réduire de manière sensible les déperditions thermiques, surtout en cas de vent froid.

Points clés pour bien choisir

  • Le matériau du volet
  • La qualité du coffre
  • La pose et l’étanchéité
  • Le coefficient thermique
  • L’adaptation à la fenêtre
Un volet fermé en façade.
Fermer ses volets l’hiver peut vous faire réaliser quelques économies. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Un vrai allié pour réduire sa consommation d’énergie

On l’oublie souvent mais les volets participent réellement aux économies d’énergie. Chaque soir, en les fermant, vous limitez les pertes de chaleur et augmentez votre confort intérieur. C’est simple, gratuit et immédiatement efficace. Et si vous souhaitez aller plus loin et choisir le modèle le plus adapté à votre maison, pour plus de détails retrouvez notre article complet ici : quels sont les meilleurs volets pour isoler du froid et de la chaleur ? . Et vous, pensez-vous que vos volets pourraient vraiment devenir vos meilleurs alliés contre le froid cet hiver ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Tags
Photo de Alexandre Bonazzi Alexandre Bonazzi Follow on LinkedIn Envoyer un courriel 28 novembre 2025
0 3 minutes de lecture
Photo de Alexandre Bonazzi

Alexandre Bonazzi

Journaliste depuis 15 ans, j'ai fait des études en droit et j'ai travaillé pendant 30 ans dans une société d'études et de conseil en marketing. Aujourd'hui, j'encadre la ligne éditoriale de NeozOne. Geek et Nerd depuis ma naissance, je suis passionné par les nouvelles technologies, la high-tech et la pop culture en général. J'ai fondé le site NeozOne en 1999 et depuis je partage avec vous mes astuces, mes tests et quelques fois mes humeurs. Je modère également les commentaires de NeozOne. Je suis par ailleurs amateur de cinéma, de séries TV, de jeux de plateaux et de jeux de rôles.… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page