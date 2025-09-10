L’Office National des Forêts (ONF) déconseille cette essence de bois pour votre chauffage

Septembre marque la rentrée, mais c’est aussi le moment idéal pour préparer son chauffage d’hiver. Si, pour beaucoup, le réflexe est de brûler n’importe quelle bûche, l’Office National des Forêts (ONF) met en garde contre certaines essences. Les résineux, en particulier, ne sont pas faits pour être brûlés en continu. Lors de l’achat de votre bois de chauffage pour l’hiver, il est donc préférable d’éviter les pins, les épicéas ou les mélèzes. Mais pour quelles raisons ? Les motifs sont simples et pourvus de sens.

Pourquoi les résineux sont-ils déconseillés pour le chauffage ?

Les résineux sont des arbres caractérisés par un feuillage particulier et une sève épaisse et collante, la résine. Lors de la combustion, cette dernière a tendance à encrasser les conduits de cheminée. Un appareil encrassé favorise non seulement l’émanation de fumées toxiques, mais augmente aussi les risques d’incendie, ce qui n’est pas idéal en plein hiver, une période où il est difficile de faire un ramonage. De plus, les résineux ont un faible pouvoir calorifique. Ils brûlent donc plus vite et chauffent moins, ce qui n’est pas très économique. Leur rapide montée en température peut également endommager votre système de chauffage.

Peut-on quand même brûler des résineux ?

Vous le savez déjà, les résineux brûlent, et même très vite. Toutefois, ils peuvent être utilisés pour une seule chose : allumer le feu et faciliter le démarrage de la combustion avec des bois plus adaptés, comme les feuillus. Si vous avez déjà stocké des résineux, il est conseillé de faire ramoner vos conduits plus fréquemment, une ou deux fois par mois. Sans cela, le risque de produire du monoxyde de carbone est plus élevé. Notez que certains feuillus comme le bouleau, le peuplier et le platane partagent quelques caractéristiques communes avec les résineux : un faible pouvoir calorifique et un fort taux d’encrassement. Il est donc aussi préférable de les éviter pour votre chauffage.

D’autres types de bois à éviter pour le chauffage

De manière générale, il est préférable d’utiliser des bûches vendues spécifiquement pour le chauffage. Grande est la tentation de brûler n’importe quel morceau de bois que l’on a sous la main, mais voici les bois à ne jamais brûler :

Le bois traité chimiquement : le brûler équivaut à libérer dans l’air des produits toxiques.

Le bois humide : il fume plus qu’il ne brûle. Pour un bon rendement, votre bois doit avoir un taux d’humidité inférieur à 20 %.

Le bois peint : la peinture qu’il contient est composée d’éléments nocifs qui seront libérés lors de la combustion.

Allez-vous préparer votre réserve de bois de chauffage en tenant compte de ces recommandations ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .