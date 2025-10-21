L’ONF propose un convertisseur très utile pour calculer le volume d’un stère de bois

Si vous chauffez votre maison avec un poêle à bois ou une cheminée, comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, vous avez certainement déjà été confronté à ce problème : quelle est la différence entre un stère et un mètre cube de bois ? Et surtout, combien de bois vais-je réellement recevoir en fonction de la taille des bûches ? À 80 ou 100 € le stère selon les régions, mieux vaut comprendre ce que l’on achète. Pour faire simple, un stère correspond à un mètre cube apparent de bois coupé en 1 mètre de long. C’est ainsi que je commande mon bois que je recoupe ensuite en 25 cm ! En effet, si vous commandez des bûches de moins d’un mètre, le volume change ! Alors pour éviter les mauvaises surprises, l’ONF Énergie Bois met à disposition un convertisseur stère/m³ en ligne, gratuit et très simple d’utilisation. Décryptage.

Stère et mètre cube : une confusion fréquente

Le stère est une unité traditionnelle de mesure du bois, mais il ne correspond pas toujours à un mètre cube de bois réel. Tout dépend de la taille des bûches et de la façon dont elles sont rangées. Des bûches d’un mètre occupent bien un mètre cube, mais des bûches de 50 cm laisseront des vides, réduisant le volume réel à 0,8 m³. Et, avec des bûches de 25 cm, ce n’est plus que 0,6 m³ ! Vous pensiez avoir commandé l’équivalent d’une pile géante de bois, mais vous vous retrouvez avec une version « compacte » qui laisse passer l’air. Dans un précédent article, nous vous expliquions déjà la différence entre stère et mètre cube, preuve que ce sujet embrouille encore beaucoup de consommateurs.

Le convertisseur de l’ONF : un outil bien pensé

C’est là que l’ONF apporte une solution pratique. Son convertisseur en ligne permet de passer du stère au m³ et inversement, en choisissant la taille de vos bûches. Plus besoin de faire des calculs approximatifs ou de sortir la calculette : l’outil fait tout pour vous. Et, pour vous donner une idée concrète, voici quelques exemples réalisés grâce à ce convertisseur ONF :

Bûches de 1 mètre → 1 stère = 1 m³

Bûches de 50 cm → 1 stère = 0,8 m³

Bûches de 25 cm → 1 stère = 0,6 m³

En résumé : plus vos bûches sont petites, moins le volume réel est important. Ainsi, pour obtenir 1,2 m³ de bois en bûches de 25 cm, il faudra commander 2 stères.

Les avantages d’un tel outil pour vos commandes

On connaît tous cette situation : vous commandez 5 stères de bois, persuadé de remplir l’abri de jardin, et en voyant la livraison vous vous demandez si le livreur ne s’est pas trompé de maison. Grâce au convertisseur, vous pouvez anticiper :

Ajuster vos commandes selon la taille des bûches.

des bûches. Éviter de payer trop cher pour un volume réel plus petit.

Optimiser le rangement dans votre abri ou votre garage.

Comparer les offres des fournisseurs plus facilement.

Alors, stère ou mètre cube, que faut-il retenir ?

Concrètement, le stère reste une unité largement utilisée chez les marchands de bois. Mais, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la taille de vos bûches change la donne. Une pile de bûches de 25 cm n’occupera pas le même volume qu’un stère en 1 mètre, même si vous payez le même prix. Grâce au convertisseur de l’ONF, vous savez enfin combien de m³ réels vous aurez pour vos soirées au coin du feu. Et vous, utilisez-vous déjà le convertisseur de l’ONF pour commander votre bois, ou faites-vous confiance au bon vieux stère traditionnel ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !