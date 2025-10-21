L’ONF propose un convertisseur très utile pour calculer le volume d’un stère de bois

Entre stères, mètres cubes et tailles de bûches différentes, acheter du bois de chauffage peut vite tourner à un casse-tête. L’ONF vous aide à y voir plus clair !

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 21 octobre 2025
3 minutes de lecture
Une buche de bois tenue en main.
Savez-vous que le bois n'a pas le même volume selon qu'il soit coupé en 1 m, 50 cm ou 25 cm ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Si vous chauffez votre maison avec un poêle à bois ou une cheminée, comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, vous avez certainement déjà été confronté à ce problème : quelle est la différence entre un stère et un mètre cube de bois ? Et surtout, combien de bois vais-je réellement recevoir en fonction de la taille des bûches ? À 80 ou 100 € le stère selon les régions, mieux vaut comprendre ce que l’on achète. Pour faire simple, un stère correspond à un mètre cube apparent de bois coupé en 1 mètre de long. C’est ainsi que je commande mon bois que je recoupe ensuite en 25 cm ! En effet, si vous commandez des bûches de moins d’un mètre, le volume change ! Alors pour éviter les mauvaises surprises, l’ONF Énergie Bois met à disposition un convertisseur stère/m³ en ligne, gratuit et très simple d’utilisation. Décryptage.

Stère et mètre cube : une confusion fréquente

Le stère est une unité traditionnelle de mesure du bois, mais il ne correspond pas toujours à un mètre cube de bois réel. Tout dépend de la taille des bûches et de la façon dont elles sont rangées. Des bûches d’un mètre occupent bien un mètre cube, mais des bûches de 50 cm laisseront des vides, réduisant le volume réel à 0,8 m³. Et, avec des bûches de 25 cm, ce n’est plus que 0,6 m³ ! Vous pensiez avoir commandé l’équivalent d’une pile géante de bois, mais vous vous retrouvez avec une version « compacte » qui laisse passer l’air. Dans un précédent article, nous vous expliquions déjà la différence entre stère et mètre cube, preuve que ce sujet embrouille encore beaucoup de consommateurs.

Du bois de chauffage proposé gratuitement par une assiciation.
Un stère de bois ne fait pas le même volume selon sa taille de coupe. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : A. Bonazzi pour NeozOne

Le convertisseur de l’ONF : un outil bien pensé

C’est là que l’ONF apporte une solution pratique. Son convertisseur en ligne permet de passer du stère au m³ et inversement, en choisissant la taille de vos bûches. Plus besoin de faire des calculs approximatifs ou de sortir la calculette : l’outil fait tout pour vous. Et, pour vous donner une idée concrète, voici quelques exemples réalisés grâce à ce convertisseur ONF :

  • Bûches de 1 mètre → 1 stère = 1 m³
  • Bûches de 50 cm → 1 stère = 0,8 m³
  • Bûches de 25 cm → 1 stère = 0,6 m³

En résumé : plus vos bûches sont petites, moins le volume réel est important. Ainsi, pour obtenir 1,2 m³ de bois en bûches de 25 cm, il faudra commander 2 stères.

Les avantages d’un tel outil pour vos commandes

On connaît tous cette situation : vous commandez 5 stères de bois, persuadé de remplir l’abri de jardin, et en voyant la livraison vous vous demandez si le livreur ne s’est pas trompé de maison. Grâce au convertisseur, vous pouvez anticiper :

  • Ajuster vos commandes selon la taille des bûches.
  • Éviter de payer trop cher pour un volume réel plus petit.
  • Optimiser le rangement dans votre abri ou votre garage.
  • Comparer les offres des fournisseurs plus facilement.
Le calculateur proposé par l'ONF.
L’ONF propose un calculateur sur son site pour savoir le volume de bois en fonction de la taille de coupe. Crédit photo : capture d’écran ONF

Alors, stère ou mètre cube, que faut-il retenir ?

Concrètement, le stère reste une unité largement utilisée chez les marchands de bois. Mais, ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la taille de vos bûches change la donne. Une pile de bûches de 25 cm n’occupera pas le même volume qu’un stère en 1 mètre, même si vous payez le même prix. Grâce au convertisseur de l’ONF, vous savez enfin combien de m³ réels vous aurez pour vos soirées au coin du feu. Et vous, utilisez-vous déjà le convertisseur de l’ONF pour commander votre bois, ou faites-vous confiance au bon vieux stère traditionnel ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Source
Onf-energie-bois.com
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
