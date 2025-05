L’Univers des jardins : 50 Ans de passion au service de vos extérieurs

À Thorigné-Fouillard, à quelques enjambées de Rennes, L’Univers des Jardins n’est pas juste un joli nom. C’est une équipe passionnée qui transforme les extérieurs en véritables cocons de verdure depuis… 1972 ! Oui, oui, cela fait plus de 50 ans qu’ils imaginent des jardins sur-mesure, au service des particuliers de la région. Et, croyez-moi, quand on confie son jardin à une entreprise qui est née avant vous, vos extérieurs n’ont qu’à bien se tenir : ils sont entre de bonnes mains. Derrière cette entreprise familiale, on trouve une équipe soudée, investie, et surtout, profondément humaine. Ici, pas de jargon inutile ni de plans copiés-collés : chaque projet est pensé avec vous, pour vous, en considérant votre terrain, vos envies, et même vos petites envies végétales. Que votre jardin soit minuscule ou immense, ils trouvent toujours une solution, explique l’équipe sur ce site. Le tout avec un bureau d’études intégré, une vingtaine de collaborateurs motivés, et une bonne dose de plaisir dans le travail. Découverte.

Des structures bien pensées pour un jardin aussi pratique que joli

Un jardin réussi, ce n’est pas qu’une histoire de tulipes et de gazon bien tondu. C’est aussi un lieu pratique où chaque chose a sa place : votre voiture à l’abri sous un carport élégant, vos outils dans un abri de jardin discret, et vos tomates qui rougissent doucement dans une serre toute neuve. Chez L’Univers des Jardins, ces structures ne sont jamais posées à la va-vite. Elles sont conçues pour s’intégrer parfaitement à votre environnement. Des modèles sobres aux structures plus design, tout est personnalisable, robuste et esthétique. Et, si vous débutez dans le jardinage, pas de panique : la serre de jardin, par exemple, vous permet de vous lancer en douceur, avec un accompagnement personnalisé évidemment !

Une création paysagère qui vous ressemble de l’esquisse au résultat final

Ici, le mot d’ordre, c’est le sur-mesure. Massifs fleuris, rocailles, pelouses bien denses, potagers pour les fans de tomates anciennes… tout est pensé pour coller à votre style de vie et à la configuration de votre terrain. Et, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez ? Pas grave. Ils savent poser les bonnes questions, vous aider à vous projeter, et parfois même à rêver un peu plus grand. Voici un petit aperçu des solutions qu’ils peuvent mettre en place :

Massifs fleuris pour apporter couleur et charme toute l’année

Escaliers paysagers pour dompter les pentes en douceur

Carrés potagers pour ceux qui rêvent d’autonomie alimentaire

Soutènements solides et discrets pour sécuriser les terrains en relief

Engazonnement façon tapis vert de Wimbledon

Plantations d’arbres et de fleurs avec une vraie réflexion saisonnière

Rocailles de jardin pour une ambiance zen et minérale

Et bien sûr, tout cela avec un accompagnement personnalisé, un devis clair, des visuels pour mieux se projeter, et la garantie d’un projet suivi de A à Z.

Un service d’entretien aux petits soins… et au crédit d’impôt !

Parce qu’un jardin, ça vit, ça pousse, et de temps en temps… ça déborde un peu. Heureusement, L’Univers des Jardins ne vous laisse pas seul face à la jungle. Leur équipe d’entretien est là pour vous prêter main forte, ponctuellement ou régulièrement, selon vos besoins. De plus, certaines prestations peuvent vous faire profiter d’un crédit d’impôt, dans le cadre des services à la personne. Une bonne nouvelle pour votre jardin et votre portefeuille. Ils peuvent intervenir pour :

Tailler haies, arbustes et fruitiers, même les plus récalcitrants

Nettoyer vos massifs, tondre la pelouse ou scarifier s’il le faut

Ramasser les feuilles

Nettoyer vos allées et terrasses, avec des équipements pros et redoutablement efficaces

À chaque fois, vous recevez un devis détaillé, les déchets verts sont évacués. Vous retrouvez ainsi un jardin prêt à être admiré… ou à accueillir vos amis pour un barbecue improvisé.

Et, si cette année, vous vous laissiez porter par des pros passionnés ?

De la conception à l’entretien, L’Univers des Jardins met tout en œuvre pour vous offrir un jardin qui vous ressemble – et qui vous simplifie la vie. Un coin de verdure à votre image, pratique, joli et bien pensé, à deux pas de Rennes, à Thorigné-Fouillard. Voici comment les contacter :

L’Univers des Jardins – 15 Rue Hélène Boucher, 35235 Thorigné-Fouillard

Courrier électronique : accueil@luniversdesjardins.fr

Téléphone : 02 99 68 36 31

Et vous, êtes-vous prêt(e) à transformer vos extérieurs avec un savoir-faire local et bien ancré depuis plus de 50 ans ?