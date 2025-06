Mes 4 accessoires indispensables pour propulser les Airfryers dans une autre dimension

Quand j’ai acheté mon airfryer, c’était presque sur un coup de tête, début janvier, en pleine frénésie de soldes. Prix d’achat : 99,99 € pour un modèle à double tiroir. Je m’étais dit : “Ça va finir au placard avec la yaourtière et la machine à pain.” Et puis… révélation. Quelques mois plus tard, mon four classique tourne à peine, sauf pour les pizzas XXL. Après avoir connu les galères d’une débutante, j’ai fini par dégotter des accessoires qui me sont indispensables ! L’airfryer n’est pas un nouveau produit, il a été commercialisé en France pour la première fois par SEB en 2006. De mon côté, gain de temps, diminution des risques de brulures, hygiène, j’ai sélectionné pour vous 4 accessoires qui ne quittent plus ma cuisine. Lesquels ? Je vous explique tout immédiatement !

Les pinces en silicone : mes nouvelles alliées anti-brûlures

Premier accessoire adopté : une paire de pinces en silicone bien pensées. Au début, j’essayais de sortir mes plats avec une manique… Échec cuisant (littéralement). Impossible d’attraper quoi que ce soit dans le tiroir sans risquer la brûlure ou l’omelette renversée. Avec ces pinces, je clipse le panier silicone d’une main, je soulève de l’autre, et hop, c’est prêt. Une manipulation propre, rapide, et sans jouer au Tetris avec mes gants.

IPEA Pince de Cuisine en Acier Inoxydable avec Embouts en Silicone – Pinces Professionnelles pour Barbecue, Viande, Salade avec Système de Verrouillage - Pinces de Chef Résistantes au Chauffer Pinces de cuisine professionnelles : pinces de cuisine avec corps en acier inoxydable et pointes en silicone qui permettent de saisir de manière sûre et précise les aliments délicats et les... Meilleure Vente n° 1

Le pulvérisateur d’huile : petit gadget, grande économie

On a tendance à penser qu’un airfryer ne nécessite pas d’huile. C’est vrai… en théorie. En pratique, une légère pulvérisation fait toute la différence pour un résultat croustillant. Ainsi, j’ai donc adopté un pulvérisateur d’huile qui me permet de répartir finement une brume d’huile sur mes légumes ou mes nuggets. Fini les cuillères pleines, les pinceaux collants et les excès caloriques. Un spray, un clic, et l’affaire est dans le sac… ou dans le tiroir, en l’occurrence.

GRIFEMA GE2002B-300, Spray de Cuisine Huile Cuisine de Haute Qualité 300ML, Vaporisateur d'Huile de Cuisson pour Friteuse sans Huile, Air Fryer Accessoires, Noir Haute qualité : l'injecteur de carburant est fabriqué en matière plastique de qualité alimentaire de haute qualité pour garantir une utilisation sûre. PromoMeilleure Vente n° 1

Les moules en silicone : pour une cuisine sans vaisselle (ou presque)

Ah, la corvée du nettoyage des paniers… Surtout quand la graisse s’incruste dans les recoins de la grille ! J’ai très vite investi dans des moules en silicone adaptés à mes paniers. Je cuis directement dedans, sans salir l’airfryer. Résultat : un simple coup d’éponge dans le panier, et c’est fini. Oui, je perds un peu de place de cuisson, mais le gain de temps est incomparable. Et, en plus, ces moules passent au lave-vaisselle. De véritables alliés au quotidien.

JOPHEK Moule Silicone Air Fryer Set, 5 Pack Accessoires pour Friteuses - Panier Friteuse Silicone Air Fryer, Air Fryer Accessoires, 20cm [Ensemble de bols en silicone] L'ensemble de 5 bols carrés en silicone comprend : 1 bol en silicone, 2 pinces à main, 1 brosse à graisse, 1 pince à aliments. Les bols en silicone conviennent à la... Meilleure Vente n° 1

Les moules en papier cuisson : l’arme anti-graisse et anti-fuite

Pour les aliments qui rendent du jus ou la graisse (bonjour le fromage fondu), rien ne vaut les moules en papier cuisson adaptés à l’airfryer. Je les utilise surtout pour les pains farcis, les viennoiseries ou les légumes gratinés. En plus d’éviter les fuites, ils absorbent l’humidité et permettent une cuisson plus homogène. Et, pour les jours de flemme, certains modèles sont même réutilisables une ou deux fois sans souci.

PORTENTUM Papier cuisson air fryer - 100 pièces Food-Grade BPA gratuit, 20 x 20cm, pour friteuse sans huile 5 à 8 litres - Idéal pour la cuisson saine FRYER PAPER QUALITÉ ALIMENTAIRE – Papier cuisson fabriqué à partir de pâte naturelle, sans BPA ni produits toxiques. Certifié LFGB, il respecte les normes strictes de sécurité alimentaire pour une... Meilleure Vente n° 1

Petit récapitulatif pour gagner du temps et préserver votre airfryer :

Accessoire Utilité principale Prix approximatif Pinces en silicone Manipuler les paniers sans se brûler 10 à 12 € Moules en silicone Éviter de salir les paniers 9 à 15 € Pulvérisateur d’huile Dosage précis et économique 7 à 12 € Moules en papier cuisson Absorber les graisses, éviter les coulures 8 à 10 € / 100 pcs

Le combo gagnant pour des recettes simples, rapides et sans stress

Avec ces quatre accessoires, mon airfryer est devenu mon compagnon culinaire préféré. Je cuisine plus vite, je nettoie moins, je gaspille moins… et je mange tout aussi bien, voire mieux. Même mon four commence à se sentir abandonné dans son coin ! Si vous hésitez encore à investir dans ces petits outils, je vous assure qu’ils font toute la différence au quotidien.

Et vous, quels accessoires utilisez-vous pour vous faciliter l’utilisation de votre airfryer ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’accessoires ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .