Mettre du marc de café pour déboucher l’évier, oui, mais pas n’importe comment

Ma grand-mère me disait que le marc nettoyait tout. Mais entre écologie, plomberie et réalité, j’ai voulu vérifier.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 7 août 2025
0 2 minutes de lecture
Du marc de café au-dessus de l'évier.
Le marc de café est-il efficace pour nettoyer les canalisations de votre évier ? Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Depuis toujours, j’utilise une cafetière filtre, vous savez, celle qui fait « glou glou » quand l’eau est passée ! Et, de temps à autre, je jette le marc de café dans mon évier, ma grand-mère me disait : « cela nettoie tes canalisations, et c’est gratuit » ! Peut-être, mais après le marc, où va-t-il ? Dans les stations d’épuration évidemment, ce qui nécessite forcément un traitement plus important. Alors en rinçant mon panier (endroit où l’on met le café pour information), une question m’a traversé l’esprit : est-ce vraiment efficace, ou est-ce le meilleur moyen de boucher davantage mes canalisations ? Alors, comme souvent, j’ai fait ma curieuse. Et, j’ai cherché à savoir si le marc de café dans l’évier était une vraie bonne idée, ou un argument écolo bidon ? Réponses dans cet article.

Une astuce naturelle très utilisée, mais à doser avec modération

Le marc de café, c’est un peu le couteau suisse du ménage écolo. On peut l’utiliser pour désodoriser le frigo, nettoyer une poêle grasse, repousser les limaces, ou même faire briller ses plantes vertes (pas toutes, mais certaines adorent ça). Et, dans la cuisine, il est souvent recommandé pour nettoyer les canalisations : on verse une ou deux cuillères dans l’évier. On rince avec de l’eau bouillante, et hop, les graisses partiraient comme par magie.

Infographie : le marc de café dans l'évier, oui, mais pas n'importe comment !
Infographie : le marc de café dans l’évier, oui, mais pas n’importe comment ! Crédit infographie : neozone.org

Des astuces que nous vous partagions dans cet article. Mais, attention : le marc est granuleux, lourd et non soluble. S’il n’est pas bien rincé ou s’il est utilisé en excès, il peut au contraire former des bouchons, surtout s’il s’accumule avec des résidus alimentaires ou du gras. Bref, si vous en versez un peu tous les matins, vous devez absolument faire couler de l’eau chaude pour l’évacuer ! Pas si écolo que cela finalement

Ce qu’il faut faire et ne pas faire avec le marc de café

Utilisation du marc de café Bonne idée ? Pourquoi ?
Dans le compost ou au jardin Oui Apporte de l’azote, repousse certains nuisibles
En gommage naturel pour la peau Oui Exfolie en douceur, odeur agréable (si on aime le café)
Dans le frigo comme désodorisant Oui Absorbe les mauvaises odeurs efficacement
Directement dans l’évier sans eau Non Peut s’agglutiner et former un bouchon
En complément d’eau bouillante Oui (rarement) Peut légèrement dégraisser si bien rincé ensuite
Tous les jours dans l’évier Non Trop fréquent = risques de colmatage

Une méthode à conserver, mais avec des pincettes

En résumé : oui, le marc de café peut être utile pour entretenir vos canalisations, mais uniquement de temps en temps, et jamais seul. L’eau bouillante est indispensable pour éviter qu’il ne s’accumule. Une ou deux fois par mois grand maximum, c’est suffisant pour un petit entretien naturel. Et, surtout, il ne remplacera jamais un bon entretien de fond (nettoyage du siphon, filtre, évacuation…). De mon côté, j’ai retenu la leçon. Je garde le marc, mais je l’envoie au compost, ou je le réserve à mes plantes d’intérieur.

Du marc de café.
Connaissez-vous les différentes utilisations possibles du marc de café ? Crédit photo : A. Bonazzi pour NeozOne

Pour mes canalisations, je préfère un mélange eau bouillante + bicarbonate + vinaigre blanc : un trio gagnant, et sans danger de créer un « bouchon surprise ». Alors, vous le versez dans l’évier… ou vous avez changé d’avis après avoir lu tout ça ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

