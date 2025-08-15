« Mieux vaut prévenir que guérir », les gestes simples pour éloigner les frelons asiatiques

L’été, c’est normalement le moment où l’on rêve de siroter un verre en terrasse, bercé par le chant des oiseaux, pas réellement de surveiller du coin de l’œil un frelon asiatique en approche. Je ne suis pas phobique des insectes, mais je reconnais, que lorsque je vois un frelon à pattes jaunes, je panique un peu, m’interrogeant sur la présence, ou non, d’un nid à proximité ! Depuis 2004, date de son installation par accident en France, il terrorise les apiculteurs, et décime les abeilles. Et, l’année dernière, le réchauffement climatique aidant probablement, la France a connu une prolifération sans précédent de cette espèce invasive. Comme le rappelle Travaux.com, le frelon asiatique est désormais bien installé sur notre territoire et menace non seulement notre tranquillité, mais aussi la biodiversité. Un seul individu peut tuer jusqu’à 50 abeilles par jour. De quoi comprendre pourquoi Sébastien Lassagne, artisan expert, insiste : « mieux vaut prévenir que guérir ». Et, pour ça, il existe des gestes simples à adopter dès maintenant.

3 gestes pour rendre votre jardin moins accueillant aux frelons asiatiques

Pour éviter que les frelons asiatiques ne transforment votre jardin en terrain de chasse, commencez par supprimer tout ce qui pourrait les attirer. Ces insectes ne résistent pas aux odeurs de nourriture : fruits tombés et pourris, restes de barbecue, gamelles pour animaux oubliées dehors ou mangeoires d’oiseaux mal nettoyées sont pour eux un véritable buffet à ciel ouvert. Concernant les mangeoires pour oiseaux, la LPO rappelle, qu’il ne faut pas les nourrir en été ! Même vigilance pour les déchets : des poubelles mal fermées ou un composteur accessible sont perçus comme une invitation. Utilisez des sacs bien noués, des bacs hermétiques et, de préférence, placez-les à bonne distance des zones de vie, mes poubelles se trouvent d’ailleurs au fond du jardin. Enfin, empêchez-les de s’installer en inspectant régulièrement vos extérieurs. Taillez arbustes et haies (dans le respect des périodes recommandées), ramassez les débris végétaux et bouchez les trous dans le sol susceptibles d’abriter un nid.

Bloquez l’accès aux frelons asiatiques et misez sur les plantes répulsives

Pour éviter que les frelons asiatiques ne s’invitent chez vous, commencez par boucher tous les points d’entrée potentiels. Un trou dans un mur, une fissure sous une corniche ou un interstice dans un avant-toit peuvent leur proposer un abri idéal. Inspectez régulièrement vos façades et colmatez les ouvertures avec un enduit adapté, puis poncez et repeignez pour un résultat net. Si l’accès est compliqué, mieux vaut confier la tâche à un professionnel. Vous pouvez aussi jouer la carte naturelle en plantant des espèces répulsives comme la menthe verte ou la citronnelle, qui font fuir ces intrus tout en attirant abeilles et papillons. Placées autour de la terrasse ou du potager, elles parfument l’air… et éloignent les visiteurs indésirables.

Les bons réflexes à retenir

: le frelon asiatique est une espèce invasive à signaler dès sa détection. Prenez une photo et relevez le lieu précis, puis déclarez-le sur la plateforme lefrelon.com.

Ne détruisez jamais un nid vous-même : la manœuvre est risquée et doit être confiée à un spécialiste.

Installez des pièges adaptés

Pour agir localement, vous pouvez installer des pièges conçus spécifiquement pour capturer les frelons asiatiques tout en épargnant les abeilles. Suspendez-les dans un arbre, à hauteur d'homme, dans un endroit ensoleillé. Comptez environ 20 € pour un modèle du commerce. Attention cependant : ces pièges doivent être placés au bon moment, généralement au printemps, pour être vraiment efficaces. En appliquant ces conseils simples, vous réduirez nettement le risque de voir ces visiteurs indésirables s'installer. Et, entre nous, n'est-il pas plus agréable de profiter de l'été en écoutant le bourdonnement d'une abeille venue butiner quelques fleurs, plutôt que celui d'un frelon ?