« Ne faites jamais ça ! », les erreurs fréquentes quand on nettoie son poêle à bois

Nettoyer son poêle ? Facile, oui… mais attention aux gestes qui font plus de mal que de bien.

Un poêle à bois dans une maison.
Comment entretenir correctement son poêle à bois pour améliorer le chauffage et la durée de vie de l'appareil ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Chaque automne, on ressort les gants, le seau à cendres, le vinaigre blanc et on se voit déjà admirer une belle flambée dans notre poêle à bois. Armés de la meilleure volonté du monde, et de quelques produits bien connus, on se lance dans le nettoyage : obligatoire avant de lancer la saison des feux crépitants ! Et parfois, on accumule les maladresses qui nuisent à l’efficacité et à la sécurité de notre fidèle poêle à bois. Entre les astuces de grand-père un peu dépassées et les tutos approximatifs sur Internet, les erreurs ne sont jamais bien loin. Voici les quatre fautes les plus courantes quand on nettoie son poêle et surtout, comment les éviter, c’est bien là le plus important, non ? Petit guide pour la survie de votre poêle à bois.

Nettoyer la vitre à chaud : l’erreur de précipitation

Vous venez d’éteindre le feu, il fait encore bien chaud, et vous vous dites : « Allez, j’en profite pour frotter la vitre pendant que c’est encore tiède ». Erreur ! La température élevée peut provoquer un choc thermique, surtout si vous utilisez de l’eau ou du produit ménager. Résultat : une vitre qui fissure, ou même qui explose.

  • À faire plutôt : patientez au moins 1 heure, voire plus, que la vitre soit froide au toucher. Utilisez de la cendre humidifiée ou du bicarbonate avec un chiffon doux.
Un homme nettoie la vitre de son chauffage au bois.
Ne nettoyez jamais votre vitre de poêle ou de cheminée lorsqu’elle est encore chaude. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Utiliser de l’eau sur les joints : faux réflexe

Quand on est lancé dans le nettoyage, on veut tout rendre propre. Alors, on frotte aussi les joints, parfois avec une éponge mouillée et là encore, mauvais calcul. Les joints en fibre de verre n’aiment ni l’humidité, ni les produits abrasifs. En les mouillant, vous accélérez leur usure, et donc leur perte d’étanchéité.

  • Ce qu’il faut faire : passez simplement un chiffon sec ou une petite brosse douce pour retirer la poussière. Si les joints sont usés, il vaut mieux les changer que tenter de les « récurer ».

Oublier de dépoussiérer la grille d’arrivée d’air

C’est une petite grille discrète, souvent sous-estimée. Et pourtant, elle joue un rôle clé dans la combustion et le tirage de votre poêle. Encrassée, elle perturbe l’arrivée d’air, entraîne un feu qui s’étouffe ou une vitre qui noircit trop vite.

  • Le bon réflexe : un petit coup d’aspirateur ou de soufflette en septembre, et hop, elle respire mieux que vous après un bol d’air frais en forêt.
Un homme effectue un nettoyage de son poêle.
Un poêle à granulés demande un entretien et un nettoyage fréquent pour assurer son bon fonctionnement. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ne pas vérifier la plaque de convection : un oubli fréquent

La plaque de convection (souvent en haut du foyer) accumule suie et résidus. Et, beaucoup d’utilisateurs oublient même qu’elle existe ! Toutefois, si elle est obstruée, la chaleur se répartit mal, et la durée de vie du poêle peut en pâtir.

  • Ce qu’on peut faire : démontez-la délicatement si possible (voir le manuel), et retirez les dépôts à l’aide d’une brosse métallique douce. Ce n’est pas à faire à chaque feu, mais une fois par an, c’est le minimum !

Ce qu’il faut retenir

Erreur fréquente Pourquoi c’est un problème ? Ce qu’il faut faire à la place
Nettoyer la vitre à chaud Risque de casse par choc thermique Attendre qu’elle soit froide
Utiliser de l’eau sur les joints Risque d’usure prématurée Nettoyer à sec uniquement
Oublier la grille d’air Tirage affaibli, combustion mauvaise La dépoussiérer à l’aspirateur
Ignorer la plaque de convection Mauvaise répartition de chaleur Nettoyage annuel conseillé
Infographie : 4 erreurs à éviter lors du nettoyage d’un poêle à bois, pour préserver ses performances, sa sécurité et sa longévité.
Infographie : 4 erreurs à éviter lors du nettoyage d’un poêle à bois, pour préserver ses performances, sa sécurité et sa longévité. Crédit infographie : neozone.org

Un bon entretien, c’est un bon feu et moins de stress

En prenant quelques précautions simples et en évitant ces pièges, votre poêle restera performant, économique, et surtout sécurisé. Et vous ? Vous avez déjà fait l’une de ces erreurs (on ne dira rien, promis) ? Laquelle vous a le plus surpris dans cette liste ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Nathalie Kleczinski

