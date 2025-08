Ne jetez plus vos cendres de barbecue, c’est un trésor pour la maison et le jardin

Chaque été, c’est le même rituel : saucisses, charbon, flammes et un bac rempli de cendres qu’on vide machinalement à la poubelle. Et pourtant, ce petit tas gris est loin d’être inutile ! Les cendres de bois naturel possèdent de nombreuses vertus, aussi bien pour votre jardin que pour votre maison. Écologiques, économiques et redoutablement efficaces, elles méritent une seconde vie. Mais, attention, toutes les cendres ne se valent pas ! Pour bien les utiliser, encore faut-il savoir lesquelles garder. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, les cendres sont de véritables alliées, mais elles présentent aussi quelques inconvénients. Alors, quelles cendres conserver ? Et, à quoi peuvent-elles vous servir ? Réponses dans cet article.

Jardinage malin : les cendres, un trésor pour vos plantes

Riches en calcium, potassium et magnésium, les cendres de bois brut non traité sont de véritables engrais naturels. Une poignée bien répartie sur votre pelouse aide à lutter contre les mousses. Elles peuvent aussi fortifier les plantes et repousser les limaces, escargots et autres grignoteurs peu coopératifs. Si vous avez des poules, mélangez-les avec du sable : vous obtiendrez un « pain de poussière » qui les aide à se défaire naturellement des parasites. Attention toutefois à ne pas en abuser. Deux poignées par m² suffisent amplement, et il vaut mieux éviter d’en déposer avant une pluie, au risque de former une croûte étouffante pour vos végétaux.

Intérieur éclatant : la cendre contre les taches et la graisse

Et, si je vous disais que vous pouviez laver votre vaisselle avec des cendres ? Je l’ai déjà fait pour récurer une gamelle qui avait eu quelques chaleurs involontaires. Un peu d’eau, une pincée de cendre bien fine, et vous obtenez une sorte de pâte grise aux propriétés dégraissantes redoutables. Parfait pour les poêles, plats à gratin ou même les barbecues encrassés. Ensuite, si vous avez envie de faire briller votre argenterie sans produits chimiques ? Un chiffon humide et un peu de cendres suffisent pour lui redonner tout son éclat.

Tableau comparatif : ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec des cendres

Utilisation À faire À éviter Jardin Engrais, anti-limace, pain de poussière En excès, sur sol acide ou juste avant la pluie Intérieur Nettoyage vaisselle, argenterie, barbecue Sur surfaces fragiles ou brillantes Compost Absorber l’humidité, réduire les odeurs En grande quantité, cela bloque la fermentation Type de bois Bois brut, granulés non traités, branches, feuilles Charbon de bois industriel, palettes, bois vernis

Un petit geste, de grands effets… sauf avec n’importe quelle cendre

Comme souvent, ce qui fait la différence, c'est le choix du bon matériau. Oubliez les cendres issues de bois traité, peint, vernis ou pire, de palettes : elles peuvent contenir des substances toxiques. Et, attention également aux cendres issues d'un poêle à charbon ou de briquettes compressées, souvent imprégnées de produits chimiques. Gardez uniquement les cendres issues de bois naturel : bûches de cheminée, branches de taille, granulés certifiés sans additifs. Une fois refroidies, elles se conservent facilement dans un seau métallique à l'abri de l'humidité. Et vous, avez-vous déjà testé les cendres pour jardiner, nettoyer ou faire briller vos objets du quotidien ?