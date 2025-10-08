« On en trouve partout », je me chauffe gratuitement tout l’hiver grâce au bois de palette

Si vous cherchez un moyen de vous chauffer gratuitement cet hiver, sans exploser votre budget, les palettes en bois, appelées palettes de manutention, pourraient bien devenir vos meilleures alliées. En France, on estime qu’il circule près de 300 millions de palettes, soit environ 5 par habitant. Autant dire qu’il y en a partout, et souvent abandonnées ! Depuis des années, j’en récupère gratuitement, je les démonte, et je les utilise dans mon poêle à bois. Elles brûlent un peu plus vite que les bûches classiques, certes, mais elles sont 100 % gratuites et parfaitement compatibles avec un chauffage au bois. D’ailleurs, nous vous en parlions déjà dans cet article complet sur NeozOne : pourquoi utiliser des palettes dans un poêle à bois. Vous allez voir, se chauffer avec des palettes, c’est à la fois écologique, économique et plutôt satisfaisant pour les amateurs de débrouille !

Une ressource gratuite et (souvent) sous-estimée

On ne pense pas toujours aux palettes comme source de chaleur, et pourtant, elles se consument très bien. Composées de bois tendre (souvent du pin, du peuplier ou de l’épicéa), elles assurent une flamme vive et une chaleur rapide, idéales pour lancer le feu ou chauffer une pièce en quelques minutes. Personnellement, j’ai un ami artisan qui m’en met de côté toute l’année. En hiver, je remplis ma réserve et, avec un peu d’huile de coude, je les démonte tranquillement : on retire les clous, on coupe les planches, et c’est prêt. Ce n’est pas plus fatigant que de fendre des bûches classiques, et mon poêle ne s’en plaint pas. Autre avantage non négligeable : ces palettes sont souvent gratuites. Certaines entreprises, commerces ou chantiers les jettent après usage. Une fois débarrassées des éléments métalliques, elles deviennent un combustible idéal.

Quelles palettes peut-on brûler sans danger ?

Attention cependant, toutes les palettes ne se valent pas. Certaines peuvent être traitées chimiquement, et les brûler serait dangereux pour votre santé et pour l’environnement. En France, on distingue principalement deux types :

Type de palette Traitement Peut-on la brûler ? Remarques Palettes non consignées (EUR, EPAL, HT) Traitement thermique uniquement Oui Bois chauffé à 56 °C pendant 30 min : non toxique Palettes consignées (colorées) Traitement chimique (bromure de méthyle, colles, peintures) Non Risque d’émanations toxiques, interdites à la combustion Palettes marquées MB Fumigation au bromure de méthyle Non Interdites par la réglementation française Palettes brutes de récupération Aucune mention visible À vérifier Brûler uniquement si elles ne sont ni peintes ni vernies

Avant d’enflammer quoi que ce soit, prenez le temps d’examiner les inscriptions : “HT” signifie Heat Treated (traitement thermique), donc sans danger. En revanche, “MB” (Methyl Bromide) est synonyme d’interdiction absolue.

Je ne reviendrais plus au bois classique ? Sauf si je n’avais plus de palettes !

Depuis que j’ai découvert cette astuce, mon hiver ne me coûte plus rien. Les palettes chauffent vite, elles s’allument facilement, et elles ne dégagent pas de fumée grasse. Mon poêle reste propre, et la suie est fine et sèche. J’effectue simplement un ramonage un peu plus fréquent, deux ou trois fois par an, par précaution. Et puis, il faut le dire : il y a une vraie satisfaction à se chauffer « gratuitement ». Quand on voit les prix des stères grimper à plus de 130 €, difficile de ne pas sourire en admirant son feu de palettes récupérées. Cela fait des années que je procède ainsi, et je n’ai jamais observé de détérioration de mon poêle ou de son rendement. En plus, c’est écologique : au lieu de finir en déchetterie, ces planches retrouvent une seconde vie. Si vous n’avez pas la chance d’avoir un ami qui vous en fournit, sachez que certaines associations distribuent gratuitement du bois et des palettes pour aider les foyers à passer l’hiver. Nous vous en parlions justement dans cet autre article : une association propose des palettes et du bois de chauffage gratuit.

Peut-on vraiment se chauffer tout l’hiver avec des palettes ?

Oui, sans problème ! À condition d'avoir un poêle performant et un peu de motivation pour les préparer. Les palettes brûlent plus vite, mais leur abondance et leur gratuité compensent largement ce petit inconvénient. Je les utilise chaque jour depuis des années, sans aucune usure prématurée de mon installation. Finalement, ce bois de récupération me permet non seulement de me chauffer gratuitement, mais aussi de faire un geste concret pour l'environnement en évitant le gaspillage. Et vous, seriez-vous prêt à troquer vos bûches payantes contre quelques palettes bien choisies pour passer l'hiver au chaud ?