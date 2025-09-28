On peut retarder l’allumage des radiateurs de 4 à 5 semaines avec ces astuces sous-estimées

On dirait bien que l’été a fait ses adieux à ma terrasse ! Un froid de canard s’est abattu sur ma région ! J’ai dit à mon mari : je vais rallumer le chauffage, j’ai trop froid, même emmitouflée dans ma robe de chambre en polaire triple épaisseur ! Comme tu veux, m’a-t-il répondu, sous-entendu : moi aussi, j’ai froid !!! D’accord, la sobriété énergétique est devenue un enjeu majeur et chaque geste compte pour réduire la consommation, mais bon, avoir froid, c’est pour moi un cas de force majeur ! Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de retarder l’allumage du chauffage de 4 à 5 semaines, sans sacrifier son confort. Comment ? En optimisant la chaleur gratuite, en traquant les pertes et en réorganisant intelligemment son intérieur. Certaines astuces sont même validées par des spécialistes de l’énergie, comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article sur NeozOne. Moi, je ne quitte plus mes polaires ! Alors quelles sont ces astuces ? Réponses dans cet article.

La chaleur passive, votre alliée gratuite

La première stratégie consiste à exploiter ce que la nature vous offre sans surcoût : le soleil. En journée, laissez entrer un maximum de lumière par les fenêtres orientées au sud. Les rayons réchauffent vos murs et vos sols, qui restituent ensuite doucement la chaleur. Une astuce simple, mais redoutablement efficace pour gagner quelques degrés naturels. À l’inverse, dès que le soleil se couche, fermez volets et rideaux épais pour conserver la chaleur emmagasinée. C’est un peu comme garder une bouillotte invisible dans la maison. Et, si vous voulez aller plus loin, les rideaux thermiques agissent comme une véritable barrière contre le froid nocturne.

Déperditions de chaleur : la chasse est ouverte

Il serait dommage de capter de la chaleur gratuite pour la laisser filer aussitôt par les courants d’air. C’est pourquoi isoler portes et fenêtres est un réflexe gagnant. Pour quelques euros, des joints adhésifs ou de simples boudins de porte font toute la différence. Les sols froids ? Même combat. Un tapis épais posé dans le salon ajoute instantanément une couche isolante, en plus d’un charme déco certain. Nous vous en parlions récemment dans cet article complet sur NeozOne, certaines solutions simples comme les vêtements chauffants permettent même d’agir directement sur le confort sans toucher au thermostat. De quoi retarder encore un peu l’allumage du chauffage. L’an dernier, j’ai d’ailleurs investi dans un gilet chauffant et des chaussons chauffants, je vous l’ai dit, je suis du genre méga-frileuse !

Les atouts pratiques en un coup d’œil

Exploiter la chaleur solaire : volets ouverts le jour, fermés la nuit.

Limiter les infiltrations : joints isolants, boudins de porte.

Habiller le sol : tapis, moquettes ou isolants souples.

Optimiser l’espace : éviter de bloquer les radiateurs avec des meubles.

Chauffer utile : fermer les pièces inoccupées et concentrer la chaleur.

et concentrer la chaleur. En dernier recours : privilégier un chauffage d’appoint ponctuel plutôt que relancer le chauffage central.

Alors, peut-on vraiment retarder l’allumage ?

Oui, et pas seulement de quelques jours : certains foyers parviennent à repousser le démarrage de leur chauffage central de 4 à 5 semaines. Comment ? Grâce à un savant mélange de chaleur passive, de petites améliorations d’isolation et d’organisation intérieure. Les spécialistes estiment qu’un tel décalage représente jusqu’à 15 % d’économies sur une facture annuelle. Et, au passage, vous réduisez aussi votre empreinte carbone. Finalement, l’astuce méconnue pour « gagner trois semaines sans chauffage » n’est qu’un point de départ : avec un peu de méthode, le sursis peut atteindre plus d’un mois. Et vous, pensez-vous pouvoir retarder l’allumage de vos radiateurs de 4 à 5 semaines grâce à ces astuces simples ? Pour ma part, je ne suis pas sûre d’y parvenir, mais, je vais essayer ! Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !