Où jeter la litière de votre chat sans nuire à l’environnement ?

Vivre avec un chat, c’est du bonheur au quotidien… mais également une petite montagne de litière à gérer chaque semaine. Entre litière minérale, végétale, agglomérante ou même pellets de bois (si si, je vous jure, mes chats adorent). De mon côté, je n’ai pas le choix. En effet, j’utilise une litière autonettoyante que j’ai eu la chance de tester et que vous pouvez retrouver dans cet article, mes chats disposent de litière agglomérante. Mais, en réalité, je m’interroge sur une chose : où jeter les déchets de mes félins ? La loi AGEC cela vous parle ? Elle explique que les déchets ménagers doivent être triés avec soin, et la litière n’échappe pas à la règle. Pourtant, entre poubelles, compost ou toilettes, on s’y perd vite. Avec mes deux « machines à déjection » nommées Anouk et Luna, j’ai pu tester plusieurs solutions. Petit guide complice et sans tabou pour trouver la bonne poubelle à crottes ! C’est parti.

Les solutions classiques : poubelles et sacs hermétiques

Commençons par le plus simple : la poubelle. La litière minérale (argile, silice) n’est ni recyclable ni compostable. Elle doit aller dans le bac d’ordures ménagères, enfermée dans un sac unique pour éviter les odeurs et la prolifération de germes, comme le rappelle Le Figaro. C’est d’ailleurs ma méthode quotidienne : avec la Litter Robot 3, je récupère un tiroir bien rempli en une semaine (merci Anouk et Luna !), que je place dans un sac spécial anti-odeur. Et, croyez-moi, mon aspirateur apprécie que les grains de litière n’aillent pas traîner sur le carrelage. Simple, efficace et validé par mes narines.

Le compost et les alternatives écologiques

Bonne nouvelle : la litière végétale (copeaux de bois, granulés de bois pour le chauffage, papier recyclé, carton…) peut parfois être compostée. Mais, attention : les déjections félines contiennent le parasite Toxoplasma gondii, dangereux notamment pour les femmes enceintes. Pour éviter toute contamination, il faut atteindre une température de 62 °C dans le compost, et patienter 18 mois avant d’utiliser la matière obtenue uniquement pour les plantes ornementales. Pas question de nourrir vos tomates avec ! Comme nous vous l’expliquions déjà, nous vous en parlions dans cet article, certaines mairies acceptent la collecte de litière végétale avec les déchets verts, mais c’est loin d’être une généralité.

Jeter dans les toilettes : une fausse bonne idée

Certains fabricants vantent des litières « flushables » censées se dissoudre dans l’eau. Mauvais plan ! Comme le rappellent TF1 Info et La Ferme des Animaux, la litière peut boucher les canalisations et contaminer l’eau avec le fameux Toxoplasma gondii. Sans parler de la fosse septique qui risque de rendre l’âme si vous n’êtes pas raccordés au tout-à-l’égout. Franchement, jeter la litière dans les toilettes, est la pire idée qui soit je pense. Ma mère le faisait jusqu’à ce que les canalisations soient bouchées, et que la facture du plombier (+ de 600 €) lui rappelle que c’était une très mauvaise idée ! Bizarrement, depuis, elle la jette dans ses ordures ménagères ! Alors ? Et vous, jetez-vous la litière de vos chats à la poubelle comme moi, ou avez-vous trouvé une alternative plus écologique et pratique ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !