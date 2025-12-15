Panneau solaire : quelle est la limite de puissance en autoconsommation pour un particulier ?

Depuis 2022, on remarque une progression constante des installations photovoltaïques en autoconsommation individuelle en France. Cela s’explique, entre autres, par l’amélioration de la performance des panneaux solaires et des aides gouvernementales plus accessibles. Selon Enedis, environ 66 % des installations photovoltaïques sont utilisées pour de l’autoconsommation individuelle dans l’Hexagone. Un chiffre qui nous démontre à quel point c’est une pratique en plein essor dans le pays. Mais alors, une question se pose : quelle est la limite de puissance en autoconsommation pour un particulier ? Combien de panneaux solaires peut-on installer au maximum ? La réponse risque de vous surprendre !

Les limites règlementaires à respecter pour un particulier

La règlementation en vigueur impose des limites différentes, selon le type d’autoconsommation que vous choisissez. Si vous optez pour l’autoconsommation totale, la limite maximale à respecter est de 36 kWc, soit l’équivalent d’une installation de 90 panneaux photovoltaïques de taille standard. Ce qui semble impossible à dépasser, d’autant plus qu’une installation photovoltaïque de 9 kWc suffit normalement pour alimenter une maison. Si, en revanche, vous optez pour l’autoconsommation avec revente du surplus au réseau public, vous devez respecter la limite d’injection de 6 kVa par phase imposée par Enedis ou bien la limite de votre compteur électrique. En gros, il n’y a pas à s’inquiéter puisqu’il serait difficile d’outrepasser ces limites sur le plan technique et pratique.

Les limites techniques sur le nombre de panneaux solaires

Comme susmentionné, c’est assez compliqué de dépasser la limite de puissance règlementaire, en raison des contraintes techniques et pratiques. Installer un nombre important de panneaux photovoltaïques peut s’avérer difficile, car ils prennent beaucoup de place. Notons qu’un panneau solaire mesure environ 1,80 mètre de long sur 1,1 mètre de large, et produit entre 350 et 400 Wc. Et si on veut installer 90 unités, combien de surface de toiture faut-il avoir ? Même si la loi vous autorise à aller jusqu’à 36 kWc, encore faut-il avoir un toit d’une superficie suffisamment conséquente pour installer autant de panneaux. L’installation photovoltaïque de 9 kWc nécessite déjà une toiture d’environ 40 à 45 m². Sans parler des éventuelles contraintes locales qui risquent de créer de l’ombrage et de réduire la production.

Une taille plus modeste d’installation recommandée

Bien que vous ayez la possibilité d’installer de nombreux panneaux solaires, il vaut mieux opter pour une installation plus modeste afin de bénéficier de conditions financières optimales. Si, par exemple, vous installez 8 à 10 panneaux solaires et produisez 3 kWc, vous bénéficiez de nombreux avantages : taux de TVA réduit à 10 %, exonération d’impôt sur le revenu pour la revente d’électricité, prime à l’autoconsommation… Par ailleurs, les démarches sont simplifiées pour la revente du surplus à EDF.

Si vous produisez 9 kWc, vous pouvez également accéder à la prime à l’autoconsommation, mais le taux de TVA passe à 20 % et vous ne bénéficierez pas de l’exonération d’impôt sur le revenu pour la revente d’électricité. Bien entendu, pour pouvoir accéder aux aides, il faut faire appel à un installateur certifié RGE. Possédez-vous une installation solaire et quelle est sa puissance ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .