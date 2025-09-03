Panneaux solaires : que faire en septembre pour réduire grosse chute de production

Lorsque les feuilles commencent à rougir, je sais que deux choses m’attendent : une soupe au potimarron et un petit check-up de mes panneaux solaires, installés sur l’abri de jardin dans mon cas personnel. Car oui, même si le soleil se fait plus timide en hiver, il continue de bosser, à condition de lui donner un petit coup de pouce. Les panneaux photovoltaïques ne sont pas en vacances entre novembre et février, mais leur rendement baisse sensiblement (jusqu’à 80 % dans certaines régions selon ODRÉ), principalement à cause de journées plus courtes et d’un soleil bas sur l’horizon. Allez, je vous explique pourquoi il faut penser à l’entretien de vos panneaux solaires, sans attendre Noël. C’est parti.

Un nettoyage de rentrée pour mieux capter la lumière

Avant l’automne, vos panneaux ont souvent accumulé un peu de poussière, du pollen, des fientes d’oiseaux, voire quelques feuilles mortes. Or, même une fine pellicule peut réduire leur efficacité de 5 à 15 %. Un petit nettoyage à l’eau claire et au chiffon doux (pas de nettoyeur haute pression, hein !) peut suffire à leur redonner de l’éclat et des kilowattheures. Et, si l’idée de grimper sur votre toit vous donne des sueurs froides, sachez qu’il existe des bras télescopiques, voire des professionnels de l’entretien solaire. En bonus, ce nettoyage vous permettra de vérifier l’état de vos fixations et de repérer d’éventuelles microfissures avant qu’elles ne deviennent un vrai problème.

Orientez, dégagez, optimisez

L’automne, c’est aussi le moment parfait pour faire un peu de jardinage stratégique. Les branches d’arbre qui ont poussé tout l’été peuvent désormais faire de l’ombre pile à l’heure où le soleil rase les toits. Un petit élagage bien placé peut sensiblement améliorer l’exposition de vos panneaux, surtout si vous habitez dans le nord de la France. C’est aussi le moment de vérifier l’angle d’inclinaison de vos panneaux, s’ils sont sur une structure ajustable. Un angle plus prononcé (autour de 60°) permet de mieux capter le soleil bas d’hiver et de favoriser l’écoulement de la neige.

Ce qu’il faut faire avant l’hiver pour limiter la chute de production

✅ Action à prévoir 📈 Impact attendu Nettoyage complet des panneaux Jusqu’à +15 % de rendement Taille des arbres et des haies Réduction des zones d’ombre Vérification du système de fixation Moins de risques en cas de vent ou gel Contrôle de l’onduleur et du câblage Production stable même par temps froid Installation d’un système de suivi ou d’alerte Réactivité en cas de baisse anormale

Est-ce que vos panneaux peuvent vraiment produire en hiver ?

Oui ! Contrairement aux idées reçues, les panneaux photovoltaïques fonctionnent très bien par temps froid. Mieux encore, la fraîcheur améliore la conductivité électrique des cellules, et donc leur rendement. Ce qui les pénalise réellement en hiver, c’est la réduction de l’ensoleillement (moins d’heures de jour) et la mauvaise orientation par rapport au soleil bas. Une fois tout vérifié, nettoyé et orienté, pensez à programmer une surveillance régulière de la production. La plupart des onduleurs modernes vous alertent en cas de baisse soudaine, mais rien ne vaut un petit coup d’œil sur l’application dédiée.

Et, si vous êtes du genre ultra-prévoyant, pourquoi ne pas coupler vos panneaux à une batterie solaire ou à une solution de batterie de stockage pour mieux gérer votre autoconsommation pendant les longues soirées d’hiver ? Et vous, avez-vous déjà préparé vos panneaux solaires pour affronter la grisaille et maximiser vos économies cet hiver ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

VONROC Brosse de Lavage Telescopique 4,50m - Nettoyage Panneaux Solaires, Murs, Vitres, Voiture - Nettoyeur de Vitres Professionnel 2-en-1 avec Perche Telescopique - Tuyau, Distributeur (4,6M) Brosse de Nettoyage Multi Usage - Cette brosse de lavage telescopique 2-en-1 est livrée avec tous les équipements nécessaires pour un nettoyage immédiat et efficace ! La brosse telescopique est... Meilleure Vente n° 1