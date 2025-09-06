Petit Grassois partage un tuto pour fabriquer une bougie anti-moustique très efficace

Le Petit Grassois est un fournisseur de fragrance pour les amateurs de DIY et professionnels qui préfèrent des produits de qualité sans CRM (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique). C’est dans leur petite usine familiale basée au cœur de la capitale mondiale du parfum, Grasse que la marque élabore des fragrances innovantes pour vos bougies et savons. Vous souhaitez profiter de vos derniers jours de la saison sur votre terrasse en créant une barrière contre les moustiques ? Si en prime, vous n’avez pas peur de vous retrousser les manches pour donner vie à une création, voici un tuto proposé par la marque pour créer une bougie anti-moustique. Le tutoriel est réalisé par Catherine, artisan cirier et créatrice de la marque de bougies SOHAM. C’est parti !

Rappel : importance de l’utilisation d’une bougie anti-moustique

On vous le disait déjà dans cet article, un moyen de chasser les moustiques est d’utiliser des bougies contenant des huiles essentielles répulsives comme la citronnelle. En diffusant son parfum, elle crée une sorte de barrière olfactive détestée par les moustiques. Le mode d’emploi :

Disposez les bougies dans des zones stratégiques (à l’abri du vent)

Allumez la bougie quelques minutes avant de vous installer, le temps de diffuser son parfum

Taillez toujours la mèche à chaque nouvelle utilisation pour éviter l’enfumage

Bien sûr, vous devez prendre quelques précautions, comme le fait de ne jamais laisser une bougie allumée sans surveillance et évitez le contact de la cire avec la peau au risque de l’irriter. Les bougies à base d’huiles essentielles sont aussi fortement déconseillées aux femmes enceintes.

Quels sont les ingrédients pour la fabrication d’une bougie anti-moustique ?

Pour que votre bougie prenne forme, il faut choisir les bons ingrédients et matériaux aussi. Ainsi, pour ce tutoriel, vous aurez besoin de :

240 g de cire de soja pour bougies coulées

30 g de cire de son de riz pour une combustion prolongée

Colorant liquide jaune miel (quantité selon votre préférence)

30 g de fragrance citronnelle pour éloigner les moustiques

Une mèche pour bougie Bois croisillons

Un contenant en céramique pour une touche artisanale

Papier absorbant pour vérifier la coloration

Nous conseillons de vous ravitailler dans des boutiques artisanales proposant des ingrédients sélectionnés pour leur qualité.

La recette pas à pas de Catherine

Commencez par faire fondre une quantité de cire de riz et de soja au bain-marie adapté à votre contenant. Ensuite, remuez le mélange pour obtenir une texture homogène. Prochaine étape, la coloration. Dans le tuto, Catherine a opté pour un colorant jaune miel spécialement pour bougie, mais vous pouvez tout à fait utiliser une couleur de votre choix. Ajoutez le colorant jusqu’à obtention de la teinte désirée dans la cire fondue à 70 °C. Ajoutez la fragrance citronnelle, géraniol ou menthe poivrée qui ont toutes un effet répulsif sur les moustiques. Par la suite, versez délicatement l’ensemble dans le contenant final pour éviter les irrégularités tout en prenant le soin de placer la mèche au centre. Pour terminer, laisser refroidir pendant un jour ou deux. Plus d’informations sur le site lepetitgrassois.com. Alors, quand est-ce que vous reproduirez cette recette ? Nous sommes curieux.