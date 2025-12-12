Peut-on installer un poêle à granulés (pellets) ou un poêle à bois soi-même ?

Selon l’ADEME, 7,5 millions de foyers français se chauffent au bois, un chiffre impressionnant qui en dit long sur l’affection que nous portons à ce combustible ancestral ! Et, forcément, quand on voit de tels chiffres, on comprend que le chauffage au bois occupe une place immense dans nos maisons et dans nos cœurs (surtout les soirs d’hiver où la flamme crépite plus vite que le thermostat électrique). Le bois reste d’ailleurs une ressource disponible en France, comme le montre l’IGN. Mais, la grande question revient chaque année dans les discussions entre bricoleurs du dimanche et voisins intrigués : peut-on vraiment installer soi-même un poêle à bois ou un poêle à granulés ? Je vais être honnête : j’ai installé mon propre poêle à bois il y a dix ans. La raison était simple : économiser le coût d’installation. Et oui, j’ai respecté les normes à la virgule près. Depuis dix ans, aucun problème : je ramone deux à trois fois par an, mais je fais toujours un ramonage professionnel annuel pour garder une attestation en béton. Maintenant que le décor est planté, entrons dans le vif du sujet et voyons s’il est possible d’installer soi-même ces appareils de chauffage.

Les poêles vendus en grande surface sont souvent sans installation : à vous de jouer !

Il faut clairement le dire : lorsque vous achetez un poêle en grande surface, il arrive sans la moindre installation incluse. C’est un peu comme acheter un meuble suédois : il est beau, il est tentant mais il va falloir se retrousser les manches. Le marché du chauffage au bois est immense et il n’est pas rare de voir les clients repartir avec un poêle de 300 kg dans le coffre en se disant « je m’en occuperai ce week-end ». C’est exactement ce que nous avons fait. Et, pourquoi pas ! Les notices sont généralement bien faites, les kits de tubage sont accessibles, et pour les bons bricoleurs, l’installation n’est pas impossible. Mais, attention : si les enseignes vendent les poêles sans installation incluse, ce n’est pas par hasard. Installer un poêle implique de respecter des règles strictes, notamment en matière d’émissions et de sécurité, comme le rappelle l’INERIS. En clair : acheter soi-même, oui. Installer soi-même… c’est possible, mais jamais à la légère.

Comment installer un poêle à bois ?

Installer un poêle à bois, ce n’est pas seulement le poser dans un coin du salon et l’admirer comme un bel objet vintage. Il faut penser sécurité, distance aux matériaux combustibles, conduit d’évacuation, tirage, sol, mur, etc. L’essentiel repose toujours sur trois points :

Le conduit

Qu’il soit existant ou neuf, il doit être strictement conforme au DTU 24.1, tubé si nécessaire, avec une évacuation dépassant le faîtage selon les normes.

L’objectif est simple : garantir une évacuation des fumées stable, sans refoulement. Les distances de sécurité

Généralement, on retient 3 fois le diamètre du conduit entre le poêle et tout matériau combustible.

Si votre mur est en plaque de plâtre classique, on installe un écran thermique.

Si vous avez du parquet, une plaque de sol est obligatoire. L’arrivée d’air

Sans air, pas de combustion. C’est une règle aussi vieille que le feu lui-même. On prévoit donc une entrée d’air directe ou indirecte, selon les configurations.

Une fois ces critères remplis, l’installation devient beaucoup plus sereine. Je parle d’expérience : j’ai passé un week-end entier à mesurer, vérifier, re-mesurer mais dix ans plus tard, aucun souci ! Comme quoi, rigueur et chauffage au bois font bon ménage.

Comment installer un poêle à granulés (pellets) ?

Pour les poêles à granulés, la logique est proche, mais l’appareil est plus technique : alimentation électrique, carte électronique, soufflerie, capteurs… L’ADEME a d’ailleurs publié une étude sur leurs performances en conditions réelles, très intéressante. Voici les étapes majeures à ne jamais négliger :

Choisir une pièce assez grande et bien ventilée

Poser le poêle à distance suffisante des murs

Raccorder l’appareil au conduit (tubé si nécessaire)

Installer l’arrivée d’air

Brancher l’alimentation électrique

Procéder à la mise en service

Quelques règles de base communes aux deux poêles

Avant d’aller plus loin, il faut garder en tête que certains principes restent totalement identiques pour les poêles à bois comme pour les poêles à granulés, peu importe leur technologie.

Conduit aussi droit que possible

Maximum 2 coudes

Sortie de fumée conforme (zone 1, 2 ou 3 selon étanchéité)

Sol protégé si inflammable

Tubage obligatoire dans les conduits anciens

Ces règles ne sont pas là pour vous compliquer la vie, mais pour éviter que votre salon ne se transforme en sauna nordique un soir de grand vent. Une fois ces bases maîtrisées, l’installation devient beaucoup plus sereine… et nettement moins intimidante.

Le saviez-vous ? Un poêle à granulés étanche peut être installé avec une sortie ventouse mais attention : il doit être certifié étanche selon les normes. Pas d’improvisation possible !

Quid de votre assurance multirisque habitation ?

On touche ici au chapitre que beaucoup préfèrent ignorer jusqu’au jour où un sinistre survient. L’assurance habitation est très claire : un poêle mal installé, c’est un risque non couvert. La plupart des assureurs s’appuient sur les normes officielles comme la NF EN 13240 (exigences et méthodes d’essai des poêles à combustible solide). Mais ce n’est pas tout : la réglementation encadrant les appareils de chauffage évolue, comme le montre ce texte publié au Journal officiel. En résumé :

Oui, vous pouvez installer votre poêle vous-même.

Mais en cas d’incendie lié à un défaut d’installation, votre assurance peut refuser toute indemnisation.

Le ramonage doit être annuel (et certifié) pour rester assuré.

Une installation par un professionnel vous ouvre droit à certaines aides (MaPrimeRénov’, etc.).

Personnellement, même si j’ai installé mon poêle seule, je fais réaliser un ramonage professionnel annuel : l’attestation me sert de filet de sécurité.

Alors peut-on ou non installer soi-même un poêle à bois ou à granulés ?

Bonne nouvelle : oui, c’est possible. Rien dans la loi ne l’interdit. Ce guide que nous avions publié le rappelle d’ailleurs très bien. Mais installer un poêle, c’est accepter une responsabilité totale : sécurité, conformité, risques d’incendie, relation avec l’assurance. On peut y arriver en étant méticuleux, rigoureux, patient et un brin passionné, j’en sais quelque chose ! Est-ce que je referais mon installation aujourd’hui ? Probablement oui. Mais est-ce que je conseillerais cela à tout le monde ? Pas forcément. Car entre un week-end bricolage et une rénovation de toiture après sinistre, le calcul est vite fait. Et vous, pensez-vous installer votre poêle vous-même ou préférez-vous confier cette mission (et ses responsabilités) à un professionnel certifié ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !