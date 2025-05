Peut-on réellement faire fuir les moustiques avec des plantes répulsives naturelles ?

Mai, c’est le mois des apéros en extérieur, des premières nuits fenêtres ouvertes… et des bzzzz sournois à l’oreille dès qu’on s’endort. Les moustiques reviennent, fidèles au poste, prêts à transformer nos chevilles en terrain de jeu. Comme chaque année, on hésite entre sortir le gros spray chimique qui pique les narines ou tester une solution plus douce, plus verte : les plantes répulsives. Selon Service-Public.fr, la lutte contre les moustiques n’est pas qu’une affaire de confort : certaines espèces, comme le moustique tigre, peuvent être vectrices de maladies. Alors, que peut vraiment faire un pied de citronnelle ou un pot de basilic contre ces vampires miniatures ? Spoiler : ce n’est pas magique… mais ce n’est pas inutile non plus ! Décryptage.

Citronnelle, basilic & co : ces plantes qui sentent bon (mais pas pour eux)

Commençons par la plus connue : la citronnelle. Ce n’est pas une légende : son odeur citronnée agit comme un répulsif naturel pour de nombreux insectes. Mais attention : ce n’est pas une barrière infranchissable non plus. Pour plus d’effet, on l’utilise en pot à proximité des zones à protéger : rebords de fenêtre, salon de jardin, entrée de la maison. Pour ma part, j’ai choisi d’autres plantes alliées souvent citées, car je déteste la citronnelle ! Ainsi, j’ai planté un pied de basilic, de la lavande, jolie et parfumée, qui a le mérite aussi d’attirer les abeilles mais pas les moustiques. De plus, mes pots de fleurs accueillent tous des géraniums rosat, cousin du pélargonium, très efficace. Je pourrais aussi citer ces autres plantes :

La menthe poivrée, rafraîchissante pour nous, rebutante pour eux

La mélisse citronnée, plus discrète, mais tout aussi parfumée

En plantant ces essences autour de votre terrasse, sur le rebord des fenêtres ou dans des jardinières suspendues, vous créez une sorte de bulle olfactive, un « terrain miné » pour les moustiques… À condition d’en prendre soin et de les garder bien feuillues.

Ce que disent les études (et les moustiques eux-mêmes).

Du côté scientifique, les effets répulsifs des huiles essentielles de ces plantes sont confirmés. Mais attention : les feuilles elles-mêmes dégagent peu d’odeur, sauf si on les froisse ou les coupe. C’est là que le mythe s’effondre un peu : planter ne suffit pas toujours. Il faut que l’odeur se diffuse pour que l’effet soit réel… et durable. Des études menées par l’ANSES soulignent que ces solutions peuvent compléter d’autres dispositifs, mais ne les remplacent pas. En clair, elles participent à une stratégie, mais ne font pas tout le boulot. Et si vous vivez dans une zone humide avec beaucoup d’eau stagnante, même une armée de lavandes ne suffira pas à faire reculer les troupes moustiquaires.

Que combiner avec les plantes pour maximiser l’effet ?

Voici une petite check-list de bonnes pratiques pour créer une zone anti-moustique efficace :

Éviter les eaux stagnantes : soucoupes, gouttières, vieux pots… tout doit être vidé

: soucoupes, gouttières, vieux pots… tout doit être vidé Installer des moustiquaires aux fenêtres (et même au lit si vous vivez en zone infestée)

Froisser régulièrement les feuilles des plantes répulsives pour libérer leurs huiles

Diffuser des huiles essentielles de citronnelle, lavande ou eucalyptus citronné en soirée

Tester des pièges faits maison à base de sucre brun et de levure

Préférer les ampoules LED jaunes pour l’éclairage extérieur (elles attirent moins les insectes)

Entretenir régulièrement le jardin : pelouse tondue, haies aérées, etc.

Planter en hauteur sur balcons et rambardes pour entourer les zones stratégiques

Ce qu’il faut retenir avant de transformer sa terrasse en herboristerie

Les plantes anti-moustiques, c’est un peu comme les bougies parfumées : on ne leur demande pas de régler tous les problèmes, mais elles créent une ambiance agréable… et peuvent faire fuir quelques envahisseurs au passage. Pour des résultats concrets, il faut les combiner à des gestes simples : entretien du jardin, suppression de l’eau stagnante, vigilance à la tombée de la nuit. Et vous, avez-vous trouvé une astuce naturelle vraiment efficace pour repousser les moustiques sans produits chimiques ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !