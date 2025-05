Planter des tomates en pleine terre : les conseils de base qu’on oublie trop souvent

La tomate, c’est un peu la star du potager, non ? C’est d’ailleurs le ministère de l’Agriculture qui l’affirme dans ce communiqué ! Et, cela tombe bien : mai est le moment idéal pour la planter ! Mon grand-père Christian me disait toujours : il faut planter après les Saints de Glace en pleine terre, sinon pas de tomates farcies au menu ! Les Saints de Glace, ce sont Mamert, Pancrace et Servais, fêtés les 11, 12 et 13 mai… Pour disposer d’un petit laps de temps supplémentaire, mon grand-père plantait ses tomates, levées en serre, le 15 mai de chaque année ! En godet ou en pot, en pleine terre ou sur un balcon, ce fruit-légume (oui, la tomate est un fruit !) a besoin de chaleur, de soleil, et d’un petit coup de pouce pour bien s’installer. Alors, planter ses tomates en mai, oui, mais comment s’y prendre ? Réponses dans cet article.

Un emplacement au soleil, sinon rien !

Premier conseil d’Hubert le jardinier qui distille ses conseils dans cet article de France Bleu : le soleil ! Sans 6 à 8 heures de lumière par jour, votre plant risque de faire la tête. Même si les gelées sont passées, les nuits de mai peuvent être fraîches. Si vous êtes en altitude ou dans une région où la météo joue les divas, prévoyez un abri ou un voile d’hivernage. Les tomates adorent la chaleur, mais détestent le stress climatique ! Et surtout : évitez de les installer deux années de suite au même endroit pour limiter les maladies du sol.

Une plantation bien préparée

Préparez le terrain : un sol drainé, riche en matière organique, avec un peu de compost ou de fumier décomposé. Espacez vos plants d’au moins 60 cm, car certaines variétés prennent de l’ampleur. Les trous doivent suffisamment être profonds pour accueillir les racines, voire une partie de la tige. N’hésitez pas à tremper les godets avant repiquage pour bien les hydrater. Et surtout, installez un tuteur dès le départ : cela évitera que les fruits ne touchent le sol et soient abîmés.

Ce qu’il vous faut sous la main :

Des godets de jeunes plants bien formés (12-15 cm avec 5-7 feuilles)

Du compost ou de l’engrais tomate naturel

Un paillage pré-percé pour garder l’humidité

Des tuteurs en bois (minimum 1,50 m)

(minimum 1,50 m) Des liens souples (type attache astucieuse)

Une bonne dose de patience (et de soleil !)

Arrosage et entretien

La tomate aime l’eau, mais pas tous les jours. Un arrosage profond une à deux fois par semaine suffit. Préférez le matin ou le soir, et arrosez au pied du plant, pas sur les feuilles (bonjour le mildiou sinon !). Un paillage évite les éclaboussures et limite l’évaporation. Hubert recommande de tailler les gourmands (ces petites pousses latérales) pour favoriser les fruits, cependant, comme nous vous l’avions expliqué dans cet article, ce n’est pas une obligation. En revanche, pensez à supprimer les feuilles jaunies au fur et à mesure. L’ajout d’engrais tous les 15 jours peut aider, mais inutile d’en faire trop : ce qu’on veut, ce sont des tomates, pas une jungle verte !

Et quand récolter tout ça ?

Quand elles sont bien rouges (ou jaunes, ou noires, selon les variétés), et qu’elles se détachent facilement en les tournant. Si la chair est ferme au toucher, c’est le bon moment. En mai, on plante. En juillet-août, on savoure ! Vérifiez quand même vos dates de vacances, ce serait ballot qu’elle soit au summum de leurs productions lorsque vous serez à 500 km de votre potager, non ? Alors, prêts à planter vos tomates et à les déguster tout l’été ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .