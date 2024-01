Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 70 m² ?

Comme des millions de Français, vous avez choisi le poêle à bois pour chauffer votre maison. Votre poêle trône dans votre salon, et vous estimez que la chaleur n’est pas suffisamment au rendez-vous. Il arrive parfois que le poêle à bois choisi et installé, ne corresponde pas réellement à vos besoins, par rapport à la puissance du poêle et à la configuration de votre habitation. La puissance d’un poêle à bois ou à pellets est donnée en kW, allant de 6 à 13 kW, mais l’universalité n’existe pas en la matière. Nous allons vous expliquer pourquoi, et vous livrer le poêle nécessaire pour une surface de 70 m². C’est parti.

Quel poêle à granulés pour chauffer 70 m² de surface ?

Les calculs sont assez simples à réaliser, puisque l’on considère la formule suivante :

1 kW = 10 m² chauffés

Pour une maison ou un appartement de 70 m², l’idéal serait donc un poêle à granulés d’une puissance de 7 kW. Voilà pour la théorie. Mais, pour la pratique, c’est différent, car dans une maison mal isolée, les 7 kW ne suffiront pas. Voici quelques indications plus précises :

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : un poêle de 13 kW sera nécessaire pour chauffer 70 m².

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : un poêle de 8 kW sera suffisant pour la même surface.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : 6 kW comblera les 70 m².

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, le moins puissant des poêles, soit 6 kW serait même trop puissant pour chauffer 70 m².

Quels autres critères sont à considérer ?

Lors du choix de votre poêle à granulés, il faudra aussi considérer votre utilisation, à savoir, si le poêle sera votre chauffage principal ou un chauffage d’appoint. En effet, s’il est seulement un chauffage d’appoint, alors il ne sera pas nécessaire d’investir dans un 13 kW pour 70 m², par exemple. L’autre critère à considérer étant votre zone géographique d’habitation qui influera sur votre consommation de pellets et sur la puissance à choisir. Là encore, si votre maison se trouve dans une région froide, l’investissement dans un poêle plus puissant sera probablement plus judicieux.

Quelle consommation de pellets de bois pour une surface de 70 m² ?

Là encore, la réponse sera une moyenne de consommation, car tout dépendra de votre utilisation du poêle à pellets. Pour calculer votre consommation de pellets annuelle, il faut considérer :

La zone géographique du logement

La surface, ici 70 m²

La qualité du poêle à bois

La puissance du poêle à pellets ou de la chaudière

Lorsque vous faites appel à un installateur certifié RGE, celui-ci doit vous remettre une étude préalable pour vous permettre de choisir le poêle le plus efficient pour votre usage. Quant à la quantité, pour 70 m² chauffés, il faut estimer la consommation à 1,5 tonne de granulés pour une famille de quatre personnes. La plupart des poêles consomment environ 1 kg de pellet par heure de combustion. Mais, cette quantité doit être ajustée en fonction de votre appareil.

La consommation varie selon la puissance de la chaudière, allant d’approximativement 0,3 kg par heure pour une chaudière d’entrée de gamme, jusqu’à 2,6 kg par heure pour une chaudière très performante. Une chaudière d’une puissance moyenne de 6 kW, quant à elle, a une consommation d’approximativement 1,4 kg par heure. Que pensez-vous de cette estimation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .