Pourquoi certaines personnes mettent leurs clés de voiture dans du papier d’aluminium ?

Je ne veux pas vous alarmer, mais les vols de voitures sont en recrudescence, comme chaque année. Eh oui, malheureusement, certains chiffres ne baissent jamais ! En France, selon cet article relayé par Tf1.info, 70 460 véhicules ont été volés en 2024, soit une hausse de 5 %. Une statistique inquiétante confirmée par les données publiées sur data.gouv.fr, qui classent les départements les plus exposés. Les voleurs ont un nouveau centre d’intérêt : les clés de voiture sans contact. En quelques années, elles sont devenues le nouveau terrain de jeu des voleurs, faciles à falsifier grâce aux puces électroniques qui les composent. Face à ces méthodes de plus en plus sophistiquées, une astuce étonne : envelopper sa clé dans du papier aluminium pour bloquer son signal ! Simple, économique et presque poétique, ce geste intrigue autant qu’il amuse. Mais, derrière cette solution digne d’un film d’espionnage, y a-t-il une vraie efficacité ? Décryptage.

Chasse aux voleurs high-tech : quand la technologie se retourne contre nous

Finie l’époque où un voleur glissait un cintre dans la portière, j’ai même dû m’y résoudre alors que ma fille avait laissé ses clés à l’intérieur de sa vieille Twingo ! Aujourd’hui, les malfaiteurs utilisent des outils électroniques capables de copier ou de relayer le signal des clés sans contact. Résultat : votre voiture s’ouvre et démarre comme si de rien n’était, pendant que vos clés dorment tranquillement sur le buffet. Ce type de vol, appelé « attaque par relais », se développe à grande vitesse, notamment sur les modèles récents. Pour en comprendre les enjeux, je vous conseille de relire notre article complet ici, où nous évoquions déjà cette menace insidieuse. Et, croyez-moi, après avoir vu les démonstrations de « hackers » sur YouTube, on hésite sérieusement à poser ses clés ailleurs que sous une cloche en verre !

Aluminium ou pochette RFID : le duel des protections maison

Certains jurent par le papier aluminium, d’autres préfèrent la pochette anti-RFID vendue quelques euros. L’idée reste la même : bloquer la diffusion du signal pour empêcher toute copie. Mais, entre la feuille d’alu froissée et l’étui renforcé, il y a un monde. Pour y voir plus clair, voici un petit comparatif :

Solution Avantages Inconvénients Papier aluminium Économique, rapide, recyclable Peu pratique, se déchire vite, efficacité variable Boîte métallique Solide, design rétro, facile à trouver Nécessite d’être bien fermée pour bloquer le signal Pochette anti-RFID Discrète, fiable, durable Coût léger (5 à 10 €), à remplacer après quelques mois

J’avoue avoir testé la boîte à biscuits (vide bien sûr) : efficace, mais pas très glamour dans l’entrée ! L’aluminium, lui, marche un temps, mais s’abîme vite si on manipule souvent ses clés. À long terme, la pochette RFID reste la solution la plus fiable… et la plus esthétique.

Une astuce utile, mais pas magique

Alors, faut-il vraiment envelopper ses clés dans du papier alu ? Oui, si votre clé dort près d’une porte ou d’une fenêtre, car c’est là que les signaux se captent le plus facilement. Mais non, si vous vivez loin de la rue et que vos clés reposent dans un tiroir à l’intérieur. Comme souvent, tout est question de contexte. Le bon réflexe consiste à éloigner vos clés des accès, à éviter les vide-poches dans l’entrée et, pour les plus prudents, à investir dans une pochette anti-RFID.

Pas besoin de tomber dans la paranoïa, les vols « high-tech » restent minoritaires face aux effractions classiques. Mais mieux vaut prévenir que regretter ! Entre le papier alu et la vigilance, le vrai bouclier reste votre bon sens. Et vous, seriez-vous prêt à emballer vos clés de voiture pour dormir tranquille ?