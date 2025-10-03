Pourquoi est-il indispensable de peindre en blanc (chauler) vos arbres avant le 31 octobre ?

Lorsque je passe par la Normandie, j’observe les vergers et leurs arbres aux troncs blancs ! Une lubie de normands que de peindre les arbres ? Non, évidemment, c’est une technique ancestrale de protection appelée le chaulage ! Et, saviez-vous que cette tradition paysanne était l’une des plus efficaces pour conserver des arbres en bonne santé, qui vous donneront des fruits ou des fleurs à foison au printemps ? Le chaulage consiste à badigeonner les troncs d’arbres avec un lait de chaux pour les protéger du froid, des insectes et des maladies. Accessible à tous, le chaulage ne coûte pas grand-chose : un seau de chaux aérienne se trouve autour de 15 €, et il vous permettra de traiter plusieurs arbres. Et, si vous souhaitez chauler vos arbres, voyons ensemble pourquoi et surtout quels arbres méritent absolument ce petit manteau blanc avant le 31 octobre. Décryptage.

Le chaulage, un bouclier naturel pour vos arbres

Si vous avez déjà vu un tronc d’arbre tout blanc dans un verger, ce n’était pas une fantaisie artistique, mais bien du chaulage. Cette fine couche agit comme une protection naturelle contre les agressions de l’hiver : gel, variations brutales de température, champignons et même parasites. Elle ralentit aussi le réveil de la sève, évitant ainsi que les bourgeons soient trop précoces en cas de redoux trompeur. Bref, un vrai bouclier pour vos arbres. Et, en prime, c’est une alternative écologique aux produits chimiques, ce qui n’est pas pour déplaire à ceux qui veulent un jardin plus respectueux de la biodiversité.

Quels arbres chauler avant l’hiver ?

Attention, tous vos végétaux n’ont pas besoin de ce traitement. Le chaulage est surtout recommandé pour les arbres et arbustes sensibles aux agressions hivernales. Voici les quatre catégories principales à traiter :

Arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers

Arbres à noix : noyers, châtaigniers

Arbres ornementaux à écorce fine : érables, bouleaux

Arbustes à fleurs fragiles : lilas, forsythias

Croyez-en mon expérience : mon lilas traité, chaque automne, avec soin, me remercie au printemps suivant avec des fleurs à foison. Mon grand-père chaulait les pommiers au fond de son jardin, je me souviens que je trouvais cela amusant de pouvoir « dessiner » sur les arbres. Méfiance tout de même : le lait de chaux est agressif, il faut porter des gants et un masque de protection pour l’appliquer. Mais, il y a trente ans, on ne s’en préoccupait pas vraiment.

Les étapes d’un chaulage réussi

Pour que le chaulage soit efficace, il faut respecter quelques étapes toutes simples :

Préparer le tronc : brossez l’écorce pour retirer mousses et lichens .

. Choisir la bonne chaux : la chaux aérienne est la plus douce pour l’arbre.

Appliquer soigneusement : utilisez une grosse brosse, partez du bas du tronc jusqu’aux premières branches.

Vérifier la météo : privilégiez une journée sèche, sans pluie ni vent.

C’est un peu comme peindre une palissade, mais vos « toiles vivantes » vous offriront des fruits en échange.

Le calendrier idéal du chaulage

Alors, faut-il vraiment chauler avant le 31 octobre ? Oui, car c’est la période la plus favorable. Dès la chute des feuilles, les arbres entrent en repos végétatif : c’est le moment parfait pour les protéger. Vous pouvez ensuite refaire un passage en hiver si nécessaire, puis un dernier juste avant le printemps pour prolonger la protection. En clair, le premier chaulage doit impérativement être fait en octobre-novembre. Et vous ? Allez-vous chauler vos arbres pour la première fois cette année, ou êtes-vous déjà adepte de cette pratique ancienne ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Algoflash Naturasol Blanc Arboricole, Seau de 3 L pour 7 à 10 Arbres, BIOBLAN3000AN Blanc Arboricole est un produit d'origine naturelle prêt à l'emploi, Idéal pour la protection des troncs d'arbres fruitiers et d'ornement Meilleure Vente n° 1