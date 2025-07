Pourquoi faut-il ranger ses clés de voiture dans un micro-ondes pendant la nuit ?

En France, le nombre de véhicules volés a encore augmenté en 2024. Il a été estimé à 70 459, soit 5 % de plus que celui de 2023, selon des chiffres publiés sur le site de France Assureurs. Dans le cas des voitures qui utilisent des clés électroniques, les risques restent particulièrement élevés. En effet, contrairement aux idées reçues, l’utilisation des signaux pour l’ouverture, la fermeture et le démarrage ne renforce pas la sécurité de ces types de véhicules. Les ondes émises par les clés peuvent être dupliquées par les voleurs pour pénétrer dans les voitures et les démarrer à l’insu des propriétaires. Cependant, il existe quelques méthodes efficaces permettant de bloquer ces signaux…

Un amplificateur RF pour voler les voitures

Pour copier les ondes émises par une clé électronique et les utiliser afin de déverrouiller et voler une voiture, les voleurs utilisent un amplificateur RF (radiofréquence). Ce dernier est proposé à la vente sur de nombreux sites, et permet de capter, mais aussi de cloner le code FOB à distance et en seulement quelques secondes. De manière générale, il faut au moins deux personnes pour voler une voiture à l’aide de cette technique. La première est postée à proximité de l’endroit où la clé électronique de la victime est entreposée et se charge de capter les signaux. Elle renvoie ensuite le code à l’autre personne située au niveau de la portière de la voiture, pour qu’elle puisse la déverrouiller et la démarrer rapidement. À noter que certains voleurs peuvent utiliser des brouilleurs de signaux pour empêcher les propriétaires de verrouiller leur voiture. Cette méthode ne permet pas de copier le code FOB, mais elle facilite l’accès à l’habitacle.

Des appareils électroménagers pour bloquer les signaux

Pour empêcher les voleurs d’utiliser un amplificateur RF pour copier le code FOB d’une clé, il suffit de l’entreposer dans un four à micro-ondes. Cet appareil agit comme une cage de Faraday et permet, par conséquent, de bloquer aussi bien les signaux entrants que ceux sortants. Si plusieurs personnes sont présentes dans le logement et si certaines d’entre-elles peuvent allumer le four par inadvertance, il est possible d’opter pour un autre appareil électroménager, à savoir un réfrigérateur. À l’instar du micro-ondes, il peut également empêcher les voleurs de capter les signaux et de copier le code FOB d’une clé. Pour information, le four est une des solutions les plus efficaces pour bloquer les ondes électromagnétiques. Néanmoins, dans le cas où une clé est encore présente dans l’appareil lorsqu’il est allumé, les risques d’incendie peuvent être particulièrement élevés. En raison des arcs électriques de plusieurs milliers de degrés générés par l’effet de pointe et du risque d’incendie.

D’autres solutions pour empêcher la copie des signaux

Outre les fours à micro-ondes et les réfrigérateurs, il suffit d’investir dans une boîte métallique pour entreposer les clés et empêcher les voleurs de capter et de copier le code FOB. Toutefois, il faut s’assurer que la boîte ne présente aucun trou ni ouverture, et qu’elle est soit bien fermée pour bloquer efficacement les signaux. D’autre part, sur des marketplaces comme ManoMano encore Amazon, des pochettes Faraday sont mises à la disposition des internautes pour moins de 10 €.

Ces étuis bloquent les ondes électromagnétiques et, par conséquent, les tentatives de piratage de leurs clés électroniques. Ils sont peu coûteux et constituent d’excellentes alternatives aux fours à micro-ondes, aux réfrigérateurs et aux boîtes métalliques. Avez-vous déjà été victime d’un vol de véhicule ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Tekenewbse 2 Pochette Faraday Clé Voiture RFID, Faraday Pouch Bag, Pochette Voiture Protection Clef, Protection Anti RFID pour Clef Télécommande avec Anneau Porte-Clé Intégré Fibre Carbone Bloqueur 【Matériau de qualité supérieure】 Goût impeccable et qualité accrocheuse, ce pochette faraday clé voiture est fabriqué en similicuir durable imitation fibre de carbone, doux, imperméable,... Meilleure Vente n° 1